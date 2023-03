– Jeg og mine søsken levde under et regime

I Agder tingrett sitter en familiefar tiltalt for å ha drept sin kone og datter i mars i fjor.

Mandag nektet han igjen straffskyld for dobbeltdrapet.

Tiltaltes yngste sønn var nettopp kommet hjem fra skolen da han ble vitne til de brutale drapene.

Familiefaren brukte kniv og hammer, ifølge tiltalen. I retten mandag fortalte tiltalte at han oppbevarte dette under en sofapute.

Ifølge tiltalen ble først søsteren drept av minst tolv hugg- og slagskader på overkroppen. Deretter skal tiltalte ha drept sin kone på samme måte.

MOTIV: Motivet for drapene er fremdeles ikke klart for politi eller påtalemyndighet. I retten tirsdag kom det frem at han tidligere har truet med å drepe hele familien. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ofrene ble erklært døde av forblødning på sykehuset kort tid etterpå.

Gutten som var i rommet, fortalte i tilrettelagt avhør med politiet samme dag om hva han hadde sett.

Datteren ropte til tiltalte i retten

Tiltalte og kona hadde syv barn. Fem av de seks barna som er igjen, er til stede i retten.

Døtrene var tydelig preget når deres yngste bror forteller om hva han opplevde etter skolen den dagen.

Da retten tok pause, gikk den ene datteren noen skritt mot faren, som satt på andre siden av rettssalen.

Hun var sint og såret og snakket høylytt til tiltalte på arabisk. En av politibetjentene i retten stanset henne fra å gå nærmere faren.

BISTANDSADVOKATER: Det er oppnevnt tre bistandsadokater til barna. Erik Børresten representerer de to yngste sønnene, og Kristine Eide, i bakgrunnen, representerer døtrene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Senere samme dag vitnet hun for retten. Datteren til tiltalte fortalte nådeløst om oppførselen til familiefaren.

– Han viste ikke respekt overfor henne. Han snakket nedlatende til henne. Han brukte stygge ord vi ikke kunne finne oss i, sier datteren.

Hun beskrev svært kontrollerende oppførsel hos faren.

– Vi måtte få hans tillatelse for å gå ut. Dette var det aller viktigste for han innad i familien, at vi skulle spørre han før vi fikk gå ut, forteller hun.

ÅSTED: I tilrettelagte avhør fortalte den ni år gamle sønnen til 56-åringen om dobbeltdrapet han bevitnet i mars i fjor. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Datteren fortalte også om tiltaltes tidligere bruk av vold innad i familien.

– Han har slått min mor da min forlovede var på besøk. Han knakk fingeren hennes. Hun turte ikke si noe fordi han truet med å si ifra til barnevernet, sier datteren.

Hun mener han ikke klarte å hanskes med det å ha familie, og forteller at både moren og søsknene levde i frykt. Tiltalte skal ha truet med å drepe hele familien.

– Jeg og mine søsken levde under et regime. Det er tragisk at han har fått syv barn, sier datteren.

Mener mannen var tilregnelig

Mannens forsvarer, Mohamed Hamzaoui, har allerede før rettssaken varslet at han kommer til å anføre at 56-åringen var psykotisk og skal overføres til såkalt tvungent psykisk helsevern.

– Dette vil vi i rettssaken belyse gjennom tidligere diagnoser og behandlere av mannen er kalt inn som vitner, sier Hamzaoui.

MESTRER ARABISK: Mannens forsvarer, Mohamed Hamzaoui, mestrer arabisk. Det opplever den syriske 56-åringen er Foto: Terje Frøyland / TV 2

De rettsoppnevnte sakkyndige, derimot, mener mannen var tilregnelig. De hadde ni samtaler med mannen over en periode på to måneder i 2022.

De to sakkyndige, Agneta Nilsson og Vegard Haaland, er til stede i retten og stilte mandag flere spørsmål til den tiltalte. De tok for seg hans sinnstilstand i tiden da drapene fant sted.

– Han har ikke gitt uttrykk for vrangforestillinger eller hallusinasjoner, sier Nilsson.

SAKKYNDIGE: Agneta Nilsson og Vegard Haaland er rettsoppnevnte sakkyndige og mener mannen var tilregnelig da han drepte sin kone og datter. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Og videre kommer de frem til:

– Det fremkommer ikke at han har fungert psykotisk på noe tidspunkt før drapshandlingene.

Forsvarer Hamzaoui har tidligere uttalt at han er kritisk til de sakkyndiges rapport i forkant av rettssaken.