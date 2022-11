– Jeg har tenkt på denne dagen i en måned nå. Det føles helt uvirkelig. Jeg har ikke ord egentlig.

29. oktober la Adrian Krog ut på en veldig spesiell reise. Målet var å legge bak seg hele strekningen fra Bergen til Oslo til fots. Men ikke nok med det, han skulle trikse med en fotball hele veien.

INNSPURT: På siste innspurt var det mange fans som heiet Adrian i mål. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Lørdag 26. november kom han triksende inn på Jernbanetorget i Oslo, omringet av fans og engasjerte mennesker som hadde fulgt reisen på TikTok. Prosjektet har fått rundt ti millioner visninger på den populære plattformen.

SLITEN: Det var en sliten med glad Adrian som krysset mållinjen i Oslo lørdag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Hvordan kjennes det?

– Kroppen er helt ødelagt. Jeg føler jeg har misbrukt kroppen min skikkelig nå. Fysisk og mentalt. På alle mulige måter.

SMERTER: Slik så føttene til Adrian Krog ut underveis på turen. Foto: Privat

Vurderte å gi seg

TV 2 møtte også Krog en av de første dagene, like utenfor Bergen. Da var det langt fra sikkert at 26-åringen skulle klare å krysse målstreken en måned senere.

– Jeg fikk faktisk så store problemer med beina mine at jeg nesten ikke kunne gå. Så det har vært veldig mange utfordringer.

Venstre kneet til Krog hovnet opp til dobbel størrelse, og han fikk mange kjøttsår og gnagsår på beina. Men til tross for smerter fortsatte Krog å trikse kilometer etter kilometer. Etter hvert ble kroppen vant til triksingen, og ting gikk gradvis bedre.

ØDELAGT: Skoene til Adrian bærer preg av prosjektet. En av dem skal gis til Kreftforeningen, mens han beholder den ene selv. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer HULLETE: Etter alle triksingene har skoene blitt full i hull. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer VOND: Etter 29 dager med triksing kjenner Adrian det på kroppen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer

– En helt forferdelig sykdom

26-åringen har selv opplevd å miste nær familie til kreft, og ønsket med prosjektet å skape eksponering til kreftforskning og bevissthet rundt temaet. Derfor startet han innsamlingsaksjonen som han promoterte på TikTok og Instagram.

– De fleste har et slags forhold til kreft. Dette er min måte å vise støtte til en helt forferdelig sykdom.

Og responsen har ifølge Adrian vært helt vill.

STOR RESPONS: Adrian er sjokkert når han ser hvor mange som fulgte med på Tiktok-liven hans lørdag 26. november. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det ble mye mer enn hva jeg noen gang hadde sett for meg. Jeg har ikke ord engang. Folk har lånt bort hyttene sine. Folk har funnet oss på veien og gitt oss boller, bananer og mye annet.

Underveis har Adrian og innholdsprodusentene blitt invitert hjem på middag hos fremmede og møtt kreftpasienter som har fortalt dem sin historie.

– Vi har vært på et slags eventyr. Alle de forskjellige folkene vi har møtt på veien har gjort dette til et eventyr, ler Krog.

FANS: Det var mange ivrige ungdommer som møtte opp da Adrian nådde målstreken ved tigeren i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer FIKK BALLEN: Robin Jahr var den heldige som fikk ballen Adrian har brukt på ferden fra Bergen til Oslo Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer BILDER: Alle ville ha bilder med trikseren på målstreken, Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer BILDER: Alle ville ha bilder med trikseren på målstreken, Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer

Adrian Krog har trikset i 13 år, og driver med «fotball freestyle» som yrke. 26-åringen gjør trikseoppvisninger på arrangementer, i reklamefilmer og på sosiale medier.

Før jeg pensjonerer meg har jeg lyst å få til en siste stor ting med triksingen Adrian Krog (26)

Målet var å gjennomføre et siste stort prosjekt før han la triksingen på hylla. Han planla å bruke rundt 30 dager på turen, og på dag 29 kom han triksende inn på Jernbanetorget i Oslo.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, møtte Adrian ved målstreken. Hun er mektig imponert over innsatsen hans.

INSPIRERENDE: Generalsekretæren håper Adrian sitt prosjekt inspirer andre til å bruke evnene sine til noe bra. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– En ting er dette enorme beløpet på over 117 000 kroner. Men noe annet og nesten like stort er det fantastiske engasjementet som Adrian har skapt blant barn, unge og voksne på denne veien her, sier Stenstadvld Ross.

Det er også to stolte foreldre som møter sønnen ved målstreken.

FULGTE MED: Mamma Kristin og pappa Per fulgte med sønnen underveis på ferden. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg kunne ikke vært stoltere, og nå begynner jeg å gråte, sier en gråtkvalt mamma.

– Jeg lovde Adrian å ikke gråte, men jeg er så kjempestolt.

Kristin Krog legger heller ikke skjul på at hun har vært bekymret underveis.

TIKTOK: Underveis delte Adrian innhold med følgerne sine i all slags vær. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sammen med innholdsprodusentene i Raw Media har 26-åringen trikset gjennom regn og oversvømmelser, kulde og snø, i hele 500 kilometer fordelt på 29 dager. Totalt har Adrian Krog gjort over en million triksinger, ifølge skrittelleren han hadde med. Det var ikke smertefritt.

– Det er som om noen skal «poke» deg hele tiden, i mange timer. Det er kanskje ikke så vondt i starten. Men over mange hundre tusener av «pokinger», så blir det vondt da.

OPPFORDRER: 26-åringen ønsker å oppfordre andre til å gjøre lignende prosjekter. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Til tross for et eventyr uten like, har Krog et klart svar på om han kunne gjort det samme igjen:

– Nei. Aldri! Det skjer ikke. Det skjer faktisk ikke.