– Jeg synes det er hårreisende

REAGERER: Ingunn Solberget Skalle og Halvor Bråten er sterkt kritiske til at telefonnettet sluttet å fungere under ekstremværet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Mens ledelsen i Ål kommune var opptatt med å varsle innbyggerne om at de må evakuere, mistet bygda telefonnettet.

– For å si det sånn: Det hjelper ikke å brife med 4G og 5G hvis ikke sånt fungerer, sier Ingunn Solberget Skalle.



TV 2 møter Skalle og naboen Halvor Bråten utenfor kulturhuset i Ål, der de har kommet for å registrere seg som evakuerte.

ÅL STASJON: Skinnene på Ål stasjon står under vann. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Flere ras gjorde livet utrygt for innbyggerne tirsdag. Ekstremværet «Hans» herjer store deler av Sør-Norge, inkludert denne kommunen i Viken fylke.

– Nå er jeg sint



Et ras rev med seg et hus, som ble sønderknust. Én person var i huset, men slapp unna med livet i behold.

– Det er et hus som er fullstendig knust og begravd av rasmasser, sier vaktleder Jan Rundtom i Sør-øst 110 til TV 2.



I en slik situasjon er tilgang til telefon uvurderlig. Og den tilgangen forsvant.

– Nå er jeg sint, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det. Jeg synes i hvert fall at det er hårreisende. Er det noe man bør ha fokus på og satse på, er det akkurat sånne ting, sier Solberget Skalle.

– Jeg gir blaffen i hvor kjapt jeg kan se film og laste ned ting, hvis ikke sånne ting fungerer. Jeg synes dette er helt vilt, utbroderer hun.

Halvor Bråten nikker samtykkende:

– Jeg synes naboen har tatt med det meste, sier Bråten og smiler.

Må evalueres

Ordfører i Ål, Solveig Vestenfor (Ap), forstår frustrasjonen.

– Du får virkelig noe å tenke over. Det er klart vi må evaluere beredskapen i etterkant, sier Vestenfor til TV 2.

STÅR FAST: En bil har satt seg fast under en bro i Ål. Foto: Harald Eiken / TV 2

Hun forteller at kommunen selvsagt må ha en plan for hvordan man skal håndtere at telefonnettet bryter sammen.

– Men det er en god stund siden vi har øvd på dette og da blir det sårbart. Vi gjør så godt vi kan. Folk er tålmodige, heldigvis. Det er en unntakstilstand, dette her, konstaterer Vestenfor.

Telenor opplyser til VG at de mistet kontakt med flere av basestasjonene i området rundt klokken 17, og at det kun er i Ål det har vært problemer med dekningen etter at «Hans» kom til Norge.

– Strømmen er borte, men vi mistenker også et mulig fiberbrudd. Mobildekningen er ikke helt borte, men sterkt redusert, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen til VG.



Rundt hundre husstander i Ål er evakuert.

Tirsdag kveld, like før klokken 21, kom det meldinger om et nytt skred i Ål. Ingen mennesker er meldt savnet, men flere personer evakueres fra stedet, ifølge politiet.

– Helikopter bekrefter at det dreier seg om et stort ras, skriver politiet på X/Twitter.