– Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, før noen forteller meg at: «Du har blitt skutt i hodet»

Det blir en spesiell helg for mange, med regnbuetog og solidaritets-markering i Oslo. Dette skjer drøye to måneder etter skytingen ved London Pub, der to mennesker ble drept og mange ble skadet.

Espen Aleksander Evjenth ble skutt, men overlevde. Han hadde hatt en fin kveld ute sammen med kjæreste og venner, så snudde det brutalt den natten, natt til 25. juni.

– Jeg står på dansegulvet og begynner å bli sliten. Jeg har feiret bursdagen til en kompis tidligere på dagen, og vurderer om jeg skal gå hjem. Så kommer det på en sang som jeg og samboeren liker, han knipser i fingrene og det betyr at vi skal ute å danse, forteller Espen Aleksander Evjenth og fortsetter:

– Jeg setter i gang med den aller første bevegelsen, så kjenner jeg at jeg blir slått i panna med en ambolt. Jeg kjenner at jeg mister kontakt med kroppen min og går rett i bakken. Jeg mister bevisstheten. Jeg har selvfølgelig ikke blitt slått, men jeg har fått en kule i panna.

Han kommer til bevissthet og får med seg litt av det som skjer rundt ham.

– Jeg våkner opp igjen mens kjæresten min står og roper navnet mitt. Det er noen sykepleiere, som tilfeldigvis var på bytur, som heldigvis passer på meg og venter til politi og ambulanse kommer.

– Jeg skjønner jo ikke hva som har skjedd. Før det er noen som forteller meg at: «Du har blitt skutt».

Han var innlagt på sykehus i en uke, før han fikk komme hjem.

PÅ SYKEHUSET: Allerede mens han lå på sykehuset tok han valget om at han var heldig. – Å være glad for at man har overlevd noe så dramatisk, det var en god måte å håndtere den tida som kom etterpå. Foto: Privat

– Det var veldig godt. Det var å ta det med ro en stund og bare vente på å bli bedre – at sårene skulle gro og at det skulle føles mer normalt å være ute i samfunnet igjen.

– Har hjulpet meg med å ta livet tilbake

Allerede da han lå på sykehuset bestemte han seg for to ting. To ting som har blitt viktige for ham.

– Det ene valget var at jeg har vært heldig, og der er jo begge deler sant. Det å være heldig, å være glad for at man har overlevd noe så dramatisk, det var en veldig god måte for meg å håndtere den tida som kom etterpå. Det å fokusere på den måten er på en måte en prosess som var viktig for meg, som har hjulpet meg med å ta livet tilbake.

– Så tok du valget om å ikke være redd. Det er jo kanskje lett å si, men har du klart å leve etter det?

PÅ SYKEHUSET: Han bestemte seg også for å prøve å ikke være redd. – Jeg syns at jeg har klart det ganske bra, forteller Evjenth. Foto: Privat

– Det er jo et prinsipp og en holdning man kan innta, at man ikke skal være redd. Jeg syns at jeg har klart det ganske bra, at jeg har tatt få valg som har vært preget av redsel for det som skjedde. Men det er klart, det er ikke alt som er like lett.

– Rørende å kjenne på kjærligheten

Han forteller videre at han tror at det er mange som kan kjenne på en frykt.

– Og jeg tror at både jeg og veldig mange andre, de som var der den kvelden, de som ble skadd – og kanskje mange andre skeive rundt om i Norge, har fått en frykt i seg, som de har blitt påminnet eller som kanskje alltid har vært der, der man blir litt klar over at det er ikke alle som vil deg vel der ute.

Etter det som skjedde har han fått kjenne på veldig mye støtte og kjærlighet.

– Det er rørende å kjenne på den kjærligheten som har kommet i monitor etterpå. Jeg har fått mange meldinger på Facebook spesielt, fra både nære og gode venner som alltid har vært der og fra folk jeg kanskje hadde glemt at jeg var glad i. Det har kommet veldig mye oppmerksomhet der, og det har vært en veldig god støtte i tiden etter skytingen.

Vil vise at kjærligheten vinner

På lørdag blir det regnbuetog gjennom hovedstadens gater og en solidaritetsmarkering, etter at Oslo Pride ble avlyst i sommer. Det er Oslo Pride som arrangerer.

REGNBUETOGET: Dan Bjørke er leder i Oslo Pride. De arrangerer regnbuetog og solidaritetsmarkering i Oslo på lørdag. Foto: God morgen Norge

– Jeg tror at det fremdeles er ganske mange som er triste, også ganske mange som er frustrerte og sinte fremdeles. Derfor blir de symbolhandlingene som Oslo kommune gjør utenfor London Pub, ved at de maler Rosenkrantzgate i regnbuefarger, viktig, sier Dan Bjørke, som er leder i Oslo Pride.

Han mener regnbuetoget blir viktig, for mange.

– Fordi vi får samlet og vist hvilken by og hvilket samfunn vi ønsker å ha. Og den støtten blir det viktig å vise overfor dem som, på grunn av det som skjedde 25. juni er lei seg og triste – og føler at det kanskje ikke er like stor plass til dem i samfunnet som de hadde håpet på, sier lederen i Oslo Pride.

REGNBUEGATE: Rosenkrantzgate er farget i regnbuefarger utenfor London pub der to personer ble skutt og drept og 23 personer skadet. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

De tror at det kommer til å møte opp mange mennesker.

– Vi forventer en del mennesker, det blir en flott markering. Vi skal vise at kjærlighet vinner, at det er mangfoldet som vinner og hvilket samfunn vi skal ha.

– Tror du folk er redde for å møte opp?

– Jeg tror mange syns det kan være vanskelig å stille opp på lørdag, vanskelig å gå i det toget på grunn av en frykt. Vi har bedt Oslo kommune om å oppbemanne krisetelefonen, som et tiltak, for dem som syns at denne dagen blir vanskelig. Jeg tror mange kan føle på en frykt, derfor er det viktig at vi andre går. Vi må sende et signal om hvilket samfunn vi vil ha, jo større det toget blir, jo sterkere blir det signalet.

– Er det større sikkerhet rundt dette enn vanlig?

– Vi har en tett dialog med politiet og vi samarbeider godt. Vi er ganske trygge på at de gjør sitt absolutt ytterste for at det skal bli en trygg markering.

– Det meste går ganske bra

Espen Aleksander Evjenth forteller at det går bedre med han, og han oppfordrer folk til å kjenne på samholdet og solidariteten.

Det er drøye to måneder siden han opplevde at kvelden snudde på brutalt vis.

– Det går bedre og bedre, jeg vet ikke helt hvordan det blir å komme tilbake på jobb ennå. Jeg er fremdeles sykmeldt, men det meste går ganske bra, sier han.