– Det er klart at jeg burde ha spurt og gravd mer, sa Erna Solberg da hun ble grillet av kontrollkomiteen.

– Det har jeg også skrevet nå tror jeg i to runder til komiteen at jeg burde ha gjort, basert på at det viste seg at han gjorde noe annet enn det som jeg faktisk trodde. Men jeg må innrømme at jeg har levd i et ekteskap der jeg har trodd på min mann, sa hun.

Høyre-lederen var først i ilden i kontrollkomiteens åpen høring tirsdag om kontrollsakene som har rystet norsk politikk i år.

– Kan ikke utelukke at jeg var inhabil

I grillingen måtte hun svare på en rekke kritiske spørsmål fra komiteen om hvorvidt hun gjorde nok for å sikre at hun hadde oversikt over ektemannens aktivitet i aksjemarkedet.

Det er i løpet av høsten kommet fram at Finnes kjøpte og solgte aksjer mer enn 3.000 ganger mens Solberg var statsminister.

Ifølge Solberg skjedde dette i stor grad uten at hun var klar over det. Hun var i høringen klar på at aktiviteten ikke kunne ha fortsatt dersom den ble kjent for henne.

GRILLES: Erna Solberg stilles til veggs av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg tror at det ville ha vært så viktig for meg at Sindre ville forstått at det ikke var en ting han skulle drive med. Det er jo sånn at hvis du ser på handlene hans, så har de gradvis tatt seg opp etter hvert, og veldig stort under pandemien, sa hun.

– Det ville i og for seg ha vært et privat spørsmål mellom oss. Men jeg tror jeg kan garantere at det hadde ikke skjedd.

Samtidig tok Solberg forbehold om at habilitetsvurderinger er krevende å gjøre i ettertid.

– Dette er årsaken til at jeg, i flere av eksemplene jeg har trukket fram for komiteen, har sagt at jeg ikke kan utelukke at jeg var inhabil. En klarere konklusjon krever en grundigere gjennomgang av saken, tilgang til saksdokumenter, og en klargjøring av hvilket faktagrunnlag som var kjent på tidspunktet hvor avgjørelsen ble fattet.

FØRST UT: Erna Solberg er først ut i høringen i kontrollkomiteen. Hun er i høringen i rollen som tidligere statsminsister. Foto: Erik Edland / TV2

– Umulig å indikere omfanget



Solberg fikk spørsmål om hun ville ha gått av som statsminister på pressekonferansen 15. september i år, hvor hun først fortalte om ektemannens aksjehandler.

– Det måtte partiene som står bak statsministeren avgjøre, det blir opp til flertallet, sa Solberg.



Leder av kontrollkomiteen, Peter Frølich (H), spurte Erna Solberg om det er mulig å indikere hvor mange saker hun kan ha vært inhabil. Frølich påpekte at kontrollkomiteen har prøvd å få oversikt over omfanget.

– Som jeg sa, det er ikke mulig å vurdere det. Da må man gå tilbake til alle saker regjeringen behandlet mens jeg var statsminister. Det er både små og store saker, sa Solberg.



– Ikke yrkesforbud

I høringen fikk Solberg også kritiske spørsmål om Finnes' kontakt med regjeringsapparatet som lobbyist. Finnes har i en årrekke vært ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

– Jeg vil understreke at min mann ikke har hatt yrkesforbud, sa Solberg.

– Han jobber i én av de tre partene i trepartssamarbeidet. Han jobber i en næringsorganisasjon hvor er med på å lage utredninger, premisser, saker som han behandler.

Finnes hadde likevel ganske store begrensninger på hva han kunne gjøre i Norsk Industri, påpekte Solberg og forklarte at dette var nødvendig både for å unngå spørsmål om habilitet og for å unngå det som kunne oppfattes som «press».

Stilles til veggs

Audun Lysbakken (SV) stiller Erna Solberg en rekke kritiske spørsmål angående Solberg og Finnes' avtale om aksjehandlene.

Lysbakken er kritisk til at Solberg mener det ville vært å mistro sin ektemann dersom hun hadde spurt mer om hans aksjehandler.

– Du visste at det ble handlet med aksjer, du visste at det var ditt ansvar å vurdere din habilitet. Ville det ikke vært helt naturlig at du fikk en kontinuerlig og full oppdatering av endringer som skjedde i aksjeporteføljen? spør Lysbakken.

– I etterpåklokskapens lys så hadde nok det vært riktig, hvis jeg skulle mistro min mann. Jeg trodde vi hadde en klar og tydelig avtale, hvor han også agerte ved å informere meg om større aksjekjøp og endringer i aksjeporteføljen.

Erna Solberg bekrefter at avtalen mellom ekteparet var at Finnes skulle opplyse Solberg om større aksjehandler, men ikke alle.

Lysbakken spør om det ikke ville vært helt naturlig for Solberg å be om å få alle endringer kontinuerlig.

– Det er du, og bare du, som gjør en vurdering om din habiltitet, sier Lysbakken.

– Utgangspunktet mitt er at jeg måtte ha nok kunnskap for å vurdere min habilitet, hvis det kommer saker hvor disse selskapene var involvert.

– Hvorfor skulle han vurdere når den grensen inntraff? Det var du som skulle vite hva som var problematisk for deg, ikke han, spør Lysbakken.

– Det var viktig at større og nye oppkjøp skulle informeres, slik at vi vet hvilken sektor det var. Det var min vurdering på det tidspunktet, og jeg mener det oppfyller undersøkelsesplikten. Da hadde jeg visst hvilke saker vi måtte gjøre grundigere undersøkelser hvis det kommer en sak som hadde hatt innvirkning på de selskapene.