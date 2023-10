– Jeg må nok å øve litt mer

– Det er veldig bra at dere har valgt yrkesfag, for det er et stort behov i samfunnet for alle de ulike yrkesfagene, sa kronprins Haakon til elevene da han besøkte Strinda videregående skole i Trondheim torsdag formiddag.



Skolen har cirka 1100 elever og en stor del av disse går yrkesfag.

Elektrobesøk

Rundturen på skolen startet med et besøk hos elektroelevene. Der fikk kronprinsen innføring i automasjon av Annette Holta.

– Vi snakket om trykkprosesser og hva en automatiker egentlig gjør. Det var spennende.

– Forsto kronprinsen noe av det du sa da?

– Han skjønte jo litt, men dette er jo kanskje litt avansert for folk med andre yrker, sa Vg2-eleven med et lite smil.



AUTOMASJON: – Ikke alt er like lett å skjønne for meg som er samfunnsviter, innrømte kronprinsen da han pratet med elektroelevene i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Livredderkurs

Inne hos helsefagklassen ble det demonstrert både flytting av pasient fra seng til gåstol og Heimlich manøver. Kronprinsen nølte ikke ett sekund da elevene spurte om han ville prøve å få ut gjenstanden som hadde satt seg fast i halsen på dukken Choking Charlie.

HEIMLICH MANØVER: Kronprinsen stilte villig opp da elevene spurte om han ville prøve seg som livredder. Foto: Frank Lervik / TV2

Kongelig mat

Rundturen endte på kjøkkenet hos mat og restaurantfag-elevene. Her viste Jonathan Bisimwa fram retten som kronprinsen skulle få servert til lunsj.

– Nå lager jeg en Beurre Blanc som skal tilsettes ørretrogn. Dette skal vi servere sammen med kveita vi har laget. Dette er en fin mulighet for oss til å vise hvor flinke vi er, så maten vi lager i dag er kongelig, flirer den unge kokkeeleven.

STOLT KOKK: Jonathan Bisimwa på Vg2 mat- og restaurantfag viser stolt fram villkveita som kronprinsen skal få servert til lunsj. Foto: Frank Lervik / TV 2

Fileteringskurs

Før lunsjen kunne inntas måtte imidlertid kronprinsen få et lynkurs i filetering av kveite.

– Kveiter kan jo bli kjempestore, men denne er ikke så stor, spør kronprinsen fileteringsinstruktør Toralf Nikolay Andersen.



– Nei, denne er vel en mellomting. Jeg har filetert kveite på over 20 kilo, men jo større de er, jo grovere blir kjøttet, svarte Andersen.



Kronprinsen klarte til en viss grad å kopiere eksperten når han fikk prøve, men måtte innrømme at det ikke ble perfekt.

INSTRUKTØR: Toralf Nikolay Andersen fikk oppdraget med å lære kronprins Haakon fileteringskunsten. Foto: Frank Lervik / TV2

– Jeg hadde en veldig bra lærer, men jeg trenger nok å øve litt mer, smilte kronprinsen.

– Det er jo en første gang for alt, repliserte instruktør Andersen kjapt.



Imponert

Etter en drøy times omvisning og prat med mange elever og lærere hadde kronprins Haakon latt seg imponere.

– Det er imponerende det elevene får til og det er så mange her som er flinke og dedikerte i det de skal drive med. Også er det bra at de videregående skolene er flinke til å lære bort, og at de gjør fagene spennende, mente kronprinsen.

KONGELIG BESØK: Rektor Herdis Floan ønsket kronprins Haakon velkommen til en fullsatt aula på Strinda videregående skole. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kronprinsens besøk i Trondheim fortsatte torsdag ettermiddag med et besøk i Studentersamfundet der han holdt foredrag som ambassadør for FNs utviklingsprogram.