– Jeg måtte bare tåle det i frykt for ikke å få førerkort

Ifølge den kvinnelige eleven snakket den tiltalte kjøreskolelæreren eleven om sex, vagina og kropp under kjøretimene. Så ble hun utsatt for seksuelle handlinger.

I vitneboksen i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund sitter en 20 år gammel kvinne. Hun forteller om sine opplevelser under kjøreopplæringen med en trafikklærer i slutten av 50 årene.

Han er tiltalt for seksuelle handlinger mot henne våren og sommeren 2021.

– Han var veldig sex og kroppsfokusert. Under kjøringen var det veldig mye snakk om sex, pupper, rumper, happy ending og vagina. Han kommenterte også kroppen min og fortalte at han likte store hofter, forklarte den fornærmede kvinnen.



Nekter straffskyld

I vitneforklaringen kom det frem at tiltalte skal ha spurt om å få kose med henne og ha sex med ham mot penger. Ifølge tiltalen skal han tatt tak rundt hoftene hennes og gnikket penisen sin mot rumpa hennes.



– Han gjorde det 100 prosent med vilje. Det var svært ubehagelig fordi han er betydelig eldre enn meg. Jeg følte meg fanget og fryktet at kjøretimene mine ble slettet. Jeg måtte bare tåle dette for å lappen, forklarte hun i retten.

Den tiltalte kjøreskolelæreren nekter straffskyld på alle punktene i tiltalen.

I sin forklaring mente han at flere av de fornærmede må ha blitt utsatt for dette av andre kjørelærere enn han.

– Det de forklarer har ikke skjedd. Det er rent oppspinn. Jeg er offer for et gammelt rykte der jeg blir koblet til en annen trafikklærer som ble dømt for mange år siden, forklarte tiltalte.

– Er du utsatt for en konspirasjon da, ville aktor vite?

– Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg oppfører meg voksent og redelig, og blir stadig anbefalt av kvinnelige elever, forklarte sjåførlæreren.



I forklaringen til den første fornærmede kvinnen kom det frem at hun er svært preget av opplevelsene under kjøreopplæringen.



– Jeg gikk til legen og ba om psykologtimer. Jeg ble deprimert og veldig trist. Jeg var også livredd for å møte på ham, forklarte kvinnen.

Hun forklarte i retten at hun hadde hørt rykter om den aktuelle kjøreskolelæreren før hun begynte på trafikkskolen.



– Han gikk under navnet PedoXXX (trafikkskolens navn). Men det var den eneste kjøreskole som hadde ledige timer så jeg valgte likevel å bestille timer der.



Hennes opplevelser ble kjent for politiet da hun byttet kjøreskole. Da fortalte hun sin historie til sin nye trafikklærer, som er gift med en politimann.

BISTÅR: Anne Hovde er oppnevnt som bistandsadvokat for de tre fornærmede kvinnene i tiltalen. Foto: Arne Rovick / TV 2.

På spørsmål fra bistandsadvokat Anne Hovde fortalte kvinnen at hun hadde spurt anonymt på Jodel om noen hadde opplevd det samme som henne på den aktuelle kjøreskolen.

– Da fikk jeg flere kommentarer fra andre kvinner som hadde samme opplevelsen som meg.



Forbannet mamma

En nå 17 år gammel jente forklarte seg også i tingretten i dag. Kjøreskolelæreren er tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd mot den da 15 år gamle jenta.

Ifølge tiltalen skal trafikklæreren kalt henne sexy, at hun kunne ha med seg 30-åringer hjem og at han kunne se inn på rommet hennes med kikkert.



– Det var veldig upassende og jeg opplevde det som svært ubehagelig. Det at han visste hvor jeg bodde, gjorde meg usikker og utrygg. Jeg ble svært bevisst på å låse døra og lukke vinduet. Det har vært tøft, forklarte 17-åringen for tingretten.



Hun fortalte til sin mor hva hun hadde opplevd, og det var moren som varslet politiet.

– Det var ubehagelig for datteren min. Det har satt spor og hun er redd for ham. Det har skapt mye usikkerhet hos henne. I et tilfelle måtte jeg overnatte sammen med henne hennes fordi hun var redd. Jeg kjenner at jeg blir forbannet over at en voksenperson oppfører seg slik, forklarte mammaen.

Ba om sex

En tredje fornærmet forklarte at tiltalte begynte å snakke om porno og sex med en gang kjøretimen startet.

– På slutten av timen oppfattet jeg det slik at han inviterte seg selv hjem til meg for å ha sex. Da sa han at det ikke blir mye soving. Det hele var veldig ubehagelig. Jeg følte at det ikke var mye til kjøreopplæring, forklarte den unge kvinnen via videolink.



Hun valgte å bytte kjøreskole etter den ene timen med kjøreskolen til den tiltalte mannen.