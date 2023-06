– Jeg skulle få rabatt hvis jeg sendte brukte truser

Anna Folgerø (28) og kjæresten Albin er på desperat jakt etter bolig i Tromsø i forbindelse med studier til høsten.

Derfor la de ut melding på Finn.no om at de ønsket å bli kontaktet dersom noen hadde noe å tilby.

Torsdag denne uken ble hun kontaktet av en mann på telefon som sa han hadde ei nyoppusset leilighet til leie.

– Han forklarte at leiligheten lå sentralt. Den hadde to soverom og garasje. Den hadde egentlig alt det vi var på jakt etter, forteller Anna Folgerø.

Hun spurte videre om hva leieprisen var, og fikk beskjed om at den var verdt 18.000 kroner i måneden.

STUDENT: Anna og kjæresten skal fortsette studiene i Tromsø til høsten og er på leting etter bolig. Foto: Privat

– Han kom raskt innpå at jeg kunne få leiligheten for bare 13.000 kroner i måneden, hvis jeg var villig til å gi bort noen brukte truser en gang iblant, og litt sånn «diskre, bare av og til», forteller hun sjokkert.

– Han fortalte at den forrige kvinnen som hadde bodd hos han hadde fått «samme type deal» og at det var veldig billig. Det ville spare oss for mange penger, forteller hun.

– Hva tenkte du da han spurte om å få brukte truser fra deg som en del av betalingen?

– Det var helt forkastelig, og jeg ble helt satt ut. Jeg trodde ikke mine egne ører, og det var en syk opplevelse, forteller 28-åringen oppgitt.

Frekt og ubehagelig

Hun opplever samtalen som en form for seksuell trakassering.

– Det å spørre om jeg er villig til å gi bort truser i bytte mot lavere husleie er objektivisering av kvinner. I hans øyne ser han på meg som et objekt som han kan utnytte til sin egen seksuelle glede eller bruk. Det er kanskje ikke ulovlig, men det er i alle fall forkastelig.

– En ting hadde vært om jeg frivillig hadde lagt ut trusene mine for salg, men det har jeg jo ikke gjort. At han spør meg om dette i en kontekst hvor det er husleie som er temaet, er bare utrolig frekt, upassende og ubehagelig, forteller hun.

Hun prøvde søke opp nummeret til vedkommende, men fikk ikke noe treff.

Opplevelsen av samtalen har hun nå delt på Instagram.

– Han er nok bevisst på hva han holder på med. At leiemarkedet i Tromsø er presset er ingen overraskelse, men det her tok prisen, skriver hun på Instagram.

STERKE REAKSJONER: Anna Folgerø har lagt ut opplevelsen hun hadde på Instagram. – Mange er sjokkerte. forteller hun. Foto: Skjermdump fra Instagram.

Hun skriver videre at hun er lei seg for at bolighaier med mye penger kan utnytte sårbare studenter på denne måten.

– Det er ikke sånn det skal være! Mange studenter lever under fattigdomsgrensen, skriver 28-åringen.

– Helt forferdelig

Sarah Yttermo Reibo er kommunikasjon- og markedssjef ved Norges arktiske studentsamskipnad.

Hun blir rystet når hun får høre historien til Folgerø.

– Dette er helt forferdelig, og jeg har stor medfølelse når man møter på en slik negativ opplevelse i et utleiemarked, forteller hun.

– Har du hørt om andre tilfeller?

– Nei. Slike skrekkhistorier har man bare hørt om tidligere, men jeg trodde ikke at det skjedde nå. Dette var ikke noe artig å høre, forteller Yttermo Reibo.

Boligmarkedet for studenter i Tromsø er presset, men det er først når studiene starter til høsten at det blir vanskelig å skaffe bolig.

– Vi har ledige leiligheter nå hvis man kan flytte inn før første august. Vi har søkelys på trygge kontrakter og godt bomiljø, forteller Yttermo Reibo.

KLAR BESKJED: 28-åringen sendte melding til utleiere og ga klar beskjed om hva hun mente om det noe spesielle tilbudet. Foto: Skjermdump av tekstmelding.

– Jeg føler at denne hendelsen er et symptom som uttrykker at noe er alvorlig galt med det private leiemarkedet og at det ikke fungerer. Studenter har alt for lite å rutte med, forteller Anna Folgerø.



Etter at det største sjokket hadde lagt seg, sendte hun en tekstmelding tilbake til utleieren hvor hun ga sterkt utrykk for hva hun følte og mente.

Dette er et utdrag fra meldingen:

«Det du holder på med er forkastelig, og det er helt sykt at du våger å utnytte sårbare studenter som har lite penger. En ting er at du liker brukte truser, det skal du få lov til, men å utnytte din maktposisjon for å skaffe deg tjenester er ikke greit. Håper du tar med deg dette videre. Vær vennlig å ikke kontakte meg igjen».

Folgerø har hun ikke fått noe svar fra utleieren.

TV 2 har også prøvd å komme i kontakt med utleieren, men vedkommende legger på, og ønsker ikke å snakke med oss.

Etter at 28-åringen postet sin opplevelse på Instagram, har det kommet mange tilbakemeldinger.

– Det har vært mye respons. Det har tikket inn meldinger både på Instagram og Snapchat. Folk er tydeligvis sjokkerte, forteller hun.