– Jeg måtte bare kaste meg på

Trude Birknes Pedersen har på en måned solgt brukte klær fra garderoben for over 6000 kroner gjennom konseptet Second hand. Det er hun ikke alene om å gjøre.

Second hand er et bruktkonsept hvor man leier en plass i en betjent butikk. Nå har tilbudet kommet til Ålesund og i det 260 kvadrat store lokalet er alle 70 bodene utleid. Interessen har vært enorm.

– Vi kunne doblet antall plasser her. Vi har over 200 kunder på venteliste. Da vi åpnet stod folk i kø utenfor. Det er tydelig at vi har truffet ett behov, sier Linn Therese Dimmen, gründer av butikken Green Ålesund.

GLAD GRÜNDER: Linn Therese Dimmen ser ett stort potensiale i brukte klær. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

De åpnet dørene for bare en drøy måned siden.

– Det var en vekter innom her tidligere. Han fortalte at det var mer folk her enn på hele storsenteret som ligger like ved, sier den ferske gründeren.

Kastet seg på

Trude Birknes Pedersen var raskt ute og sikret seg en plass da tilbudet kom. Denne dagen skal hun innom for å bytte bod og fylle på med flere varer.

NYTT LIV: Trude Pedersen er glad andre kan ha nytte av klær hun selv ikke lenger bruker. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg synes det er helt fantastisk. Dette konseptet har jeg ventet på veldig lenge. Jeg startet med å leie en måned, men synes det var så kjekt at jeg vil utvide med noen uker til, sier Pedersen.

Hun leter ivrig rundt rundt i huset på Valderøya utenfor Ålesund etter flere plagg som skal skifte til nye eiere.

– Jeg er veldig tilhenger av gjenbruk. Du trenger ikke å kjøpe nytt hele tiden, mener Pedersen.

Klær er dyrt

Med økende priser i samfunnet har gjenbruk av klær fått en større aksept, mener hun.

ROSA ER KULT: Dette plagget skal få henge i skapet litt til. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Klær koster mye penger. Da er det veldig fint å ha en slik butikk. Her får man gode priser på merkevarer uten å blakke seg helt. Det er kjempepositivt, sier Pedersen.

For selv om hun selger klær, blir det fort noen kjøp når hun først er innom butikken.

– Jeg finner alltid noe som jeg vil ha når jeg er tar turen hit. Sjansen er stor for at jeg bruker mer enn jeg tjener, ler hun.

Stor interesse

Konseptet har fanget interessen hos alle aldersgrupper. Men gründeren skulle ønske at enda flere menn benyttet muligheten.

– Men de kommer. Jeg merker at det er mer mannlige kunder nå enn da vi startet. Det er flere som har sagt at de kunne tenke seg å stille ut klær og som har satt seg på venteliste, sier Linn Therese Dimmen.

En som har funnet veien inn i butikken er 18 år gamle Oliver Remme. Han har et ekstra øye for vintageklær og dressjakker.

MILJØBEVIST: Oliver Remme (18 år) er glad for at tilbudet har kommet til Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er ganske spennende å komme hit. Man vet aldri hva man finner, forteller Remme.

Han er ikke fremmed for å handle brukt.

– Jeg kjøpte nylig en dressjakke på Fretex. Den sparte jeg mye penger på. I tillegg var det et dyrt merke. Det er veldig bra for lommeboka, synes Remme.

Han har selv vært inne på tanken om å gjøre som som Trude Pedersen.

Her kan du se flere bilder av klær som blir solgt på butikken:

BRUKT MEN LIKE BRA: Variasjonen er stor og det finnes noe for en hver smak.

– Absolutt. Det er bare å rydde i klesskapet. Det er et veldig kult og miljøvennlig konsept. Og en fin måte for yngre som meg til å tjene litt ekstra med penger, sier 18-åringen.

Selv om klærne er brukt, er kvaliteten på topp. Har plaggene hull og flekker får de ikke komme inn i butikken.

– Dette er klær folk ikke vil kaste. Som man ønsker å kvitte seg med på en miljøbevisst måte, forteller gründeren Linn Therese Dimmen.

God samvittighet

Dimmen mener at ett slikt tilbud er viktig både økonomisk og i ett miljøperspektiv.

– Jeg elsker å shoppe og kikke på klær. Det er noe med å vite at plaggene passer før du kjøper. Men jeg liker ikke tanken på at alt skal bli produsert bare for at jeg skal ha det. Det var noe av motivasjonen for å skape dette tilbudet, forteller gründeren.

KLART FOR SALG: Etter en liten time med forbredelser er boden til Trude på ny klar for gjenbruksglade kunder. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Trude Pedersen er strålende fornøyd med sin stand og penger har allerede dryppet inn på konto.

– Det har gått over all forventing. Jeg har solgt 25 plagg på tre uker og tjent 6000 kroner. Jeg hadde ingen forventing om å tjene penger da jeg startet, så det er bare en kjempebonus, sier hun.

Større planer

Med oppstarten unnagjort har gründeren allerede begynt å se fremover.

– Vi åpner snart nye 165 kvadrat med butikklokale. Der skal vi lage boder med ting, forteller Dimmen.

Og ramser opp alt fra sykler, ski, lamper og dekor.

– Det folk har lyst å selge, egentlig. Dette er byens butikk. Den skal være for alle, sier hun.