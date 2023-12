– Jeg skriver dette budskapet bak høye og kalde murer

I dag tildeles menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi Nobels fredspris for 2023.

Hun mottar fredsprisen for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran, og for menneskerettigheter og frihet for alle.

I morens fravær

Fordi hun selv sitter fengslet i det beryktede Evin-fengselet i Teheran, er det barna hennes, Ali og Kiana (17), som taler på hennes vegne.

Talen skal være smuglet ut av fengselet.

– Jeg skriver dette budskapet bak fengselets høye og kalde murer. Jeg er en kvinne fra Midtøsten. En region som til tross for en rik sivilisasjon, nå er fanget i krig, terrorismens flammer og ekstremisme, heter det i talen.

MØTTE KONGEFAMILIEN: Søndag møtte tvillingene Ali og Kiana (17) den norske kongefamilien. De er i Oslo for å ta imot Nobels fredspris på vegne av moren. Foto: Hanna Johre

I talen setter Mohammadi lys på Irans regime og fraværet av kvinners rettigheter.



– Jeg er en fengslet kvinne som har måttet tåle intense og utmattende lidelser gjennom mangel på frihet, likhet og demokrati, og som har innsett nødvendigheten av at disse verdiene eksisterer og fått troen på dem.

Hun takker også den norske nobelkomiteen for den prestisjetunge prisen.

– Deres meningsfulle og kraftfulle støtte verdsettes.



– Det fyller meg med håp og inspirasjon, skriver Mohammadi.



LANG DOM: Narges Mohammadi er til sammen dømt til 31-års fengsel og 154 piskeslag. Foto: Magali Girardin

Videre i talen, som holdes på Oslo rådhus, setter hun lys på hvordan iranske myndigheter driver med systematisk diskriminering på bakgrunn av religion, kjønn og etnisitet.

Hun går også hardt ut mot Irans hijab-påbud.

– Regjeringens «påbudte hijab» ikke er en religiøs plikt eller kulturell norm, men snarere en måte å bevare autoritet og undertrykkelse i hele samfunnet.

– Avskaffelsen av «påbudt hijab» en ensbetydende med total avskaffelse av maktens arnested og bryting av undertrykkelsen fra et religiøst tyranni, heter det i talen.

Kritiserer vestlige regjeringer

I talen påpeker Mohammadi den viktige rollen til vestlige myndigheter, media og de internasjonale organisasjonene.

Men hun retter også kritikk mot at situasjonen i Iran ikke får nok oppmerksomhet.

– Politikken og strategiene til vestlige regjeringer har vært grunnere enn det som trengs for å gi styrke til det iranske folks vilje til å nå sine mål, gjøre demokratiet mer oppnåelig i denne delen av verden og sikre fred.

I OSLO: Lørdag holdt tvillingene Ali og Kiana (17) en pressekonferanse. De vet ikke om de kommer til å se moren igjen. Foto: Frederik Ringnes

Mohammadi er en del av den iranske protestbevegelsen «Kvinne, liv, frihet».

Bevegelsen fikk sitt oppsving etter Jina Mahsa Aminis død.

Masha Amini ble stanset av moralpolitiet i september i fjor, som anklaget henne for å gå med hijab på feilaktig vis.

Politiet tok henne med til stasjonen for en «irettesettende samtale» 13. september. Her ble hun påført kraftige hodeskader og havnet i koma. Hun ble erklært død tre dager senere.