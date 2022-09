FLYTTER: Kjell Inge Røkke flytter fra Norge til fordel for Sveits. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Mandag kom den overaskende nyheten om at en av Norges rikeste menn, Kjell Inge Røkke, flytter fra Norge til Sveits.

Dagen etter samles Arbeiderpartiet, som Røkke har hatt et nært forhold til gjennom mange år, til landsstyremøte i Oslo.

– Jeg syns det er synd, når han klarer å bygge opp store formuer, store verdier i Norge og selskaper som går veldig godt med utgangspunkt i Norge, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

– Forstår du at han flytter til Sveits?

– Som sagt, når du bygger opp store verdier, en trygg plattform, klarer å videreutvikle industri i Norge så syns jeg det er positivt, og jeg syns han skulle fortsatt med det, med utgangspunkt i Norge.

SYND: Det sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) om at Kjell Inge Røkke flytter til Sveits. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ugreit

Røkke har blant annet hatt mye kontakt med Arbeiderpartiet om det grønne skiftet. Det skrev NRK kort tid etter regjeringsskiftet i fjor.

UGREIT: Statsminister Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsstyremøte på Folkets hus. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Til TV 2 sier statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke opplever at Røkke har gitt råd til regjeringen. Samtidig sier han at han ikke ønsker å kommentere enkelttilfeller av folk som flytter til Sveits.

– Men det temaet som har kommet i debatten om at man flytter ut av Norge for å ikke betale skatt, det syns jeg er ugreit, sier Støre.

Skapt verdier i Norge

Også fiskeri- og havministeren, Bjørnar Skjæran (Ap) som er til stedet på landsstyremøte, syns det er leit at Røkke nå velger å flytte fra Norge.

– Det er litt trist at en som har fått så store muligheter og som har tjent seg så rik på dette fantastiske landet nå ikke ser seg råd til å bo her, men det får være Røkke sitt valg, sier Skjæran.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik trekker også frem at Røkke har vært en viktig industriarbeider i Norge.

– Desto mer skuffende er det da at Røkke på sine gamle dager ser det som sin viktigste oppgave å fylle frakkeforet med mest mulig penger å rømme landet. Sveitseren Røkke har valgt å rive ned industribyggeren Røkke, sier Følsvik.

– Et flott sted

Mandag sendte Røkke ut et brev til ansatte og aksjonærer der han opplyste om at han hadde «tatt et krevende valg», og flyttet fra Asker til Lugano i Sveits.

– Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skrev Aker-eieren.

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, står det i brevet.