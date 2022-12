– Jeg mener vi fortjener bedre

Til årets juleintervju har statsminister Jonas Gahr Støre invitert oss hjem til statsministerboligen i Inkognitogata 18. Planen er at TV 2 skal få være med på julebaksten.

Men dagen før intervjuet tikker en tekstmelding inn fra Statsministerens kontor:

«Det blir pepperkakebaking – fint om dere tar med deig, kjevle og former.»

TV 2 kommer til statsministerboligen en halvtime før Støre selv for å gjøre klart. Så får han en kort brifing om hva som skal skje.

– Ja, vi får gå til verket, sier statsministeren etter å ha fått overrakt deigen.

Han skal klare dette, forsikrer han. Vi kommer tilbake til hvordan det gikk.

Støres julespesialitet

Uansett, i en travel statsministerhverdag er det ikke mye tid til julekos. Men én familietradisjon ligger fast – nemlig krumkakebaking.

Støre fikk satt av en kveld til dette i år også. Og krumkaken, som Støre kaller «julekakens Rolls Royce», den lages etter mors gamle oppskrift.

Les oppskriften nedenfor.

ET AVBREKK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innrømmer at det har vært en intens høst. Men litt julekos får han presset inn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Oppskrift: Støres krumkaker Ingredienser: egg

sukker

mel

smør

krydder Slik gjør du: Ta vekten av tre egg. Vei opp like mye sukker, mel og smør. Visp sukker og egg. Ha i mel og smeltet smør. Smak til med litt krydder – enten kanel, ingefær eller vaniljesukker. La deigen stå i kjøleskapet i et par timer. Krumkakene stekes til de er gylne. Serveres med multekrem.

Til julemiddag er det ribbe. Så er det multekrem til dessert, fylt i krumkakehusene.

– Og de har jeg bakt. Det skal jeg stå for.

Men i statsministerboligen er det også en kokk, Espen, forteller Støre. Og han lager både makroner og tradisjonelle julekaker som sandkaker og Mor Monsen.

– De står høyt i kurs.

ISCENESATT: Når statsministeren inviterer til pepperkakeverksted hjemme, er det fotografen som stiller med former og kjevle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så er det tid for noen kjappe julespørsmål.

– Beste julefilm?

– Beste julefilm? Altså, jeg liker egentlig når det er «Flåklypa», jeg.

– Beste julesang?

– Julesang? Det må bli «Deilig er jorden».

– Hva har du ønsket deg til jul i år?

– Jeg har egentlig ikke ... altså, det høres litt kjedelig ut, men: fred og ro med familien tett på. Det er ikke et innkjøpsønske. Så overlater jeg til kone, barn, barnebarn og svigerbarn å ... De har sikkert sett noe jeg kan bli glad for.

– Er det mangelvare, tid med familien?

– Tid med familien er mangelvare, ja.

Støres annus horribilis

Det har vært et krevende år, det er det ingen tvil om. Først omikronbølgen. Deretter krigen i Ukraina, energikrise, prisvekst og økende rente.

Mens TV 2s reporter forbereder seg til juleintervjuet, kommenterer flere kollegaer at de syns Støre ser sliten ut nå.

– Er du det?

– Det er jo alvorlig hvis jeg ser sliten ut. Jeg kjenner jo på at det har vært en intens høst. Det har ikke gått ut over timene jeg nedlegger i arbeidet, men det er mange store saker. Det treffer jo meg.

Og så var det disse meningsmålingene, da.

FALL: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger ikke skjul på at de dårlige meningsmålingene treffer ham. Siden valget i fjor har én av tre velgere forlatt Arbeiderpartiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Da statsministeren skulle holde sin oppsummerende pressekonferanse før jul, fikk han en adventsgave i fanget som han neppe hadde ønsket seg. Bare 20 minutter før pressekonferansen begynte, publiserte Vårt Land en ny meningsmåling fra Norstat der Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på bare 14,6 prosent.

Aps regjeringspartner Senterpartiet falt i samme måling under sperregrensa med en oppslutning på 3,8 prosent.

– Hva gjør det egentlig med motivasjonen?

– Nei, den blir ikke noe mindre i alle fall, sier Støre.

