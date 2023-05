Tiktok-profil:

Lykke Sofie Myrås (26) har i mange år vært redd for å være alene på 17. mai. Nå gjør hun sitt for å inkludere flere på nasjonaldagen.

– Jeg har ofte gruet meg til 17. mai, og brukt mye tid på å tenke på hvor jeg kom til å bli invitert, eller om jeg blir invitert i det hele tatt, sier Lykke Marie Myrås (26).



Myrås deler åpent om livet sitt på sosiale medier. Da hun fortalte til sine 41.000 følgere på TikTok at 17. mai har ført med seg engstelse og bekymringer i mange år, viste det seg at hun ikke var alene.

– Responsen har vært enorm, og etter alle meldingene fra folk som kjente på det samme som meg vil jeg gjøre et tiltak, forteller hun.



Åpner hjemmet

Derfor åpner hun nå hjemmet sitt i Lillehammer for 12 helt ukjente personer mellom 18 og 30 år som trenger en gjeng å feire nasjonaldagen med.

– Jeg vil ikke at noen skal sitte alene den dagen og kjenne på at de ikke har noen å være sammen med.



Myrås kjenner den følelsen godt, og mener sosiale medier er med på å forsterke opplevelsen av utenforskap.

– Det er en oversvømmelse av bilder på sosiale medier denne dagen, og det blir så ekstremt tydelig hvem som har store vennegjenger og hvem som ikke har det, forteller hun.

– Er sårbart

26-åringen er klar over at virkeligheten ikke alltid er slik den fremstilles på sosiale medier, men sier det likevel kan oppleves som en påminnelse på hva man selv ikke har.

– Jeg vet hvor sårbart dette er, og derfor er jeg så takknemlig for alle de som søker støtte hos meg.

FLERE ÅR: Lenge har Myrås ønsket å invitere til en 17. mai frokost for mange som er ensomme, men på grunn av pandemien har det blitt satt på vent frem til nå. Foto: Privat

Hun forteller at de 12 plassene ikke er fylt opp enda, hun vet nemlig at det krever mye å innrømme at man skal være alene på en slik dag.

– Jeg har fått mange meldinger og jeg vet at det er stor interesse for dette, men jeg skjønner at det er skummelt nå det kommer til stykke.



Hun oppfordrer likevel folk i Lillehammer-området til å ta kontakt, og presiserer at de er ønsket, og velkommen.

Ekstra tydelig

Psykolog Line Marie Warholm er kjent med at høytider, og markeringer kan vekke sterke følelser hos folk i alle aldre.

– Det er en dag man ikke er distrahert, eller opptatt med andre ting, de fleste tilbringer dagen med sine nærmeste og da blir det ekstra tydelig, sier hun.

KOBLE AV: Warholm anbefaler å bruke mindre tid på sosiale medier, og koble av og gjøre det man selv trives med. Foto: Astrid Waller

Warholm mener i likhet med 26-åringen at dette oppleves enda sterkere på grunn av sosiale medier, og at vi på et generelt grunnlag sammenlikner oss for mye med andre.

– Selv om vi vet at det vi ser på sosiale medier ikke gjenspeiler virkeligheten, blir vi likevel påvirket hvis vi bruker for mye tid der, mener hun.



Videre mener hun det kan være en stor trøst å bli påminnet at andre føler det samme som deg.

– Det er også inspirerende at noen gjør grep selv, og inviterer hjem til seg, avslutter Warholm.



En påminnelse

Carina Elise Godou, er foredragsholder om sosiale medier. Hun bekrefter at sosiale medier ofte forsterker følelsen av utenforskap, både på merkedager og ellers.

– Samtidig er det nå flere som tør å være åpne om ensomhet på sosiale medier, noe som kan ha motsatt effekt, mener hun.

FORSKJELL: Godou oppfatter at det er en større popularitetskonkurranse på Instagram, enn det er på TikTok. Foto: Fernando Seaz

Godou peker på at mange vil kunne finne en trøst i at de ikke er alene, men at det likevel ikke fjerner selve problemet.

– Vi må kollektivt bli flinkere til å ta vare på de som havner utenfor, og jeg tror alle har godt av å få en påminnelse på dette ved at slike videoer får oppmerksomhet.



Til slutt ønsker Godou å minne om at det er mange fasader på disse plattformene.

– Det er viktig å huske på at de få sekundene man ser, ikke nødvendigvis reflekterer sannheten.