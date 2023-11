– Jeg priser meg lykkelig over at jeg ikke er 20 år i dag

Martine var 20 år og kjente at hun hadde fått nok.

Hun satte seg ned ved pc-en og lot ordene flomme over skjermen.

«Kjære fremtiden. Jeg ønsker at du gir meg pusterom. Jeg vil ikke strebe etter å være perfekt resten av livet.»



Ordene ble til et leserinnlegg som sto på trykk i Aftenposten – for syv år siden.

Denne uken fikk Martine en telefon, fra fremtiden.

TILBAKEBLIKK: Når Martine kikker på bilder av seg selv som 20-åring, kommer mange av følelsene tilbake. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva tenker du om streben etter det perfekte liv i dag?

Spørsmålet møtes med latter.

– Enda heftigere

I dag er Martine 27 år og har tenkt ganske lite på leserinnlegget hun skrev i 2016.

– Heldigvis kjenner jeg ikke så intenst på higen etter det perfekte lenger. Jeg er tryggere i meg selv. Men fy fader, jeg er glad for at jeg ikke er 20 år nå i 2023.

– Jeg tror ikke jeg hadde turt å publisere dette innlegget om jeg hadde vært 20 år i dag, sier Øverland.

Hun forteller at hun kjente på et enormt press knyttet til utseende, venner, kropp og utdanning da hun var 20.

Jeg er i alderen hvor utseende og status betyr alt. Jeg er i den alderen der det jeg har på meg er viktigere enn hvordan jeg er som person. Martine Øverland (20).

BRA NOK: Martine Øverland ønsket seg en fremtid der alle mennesker kunne føle seg bra nok. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Samtidig føler Øverland at hun ble skånet fra Instagram og andre sosiale medier på det verste.

– Jeg føler at presset i dag er enda heftigere enn for syv år siden. Hele samfunnet har en klar forventing om hva som er bra og hva som er dårlig. Det er så lett å falle utenfor noen av boksene for alt man skal oppnå og være, sier Øverland.

Livet i dag består av et jag etter noe man aldri får tak i. Martine Øverland (20).

Hun føler det er feil når mange tenker at man ikke kan ende opp i kassen på Rema, fordi det er liksom ikke godt nok.

RAMMER: Martine Øverland mener rammene for det perfekte liv er for smale. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Et paradoks

Barn med konsentrasjonsvansker blir sendt til utredning for ADHD.

Tenåringer som er litt nedstemte, kan bli sendt til psykolog.

Unge voksne med dysleksi forventes å ta høyere utdanning.

Voksne med en BMI over 25 bør gå ned i vekt.

Kanskje har det blitt så mange parametere for god fysisk og psykisk helse, at det har blitt umulig å oppnå alle.

– Mange av oss går nok rundt med en ullen følelse av å ikke strekke til, sier psykolog Line Marie Warholm.

Hun mener dette er et paradoks ettersom friheten til å velge, i hvert fall for de fleste av oss, aldri har vært større.

– Likevel oppfører vi oss som fugler i bur. Vi er livredde for å skille oss ut og for å fly. I stedet bli vi i buret og sutrer over at det er så mye vi skal leve opp til, sier psykologen.

KRITISK: Psykolog Line Marie Warholm er tydelig på at vi mister noe viktig på veien, dersom vi hele tiden higer etter det perfekte. Foto: Bjarte Ragnhildstveit

Kan gjøre oss syke

Warholm mener vi har blitt altfor opptatt av å stille oss spørsmål om noe er bra eller dårlig, eller sunt eller usunt.

– Så forventer vi at det skal finnes konkrete svar på de spørsmålene, som vil gjøre livet perfekt. Den innstillingen tror jeg at kan gjøre oss litt syke, sier hun.

POLERT: Mange av produktene som selges skal hjelpe oss med å bli en bedre versjon av oss selv. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dersom vi tror at det finnes en oppskrift man kan følge for å få et godt liv, er psykologen bekymret for at vi mister noe viktig på veien.

– Det fratar oss et stort rom for tanker, refleksjoner og fantasier. Egentlig alt som gir livet farge, og som gjør det spennende å være menneske, sier hun.

Warholm mener en vanlig misoppfatning er at «alle» har de samme tankene om hvordan livet bør være.

