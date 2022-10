– Jeg lukket øynene og tenkte at nå er livet over

Det er en skyfri natt i den ukrainske hovedstaden og stjernene på himmelen lyser mot ham der han ligger på ryggen. Synet av stjernene blir bare forstyrret av lysglimt som streifer over hodet hans. Han lukker øynene og tenker at nå kommer døden. Tanken på at han kanskje vil dø er ikke skremmende. Det er tankene om hva som skjer med ham om han ikke dør som gjør ham livredd.

Morgenen før, 24. februar, invaderer Russland nabolandet Ukraina. I hovedstaden Kiev blir innbyggerne vekket i seks-tiden av kraftige drønn og eksplosjoner. 20 år gamle Andji hadde planer om å dra på en forelesning ved universitetet denne torsdagen. Han studerte historie og hadde et ønske om å bli historielærer. Denne dagen skulle endre livet hans for alltid.

Meldte seg frivillig

Det første Andrji gjør når han våkner er å ringe foreldrene sine som bor et par timers biltur utenfor Kiev. Han forteller om den uvirkelige natten:

– Vi hadde jo sett på nyhetene at Russland hadde truet med å invadere Ukraina, men folk tenkte at det ikke ville skje. De kan ikke være så dumme at de angriper Ukraina, i midten av Europa, i det 21. århundre.

Etter å ha snakket med foreldrene sine bestemmer 20-åringen seg for å melde seg frivillig til militærtjeneste. Han forteller det ikke til noen. Ikke før han senere på dagen har fått utlevert uniform og våpen. Andrji har aldri holdt i et våpen, men får en rask innføring. Etter det ringer han faren og forteller at han er i ferd med å gå inn i militæret.

– Mange unge mennesker bestemte seg den dagen for at det var på tide å gjøre mer i livet enn å feste, studere og jobbe. Vi ønsket å være frie.

– Men hvorfor Andji, du var jo bare en student?

– Mange unge mennesker er vokst opp i et fritt land. Ikke i Sovjetunionen, men i et fritt land. Det var derfor jeg tok valget. For å fortsette å leve fritt.

Skarpskytter

Natten etter blir Andrji og et par kamerater utplassert for å passe på viktig infrastruktur. De har ikke nattsikte så de ser ingen ting. Det eneste de hører er skudd som hyler gjennom luften i alle retninger. De prøver å dukke ned, men ett av skuddene treffer Andrji og han faller mot bakken. 20-åringen er truffet av et skudd i nakken, trolig fra en russisk skarpskytter.

–Som en film

Andrji ligger urørlig på bakken. Han ser stjernene på himmelen og tenker at døden er på vei. Han lukker øynene.

– Jeg lukket øynene, men etter en stund så åpner jeg dem igjen og prøvde å bevege meg. Da tenkte jeg at dette kanskje ikke var slutten likevel. Det var som på en film.

Han smiler forsiktig når han sier det. Den lille kroppen ligger godt under dyna i sykesengen på Haukeland universitetssykehus. Bare hodet og litt av brystkassa stikker fram. Midt på halsen og på den ene siden av nakken er det tydelige merker.

– Jeg ble skutt i nakken og legene har ikke klart å få ut hele kulen så den er der fortsatt.

Han forsøker å vise oss hvilken side skuddet traff med øynene som er gjemt bak brillene. Hodet er det eneste han kan bevege. Andrji ble lam fra nakken og ned av skuddet i februar. Nå ligger han hjelpeløs i en sykeseng i Norge.

SKUTT AV RUSSERNE: Han er bare 20 år men ville forsvare landet sitt da russiske soldater invaderte landet. Men så ble han skutt i nakken. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Til Norge

Etter å ha fått medisinsk førstehjelp i hjemlandet ble Andrji og flere andre sårede soldater fra Ukraina flydd til Norge i vår. Sammen med ham kom moren og etter hvert fikk de også lillesøsteren på 12 år til Bergen. Hun går på skole og har allerede lært seg litt norsk.

–1, 2, 3, 4, 5

Den klokkeklare stemmen fra 12-åringen frembringer perfekt norsk og hun smiler når vi skryter av henne. Hun sitter inne på rommet hos broren på sykehuset. Hun og moren er hos Andrji hver eneste dag.

Så langt har Norge tatt i mot 105 pasienter fra Ukraina, 27 av dem er sårede soldater. Andrji er svært takknemlig.

– I begynnelsen var det litt vanskelig å komme til et nytt land, med nye mennesker og nytt språk. Men jeg er svært takknemlig for alle som har hjulpet meg. Jeg husker de ville at jeg skulle smake norsk melkesjokolade. Da de kom med den så smakte den som ukrainsk sjokolade. Helt utrolig, men den smakte det samme.

Ønsker å være i Bergen

Den unge studenten smiler. Han har beholdt humør og positiviteten til tross for det som har skjedd. Likevel er det noe som plager han.

– Noen ganger er det et stort problem for jeg vet ikke hva som skjer. De sier at jeg må flyttes til Innlandet men for meg og mamma og lillesøsteren min så er det bedre om jeg kan være her. Legene her skal operere meg tre ganger til og da blir det tøft å måtte reise åtte timer i bil hver gang. Dessuten så har lillesøsteren min allerede fått venner her i Bergen. Jeg håper de kan la oss være her.

Nye mål

Andrji sier han måtte sette nye mål og ønsker etter den skjebnesvangre dagen i februar.

– Jeg ønsker å bli historielærer og da må jeg først gjøre meg ferdig med studier ved Universitetet i Bergen.

SKUTT AV RUSSERNE: Andrji angrer ikke på at han gikk inn i militæret. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Angrer du på at du gikk inn i militæret?

– Jeg tror jeg tok den riktige beslutningen. I den situasjonen så tenker man ikke på manglende erfaring. Du vil bare gjøre noe for landet ditt og for familien din.

Andrji smiler til oss når vi avslutter samtalen. Han håper vi får en fin kveld. Selv ligger han urørlig i sykesengen og titter ut av vinduet i det vi går ut døren.