– Jeg skal holde løftet mitt

Mandag kveld ble det varslet at Russlands president Vladimir Putin skulle tale til folket.

Det ble annonsert at Putin skulle komme med flere «viktige uttalelser» etter den dramatiske helgen der Wagner-gruppen, ledet av Jevgenij Prigozjin, marsjerte mot Moskva i et opprør, før retretten ble et faktum.

– Forrådte egne medborgere

Klokken 21.10 ble den forhåndsinnspilte talen avspilt.



Presidenten starter med å snakke om at Wagner-gruppen har forrådt landet sitt. Etter opprøret har Wagner-gruppen fått amnesti, altså at de ikke skal straffeforfølges.

– Arrangørene av opprøret forrådte sine egne medborgere. De ville at russiske soldater skulle skyte på hverandre. De ville at Russland skulle tape, sier Putin.

Den russiske presidenten er tydelig på at han mener «enhver utpressing er dømt til å mislykkes».

– Væpnet opprør er dømt til å mislykkes, sier han.

– De fleste militære i Wagner-gruppen er patrioter i Russland. De forsøkte å bruke dem i mørket mot våpenbrødrene sine.

Putins tale ble sendt på luften få timer etter at Prigozjin uttalte seg for første gang siden opprøret.

Eksperter TV 2 har snakket med er enige i synet om at Putin nå prøver å få kontroll på situasjonen, og at han ikke ønsker å fyre opp situasjonen med Wagner ytterligere.

Wagner-gruppen Wagner-gruppen er en privat, militær organisasjon i Russland med hovedkontor i St. Petersburg. Wagner-gruppen har spilt en sentral rolle for Russland så langt i Ukraina-krigen. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

Kilde: TT, BBC, NTB)



Takker Lukasjenko

I samme tale takker Putin sin nære allierte, president i Belarus, Aleksandr Lukasjenko. Det var først ventet at Lukasjenko ville komme med en egen uttalelse, men ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN vil dette først skje tirsdag.

På slutten av talen gir Putin Wagner-soldatene tre valg på veien videre.

– Wagner-soldater kan inngå kontrakt med forsvarsdepartementet, reise hjem eller reise til Belarus. Valget er ditt. Jeg skal holde løftet mitt, sier Putin.



Hele talen varte i fem minutter og 14 sekunder. Kort tid etter holder presidenten møter med Russlands øverste sikkerhetssjef og forsvarssjef Sergej Sjojgu.

Klar mening om talen

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, mener Putin røpet seg og at talen blottlegger usikkerhet rundt Russlands kontroll på Wagner-soldatene.



– Putin går derfor ut og spiller på «nasjonale patrioter»-kortet med Russland. Men det er ikke sikkert det fungerer så bra siden disse soldatene har lojalitet til Wagner-gruppen, mener han.



MANGLER KONTROLL: Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole mener Putin prøver å få kontroll på situasjonen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han mener talen viser at Kreml fortsatt er usikre på innenriks-trusselen, og at Wagner-gruppen fortsatt utgjør et usikkerhetsmoment som de ønsker å få kontroll på.



– Putin ønsker å oppfordre til ro og stabilitet, og fokusere på den reelle fienden, som er Ukraina. Dette er for å forsøke å få kontroll på situasjonen, siden den ikke er løst ennå.



Wagner-leder Prigozjin understreket i sin uttalelse mandag at «ingen har gått med på å signere kontrakter med forsvarsdepartementet».

– Vil ikke legge seg ut med Wagner-soldatene

Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier sier Putin i den forrige talen gikk hardt ut og tegnet et bilde av en dramatisk situasjon.

– Så nå måtte han på sett og vis lande dette. Og det gjorde han ved understreke at hele folket stilte opp. Militæret, sivile organisasjoner, alle stilte opp i solidaritet og motsatte seg opprøret. Putin forsøkte å gi det en positiv spinn.

Holtsmark mener det er tydelig at Putin nå ikke ønsker mer «bråk» med Wagner.

– Det er tydelig at han ikke vil legge seg ut med Wagner-soldatene. De fikk masse ros, akkurat som under den forrige talen. Han forsøker fortsatt å ikke slå hånden av Wagner-gruppen.

IKKE MYE KLOKERE: Professor Svein G. Holtsmark føler seg ikke mye klokere etter Putins tale. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Holtsmark peker også på en annen ting. Han mener man ikke ble særlig mye klokere etter talen.

Ikke vet vi hvor Wagner-leder Prigozjin er, og ikke vet vi hva som vil skje med ham, påpeker han.



– Men han understreket at alle Wagner-soldater som vil kan få kontrakter med ordinære russiske styrker, eller dra til Belarus. Dette er interessant, fordi Prigozjin selv sier at det hele ble satt i gang for å forhindre at Wagner-gruppen ble oppløst. Så dette er neppe en løsning Prigozjin vil si seg fornøyd med, mener Holtsmark.