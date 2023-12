– Jeg klarer ikke å stoppe

GAMMELT OG NYTT: Det er 75 års forskjell på det to bladene som Håvar Eide holder opp. Mye har forandret seg på disse årene. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Det er som å komme inn i en helt annen verden når du går ned kjellertrappen til Håvar Eide i Bodø.

– Samlingen min skjøt for alvor fart på begynnelsen av 80-tallet. Da satte jeg inn en annonse i et norsk ukeblad. Der skrev jeg at jeg ønsket å kjøpe Donald Duck. Jeg fikk brev tilbake fra en ung gutt på Østlandet, sier Eide.

Eide kjøpte alt han hadde. Dette har resultert i en helt unik samling.

– Jeg spurte hva han skulle ha for bladene, og han ville ha pålydende pris. Altså 50 øre for en 1948-årgang, 1 krone for hvert blad som ble gitt ut i 1949, også videre. Jeg betalte han en god del mer enn det, humrer samleren.

Han viser oss det som en gang var en gammel klesbod.

Den er ombygd for å få plass. Trolig er det rundt hundre hyllemeter med blader som står der nå. Det er tett i tett med ulike Donald-permer og bøker.

HØY VERDI: Det første Donald bladet som ble gitt ut i Norge, ble for noen år siden solgt for 122.500 kroner Foto: Run Gyllander Eide/ TV 2

Det er knapt plass til å gå mellom reolene. Han har alt som er gitt ut i Norge.

– Hvis dere kommer inn hit, så har vi den norske delen her. Den starter med det aller første og eneste bladet som kom i 1948. Og her er den siste utgaven som kom i forrige uke. Dette er en komplett samling over alt som er gitt ut, inkludert spesialhefter fra 1950, forteller Eide.

Det er 75 års forskjell mellom det første og det siste bladet han holder opp.

I år er det hundre år siden Disney ble etablert som et lite animasjonsselskap i Los Angeles av Walter Elias Disney og broren Roy Oliver Disney.

Nå i desember er det altså 75 år siden Donald kom i norsk utgave.

– Moren min startet med å kjøpe Donald til meg i 1962/63. Vi leste de sammen. Jeg lærte meg etter hvert å lese selv, og fant historiene til Carl Barks veldig spennende.

– Jeg har noe i blodet

– Da jeg ble tenåring fortsatte jeg å kjøpe Donald. Til og med da jeg var i militæret kjøpte jeg tegneserien, og det har jeg gjort siden. Jeg kommer nok til å gjøre dette helt til «lokket» slenges på.

– Det blir jo et stort problem for mine to døtre som skal arve alt dette, de er jo ikke interessert i det hele tatt, humrer Eide.

Han klarer rett og slett ikke å stoppe.

UNIKT: I 1948 kom det kun et Donald blad til Norge. Antallet økte jevnt og trutt på 50-tallet. Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Jeg er jo en samler. Jeg har noe i blodet som gjør at, en gang samler, alltid samler. Jeg klarer ikke å stoppe. Jeg må bare fortsette å fortsette. Derfor må jeg også ha alle de ulike opplagene av de forskjellige pocketbøkene som blir gitt ut også, forteller han.

Han viser oss og forklarer:

– Her ser du opplag 1, 2, 3, 4, 5 og 6 av den samme boken. Det er jo en vitenskap å finne ut hva som er hvilket opplag. Det er noen små tallkombinasjoner som skiller som regel. Bare av og til står det hvilket opplag det er, sier entusiasten.

– Ærlig talt. Dette er jo fullstendig galskap?

– Jo, det er det. Her er den første pocketboken som kom, og her er det fem forskjellige opplag av samme bok. Det gis ikke like mye ut i dag som før, sier Eide.

Høy verdi

Men det stopper ikke der. For bak neste reol står en ny skatt med Donald. Det er alt som er utgitt i USA.

– Ja, her er også en komplett serie med amerikansk Donald Duck. Mikke Mus, Donald, Walt Disney Stories og Uncle Scrooge.

– Har du altså alt som er utgitt i USA?



– Ja. Det har jeg samlet på siden 80-tallet. Jeg begynte å kjøpe fra USA. I tillegg hadde jeg abonnement der også. Der er jo de gode historiene, der alt startet. Dette er de historiene som er trykket opp igjen i Norge, sier han.

USA UTGAVENE: Håvar Eide har selvfølgelig samtlige Donald Duck som er utgitt i Walt Disney`s hjemland. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Han bruker rundt fem hundre kroner i måneden på ulike abonnement. I tillegg får han tilsendt mye fra utgiveren av Donald i Norge.



Trolig er det bare rundt 10 til 12 personer i Norge som har den komplette samlingen av Donald i Norge.

– Det kan hende det er flere, men dette er folk jeg kjenner. Vi holder kontakt på Facebook. Der kjøper og selger vi litt til hverandre. Jeg bytter jo ut en del av de eldre heftene som ikke er i så god stand.

– Det dukker jo stadig opp nyere og finere blader. Ikke minst de med bilag. Klistremerker og de som er i bladene er veldig etterspurt, spesielt fra 60-tallet. Ubrukte julekalendere er umulig å få tak uten at lukene er brutt opp, Forteller Eide.

Det første Donald bladet som ble gitt ut i Norge, ble for noen år siden solgt for 122.500 kroner. Det betyr at en komplett samling er mye verdt.

UNIK SAMLING: Pocketbøkene til Donald var tidligere så populære at det kom ut i flere opplag. Håvar Eide måtte også disse utgavene i samlingen sin. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Den er forsikret for en million, men det er jo ikke mulig å få dette tilbake hvis noe skulle skje noe, forteller Eide.

Dårlige historier

Han har full oversikt og et system over hvor hvert enkelt blad står.

Mens Eide tegner og forklarer, kommer det plutselig en svært overraskende innrømmelse.

– Jeg har ikke lest Donald på 20 år. De går rett i hylla. Det er ikke noen gode historier lengre, syns jeg. De tiltaler meg ikke. Det er samlegenet som henger igjen, forteller han.



– Så du har ikke lest Donald på 20 år?

– Jeg tar av og til opp de gamle utgavene fra Carl Barks og leser en historie eller to. Det gjør jeg bare for å få den gode følelsen, men ikke med bladene som kommer ut nå.

– Det er klart, jeg er jo blitt godt voksen også. Det selges fortsatt Donald, så det er sikkert historier som appellerer til yngre folk, men jeg er ferdig med den delen, erkjenner samleren.

KOMPLETT: Samleren i Bodø får også tilsendt bøker og blader fra utgiveren i Norge. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Han liker å vise frem samlingene til de som ønsker se den. For det er ikke bare Donald det går i.

Han har komplette samlinger av tegnersier som Fantomet, Tempo, Vill Vest og Præriebladet.

Den enorme platesamlingen som står i kjelleren, er faktisk verdt en egen reportasje den også.

Eide innrømmer at han har ei svært tålmodig kone.

– Hun er veldig grei i denne sammenhengen. Hun ser hvor mye det betyr, og hvor mye glede jeg får ut av det. Så lenge det ikke går ut over familieøkonomien så går det greit, forteller han.

– Så du får fortsette?

– Ja. Litt til, humrer samleren i Bodø.