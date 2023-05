– Jeg kjenner at jeg er litt misunnelig nå

ELENDIG VÆR: – Jeg kjenner at jeg faktisk har litt for lite klær på meg nå. Man blir litt misunnelig på de som har sommer sørpå, sier Stine Skjervengen i Tromsø sentrum. Foto: Karianne Laagstein, TV 2

Syns du mai har vært en drittmåned når det gjelder været?

Hvis du svarer ja bor du nok enten i Nord-Norge eller på Vestlandet, og du har helt rett.

Selv om det fortsatt er noen timer igjen av mai, kan meteorologene allerede nå bekrefte det du kanskje har følt på både kroppen eller på humøret i det siste.

Ta for eksempel Tromsø.

Der er det det registrert hele 30 døgn med nedbør i mai. Altså, en hel dag med kun litt opphold!

LOKKETILBUD: Når det er bikkjekaldt og vått ute, er det noen som lokker med varm kaffe innendørs. Foto: Karianne Laagstein, TV 2

Det kom 121 millimeter med nedbør på en måned i Tromsø. Det er over dobbelt så mye av det som er normalen på 57 millimeter i Nordens Paris i mai.

– Hvor vanlig er egentlig dette?

– Det er den våteste mai siden 2012. Da kom det 123 millimeter med nedbør. Før det må du tilbake til 1990 for å finne en våtere mai i Tromsø, forteller Roar Inge Hansen, meteorolog Storm Geo.

– Så innbyggerne i Nord-Norge har faktisk grunn til å sutre nå?

– Ja, det har de. Tromsø hadde en middeltemperatur på 5,7 grader, men det er faktisk 0,2 grader mer enn normalt. Det er mye kulde som er kommet i slutten av mai, og vi kan faktisk fortsatt oppleve snø i lavlandet enkelte steder i Troms- og Finnmark i tiden fremover også, sier Hansen.

HAR OVERSIKT: Meteorolog Roar Inge Hansen hos Storm Geo må speide langt etter litt sommeren i Nord-Norge. Foto: Pål S. Schaathun

I gågata i Tromsø er det fortsatt allværsjakke, lue og votter som er sommerantrekket.

– Det er kaldt, men man vet jo hvor man bor. Vi prøver å holde motet oppe. Jeg kjenner litt på misunnelsen til de som har det fine været sørpå nå, sier Stine Skjervengen.

– Du ler du, men du står jo her og hutrer. Har du for lite klær?

– Ja, jeg kjenner at jeg burde ha hatt litt mer klær på meg. Jeg skulle bare et raskt ærend ute, forteller hun.

Savner sommer

– Hva tenker du om at det har vært nedbør i 30 dager her i Tromsø?

– Det tror jeg så gjerne. Vi har faktisk diskuterte været på jobb. Slik var det ikke i fjor, trodde vi. Vi vet at mai er enten eller her i nord. Nå kjenner jeg at sommeren kan få komme. Den er veldig velkommen, sier Skjervengen.

DRØMMER OM DETTE: I Nord-Norge er det mange som håper på en slik sommer. Været så langt har kun ført til depresjon og dårlig humør. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det var faktisk en dag i Nord-Norge som pekte seg ut i positiv retning.

23. mai var den dagen folk nordpå fikk kjenne på litt sommerfølelse. For en dag. Noen fikk tid til å rydde bort litt av vinteren, eller klippe plenen på de steder den faktisk var blitt litt grønn.

Skiller seg ut

Det ble faktisk satt noen varmerekorder også, utrolig nok.

– Værstasjonen ved flyplassen i Mehamn målte faktisk 20,7 grader. Det er ny varmerekord, sier Hansen.

SURT OG KALDT: Bergen hadde null dager med temperaturer over 20 grader i mai. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– I området Pasvik i Finnmark ble det målt 25,3 grader. Det er unormalt høyt i Nord-Norge til å være i mai, men det hender av og til at dette skjer, forteller meteorologen.

Men det er ikke bare nordlendinger som hadde dårlig vær.

Også vestlendinger, og spesielt bergensere, får lov til å sutre litt.

– Bergen hadde ikke en eneste dag over 20 grader i mai. Sist det skjedde var i 2003, 2005 og 2015. Normalt skal det være fire dager over 20 grader i Bergen, men det skjedde altså ikke i år, forteller Hansen.

– Men er det noen i det hele tatt som kan være fornøyde med været i mai?

– Ja, det er det. Det er faktisk bare Østlandet som har grunn til å være litt fornøyde. I Oslo har det vært lite nedbør i mai. Man må faktisk tilbake til 1994 for å finne en tørrere mai i hovedstaden, sier Hansen.

VÆRVINNER: : Folk nyter sol og sommer på Sørenga i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Akkurat nå er det store værkontraster rundt i landet.

I Nord-Norge er det i dag sendt ut gult farevarsel for snø helt ned i lavlandet, mens sørpå er det farevarsler for skogbranner.

– Blir det noe bedring i været i Nord-Norge?

– Nei, dessverre. Værsituasjonen i store deler av Nord-Norge kan bli slik en stund. Det kommer lavtrykk og arktiske luftmasser fremover, og jeg skjønner at folk er oppgitte nå, sier Hansen.