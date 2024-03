– Jeg tenkte: Er det kødd?

Kansellerte SAS-fly skaper store utfordringer for mange reisende.

For ekteparet Celine Viggen og Odd Joar Risberg blir det en lang og kronglete hjemtur fra bryllupsreisen på Tenerife.

– Vi fikk en SMS fra SAS i går kveld om at flyet vårt er kansellert, sier Viggen.

Når TV 2 snakker med ekteparet, er det 20 minutter til de må sjekke ut fra hotellet. Deretter venter en lang dag med venting, med bagasje på slep.

– Har dere fått vite hvorfor flyet er kansellert?

– Nei, det eneste vi vet, er at SAS-flyet ikke går. Og de hadde ingen alternative flyvninger å tilby, så hjemreisen måtte vi ordne helt selv.

Løsningen ble til slutt kveldsfly til Wien, hvor flyet lander klokken tre på natten. Så må de vente seks timer på flyplassen i natt før de kan ta morgenflyet til Oslo.

18 fly på bakken

SAS har satt 18 fly av typen Airbus A320neo på bakken. Grunnen er at flyselskapet må inspisere en komponent.

Dette rammer mange SAS-passasjerer.

– Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører, ikke minst at det skjer nå i påsken når mange av våre passasjerer skal på ferie, sier SAS-pressekontakt Tonje Sund til TV 2.



SAS opplyser også at de nå jobber med å ombooke passasjerer som rammes.

Ekteparet på Tenerife vet ikke om flyet deres er ett av disse 18 som nå skal inspiseres, og om dette er årsaken til kanselleringen.

– Hadde vi fått vite hvorfor, hadde det vært lettere å forholde seg til situasjonen. Nå leser vi i avisene at 18 fly står på bakken, og så må man finne ut av resten selv, sier Viggen.

Fast på Gardermoen

Mens Viggen og Risberg på Kanariøyene sliter med hjemreisen, har andre utfordringer i motsatt ende av ferieturen.

– Broren min satt i telefonkø med SAS i over tre timer, sier Vebjørn Brandal.

SAS-FAST: Vebjørn Brandal (ytterst til høyre) og familien ventet en halv dag på Gardermoen før de fikk en alternativ reiserute til Malaga. Foto: Foto: Privat

Han er en del av et reisefølge elleve som skal til Malaga.

I går kveld tikket det inn en tekstmelding fra SAS om at flyet var kansellert. Likevel tok familiene sjansen og møtte opp på flyplassen klokken 7 i dag tidlig.

– Her tok vi kontakt med skranken med en gang, men de kunne ikke si noe annet enn at flyet av kansellert. Så da tør vi verken reise hjem eller noen annen plass før vi vet mer, forteller Brandal.

Han sier stemningen i gjengen foreløpig er grei, men at de yngre begynner å bli rastløse. Brandal mener SAS burde gitt bedre informasjon til de reisende.

En time etter TV 2 er i kontakt med gjengen første gang, har de fått en alternativ reiserute.

– Nå har det løst seg. Sju stykk reiser i kveld og må overnatte i München. De fire siste reiser i morgen og mellomlander i Frankfurt, skriver Brandal på melding.

Disse flyene er kansellert fra Oslo lufthavn SK4683 Malaga

SK2301 Kristiansund

SK4669 Tenerife

SK4695 Gran Canaria

SK4416 Tromsø

SK4025 Stavanger

SK805 London Heathrow

SK4841 Zürich Kilde: Avinor.no

Han legger til at løsningen ikke er optimal, men er samtidig glad for at de kommer seg av gårde.

– Vi mister ett døgn og har brukt en halv dag på Gardermoen. Men tatt i betraktning at 18 fly er satt på bakken, så kommer vi oss på tur.



Problemer begge veier

På Tenerife kunne ekteparet Viggen og Risberg nesten ikke tro det de leste da de fikk melding om kansellert fly.

Reisen ned til ferieøya var heller ikke problemfri.

– Jeg tenkte: Er det kødd? Man tenker jo at slikt skjer bare én vei. Ikke begge, sier Celine Viggen.

Da paret skulle starte bryllupsreisen en uke tidligere, ble de første sittende og vente i to timer inne i flyet på Gardermoen.

– Vi fikk beskjed om at flyet måtte vente på slot-tid på Tenerife. Og så ble det snøkaos, så vi måtte gå av flyet igjen og vente på gaten. Deretter ble det utsatt hver halvtime, og klokken 16 ble avgangen kansellert.

Enden på visa ble hotellovernatting på Kløfta og fly via Dublin dagen etter.

– Det er veldig ergerlig. Bryllupsreisen har ikke gått slik vi håpte. Vi mistet en dag av ferien vår og det har blitt unødvendig mye reising og venting.