– Jeg møter ofte personer i praksisen min, som har mange fantasier om hva andre mener er viktig. Sannheten er at det kan variere veldig fra person til person, av landsdel, kultur og miljø, sier hun.

Psykologen mener det er skadelig at mange av oss forventer at det finnes en oppskrift på det perfekte livet.



– Virkelig på feil kurs

Martine Øverland jobber nå som faglig ungdomssekretær i LO.

Daglig møter hun unge mennesker som kjenner på det enorme presset, og som føler at de faller utenfor dersom de ikke innfrir kravene.

– Mange forteller om et konstant press og følelsen av å ikke strekke til. Det bør ikke være slik at man føler at man må være pen, morsom, sporty og at man sjekker av på alle boksene, for å føle at man har en verdi.

BEKYMRET: Martine Øverland er bekymret for den mentale helsen til unge i dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Flere av læringene og de unge Øverland snakker med, sier at de føler seg overveldet fordi de ikke helt vet hvor de skal i livet.

– Når fokuset på hva man skal ha på seg på skolen og hvordan sminken sitter, blir større enn prestasjonene på skolen – da er vi virkelig på feil kurs, sier Øverland.

Å gå et helt liv og strebe etter noe man ikke får til – da føler man seg fort miserabel. Martine Øverland (20).

Hvordan snu trenden

Ungdomssekretæren mener det må en stor holdningsendring til, for at vi skal klare å snu denne trenden.

– Vi alle har et ansvar for å bidra her. Spesielt foreldre har en jobb å gjøre. Vi er nødt til å begynne å fostre opp barn og unge som tør å møte litt motstand. Det er viktig å oppfostre robuste ungdommer som takler livet, sier Øverland.

BEVISST: Martine Øverland kommer med en klar oppfordring til foreldre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun håper foreldre blir mer bevisst på å være gode rollemodeller, være mer til stede her og nå, og ikke bli tatt av jaget etter det perfekte liv.

I 2016 skrev hun:

«Kjære fremtidens barn.

Kjære fremtidens ungdom.

Kjære fremtidens foreldre.

Kjære fremtidens samfunn.

Jeg ønsker meg en fremtid som gjør det mulig for alle mennesker å kunne føle seg bra nok.

Vil dere hjelpe meg med det?»

Hun mener bønnen om hjelp er enda mer prekær i dag.

AKTUELL: Martine Øverland mener leserinnlegget hun skrev er like aktuelt i dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Helt utmattende

Forsker Tuva Beyer Broch ved Norsk institutt for naturforskning har forsket på mye på ungdom og sosiale medier.

Hun mener at vi blir eksponert for uendelig mange tilsynelatende perfekte mennesker i dag, gjennom telefonen vår.

– Dette er med på å trekke særlig unge mennesker ut av nået. Det minner dem på hvem de kunne vært om de valgte annerledes, om de jobber bare litt hardere, sier hun.

SOSIALE MEDIER: Gjennom telefonen blir vi kontinuerlig eksponert for andre mennesker vi kan sammenligne oss med. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Beyer Broch tror ikke at det perfekte mennesket finnes, annet enn som et idealbilde.

– Å strebe etter å nå noe ikke-eksisterende blir som et endeløst jag, som kan være helt utmattende, sier hun.



Mener det krever litt mot

Psykolog Line Marie Warholm mener vi bør slutte å strebe etter det perfekte.

– Jeg mener at vi må begynne å ta ansvar for hvilket press vi velger å bøye etter for. Det er lov å ikke melde seg på alle konkurransene, men det krever også et slags mot, sier Warholm.

Å hele tiden forsøke å oppfylle alle forventingene, mener nemlig Warholm er en måte å skjule seg på. Derfor mener hun at det er modig å stå i opposisjon til presset.

– Hvis du ikke gir etter for presset, må du stå for noe selv. Da kommer det tydeligere frem hvem du er, så du må tørre å bli sett.

Warholm mener at presset oppstår i dialog om oss selv eller andre. Hun oppfordrer derfor til en dugnad, hvor vi alle senker forventningene litt.

– Dersom du viser frem en fasade som er perfekt hele tiden, på tross av hvordan det egentlig står til, er du med på å forme en kultur. Det må vi alle ta ansvar for, sier hun.