– Jeg mener vi fortjener bedre enn det. Og så har jeg sagt at jeg skjønner at mange velgere – og det viser jo også statistikken – setter seg på gjerdet og er avventende fordi de opplever ting i hverdagen nå som de ikke har opplevd i Norge på mange, mange år, sier Støre.

Alt blir dyrere nå, påpeker han.

– Og da tror jeg folk sier: «Hvem er som styrer her? Kan de ordne dette?». Og svaret på det er at det skal vi. Vi skal klare det, jeg har tro på det. Men jeg må også forklare at det kommer til å ta litt tid.

Kaster seg inn i kjønnsdebatten

Så legger statsministeren en nissefigur ned i pepperkakedeigen. Men den nissefiguren, er det en nissemann eller en nisseperson?

Støre er ikke i tvil:

– Det her er en nissemann. Nei, vi må vi må snakke norsk som man forstår. Det er nissemann.

NISSEMANN: Jonas Gahr Støre er ikke i tvil om hvilken kjønnsbenevnelse han vil bruke på figuren i midten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I november kunne Dagbladet melde at kantina på Stortinget hadde sluttet å selge kakemenn. Nå var det «kakepersoner» i stedet – «han, hun og hen».

Det ble det stor ståhei av.

Men statsministeren er ikke redd for å trå feil i den kjønnspolitiske debatten:

– Nei, det er en debatt i vår tid. Jeg syntes det er uvant å begynne med, men det har sine forklaringer, og det skal vi tåle.

– Så det blir ikke provosert når folk kaller det en nisseperson?

– Nei, det er bare helt fremmed for meg å si. Vi har nissekoner og nissemann.

STEKEKLART: Statsministeren har fylt opp brettet og er klar til å sette pepperkakene i ovnen, som er varmet til 180 grader. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Har ingen «quick fix»

Så setter statsministeren pepperkakene i ovnen, og TV 2s reporter stiller alarmen til ni minutter.

I mellomtida flytter vi oss ut i stuen for å snakke videre.

Støre sier han føler seg ganske sikker på at strømprisene forklarer mange prosent av Arbeiderpartiets fall. Men han vil ikke komme med nye løfter nå.

– Vi ønsker oss tilbake igjen til en situasjon med lave og stabile strømpriser, så fort vi kan. Det er viktig for norsk næringsliv, viktig for bedrifter. Men, som jeg har sagt mange ganger: Det er ikke noen «quick fix» på dette. Det grunnleggende problemet er at de mangler kraft i Europa.

Støre understreker at det ikke er den politiske viljen det står på.

– Men skal vi gjøre en endring, så må vi ha utredet det ordentlig, vite hva konsekvensene er og ikke komme i en situasjon som får negative konsekvenser som truer forsyningssikkerheten, sier han.

STRØMPRISKRISE: Statsministeren er overbevist om at de høye strømprisene er en hovedforklaring på Arbeiderpartiets fall på gallupen. Men han kan ikke love raske løsninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi bruker våre beste folk både politisk og faglig på å løse dette så snart vi kan. Men det tar lengre tid enn vi kunne ønske.

Eksportbrems

Ett tiltak kan Støre likevel love: en ny styringsmekanisme for krafteksport. Denne ble varslet allerede i sommer, og på nyåret skal den legges fram.

– Det betyr at hvis fyllingsgraden går for lavt, så må vi prioritere å få den opp på et akseptabelt nivå. Da kan vi ikke produsere strøm for eksport, sier Støre.

Nå har alarmen gått. Men vi prioriterer å la statsministeren snakke ferdig. Han forklarer at den nye eksportbremsen ikke betyr at kraftutvekslingen med andre land skal stoppe helt. Men den skal sikre at de viktige flerårsmagasinene ikke tømmes for mye.

– Det skal være en ordning som skal gi veldig klare signaler til kraftselskapene om at under et visst nivå så forplikter de å fylle opp, sier Støre til TV 2.

Så løper han ut på kjøkkenet for å ta pepperkakene ut av ovnen. Der må Støre erkjenne at nissemannen har fått litt svidd lue.

– Nei, det var TV 2 som tok tida, sier han.

RESULTATET: Elgen ble litt lang i foten. Og nissemannen fikk lua svidd. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg kan ikke ta skylda for forbrenningen.