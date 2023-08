– Jeg orker ikke se på

I Hønefoss er rundt 1.000 mennesker bedt om å evakuere, etter at Storelva som renner gjennom byen, har gått over sine bredder. Elva er ventet å stige ytterligere neste døgn.

Både i området Benterud og Schjongslunden har Røde Kors og Sivilforsvaret vært på plass onsdag, og bedt folk komme seg vekk.

Grethe Eriksen har bodd i huset sitt rett ved Storelva siden 1966. Til tross for nærheten til elva, har hun bare hatt vann i kjelleren en gang siden hun flyttet inn.

– Jeg har aldri sett så mye vann som i elva nå. Det er triste greier, hvis vannet kommer helt opp til huset mitt – det er fælt. Det er ikke noe jeg orker å se på, sier hun.

Eriksen fikk beskjed om å evakuere onsdag formiddag. Da var det bare å hente ned koffert og verdisaker.

– Jeg tar med smykker, toalettsaker og skift. Resten kan erstattes om det blir ødelagt, sier hun.

Har flomport

Like nedi gata er Axel Ranvik styreleder i et sameiet som sto nytt for 6 år siden.

GRAVEMASKIN: Kommunen er på plass i Hønefoss for å bygge flomsperringer onsdag. Foto: Erlend Sorbo / TV2

– Vi ser elva stiger, og den stiger fort. Vi har en flomport vi skal stenge igjen, og håper det holder vannet unna kjelleren, sier han.

Han har bistått kommunen onsdag for å se hvilke områder som må tettes igjen. Kommunen har vært på plass med gravemaskin og sand.

– Jeg er ikke så bekymret per nå. Om elva stiger en hel meter til, da blir jeg bekymret. Foreløpig får vi bare drikke kaffe og vente, sier han.

– Sitter langt inne

Ordfører Kirsten Orebråten (Ap) og kommunedirektør Tore Isaksen er alvorspreget da TV 2 møter dem onsdag.

ANSVARLIGE: Ordfører Kirsten Orebråten (Ap) og kommunedirektør Tore Isaksen har besluttet evakuering onsdag. Foto: Erlend Sorbo / TV2

– Det å evakuere folk fra hus og hjem, det sitter ganske langt inne. Elva går rundt hele Ringerike kommune, og nå er det disse områdene som er hardest rammet, og så tar vi det derfra, sier hun.

Etter beskjeden om evakueringen kom, var det mye trafikk i Hønefoss sentrum.

– Det viktigste nå er at folk får kommet seg hjem, tømt det de vil ha med seg fra huset, og komme seg ut. Når det er mange som evakueres er det ikke rart det blir litt trafikk, sier hun.

Kommunedirektør Isaksen er tydelig på at det er viktig å skape ro blant de berørte, samt å ivareta liv og helse.

– NVE møtte opp på krisemøtet vårt i dag tidlig og sa at «det er mye verre enn vi trodde i går kveld,». Så nå får vi bare følge med og se hva som skjer, sier han.