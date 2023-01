– Jeg har laserfokus på jobben min

FULL FART FREMOVER: – Jeg har som motto at speed is a mindset, sier Oljefondsjef Nicolai Tangen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Tirsdag la ledelsen i Nbim (Norges Bank Investment Managment) frem resultatet for Oljefondet i 2022.

Fasit ble negativ avkastning på 14,1 prosent, og minus 1637 milliarder kroner.

Det er den nest svakeste avkastningen, og det største tapet i kroner, noensinne.

– Jeg har jo ikke noe tro på unnskyldninger, men det var egentlig ikke lett å tjene penger i fjor, sier oljefondssjef Nicolai Tangen.

«Alt» gikk ned

Tangen forklarer at omtrent alt oljefondet investerer i, falt i verdi i fjor.

Fjoråret var preget av svært turbulente aksjemarkeder, geopolitisk uro, skyhøy inflasjon og stigende renter. Alt negativt for oljefondet, som i skrivende stund har en markedsverdi på over 13.400 milliarder kroner.

– Det eneste vi drev med som gikk opp, var energiselskaper på grunn av økningen i olje- og energipriser. Vi tjente litt penger der, men ellers så var det ganske kleint ja.

Nestleder i Oljefondet, Trond Grande. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Nestleder i Oljefondet, Trond Grande, forklarer at det ble gjort flere grep for å begrense tapet. Blant annet en mindre risikabel portefølje.

– Vi gjorde en god del som gjorde at tapet ble 0,9 prosentpoeng mindre enn det ellers ville vært hvis ikke vi hadde prøvd å gjøre noen grep i porteføljen, sier Grande

«Speed is a mindset»

Tirsdag var tredje gang Tangen la frem Oljefondets resultat, siden han fikk jobben i 2020.

Og når han skal legge frem resultatet for siste gang har han sannsynligvis full oversikt over.

På sitt eget kontor har Tangen hengt opp en digital tavle. Den viser hvor mange dager han har igjen i sjefsstolen for et av verdens aller største fond.

– Jeg har det ikke fordi jeg ikke liker jobben min, men fordi jeg elsker jobben min, sier Tangen.

Tangen er ansatt på åremål som øverste leder i Nbim i fem år.

Han forteller at nedtellingen gir han mer fart inn i arbeidet, og minner han på at han sitter på lånt tid.

– Når jeg da sitter på kontoret og så sier folk: men kan vi ikke gjøre det neste uke eller uken etterpå? Så sier jeg at det kan vi ikke, for se på den klokka, jeg har 942 dager igjen, sier Tangen.

Og selv om ingen av de han er sjef for har samme tidspress på seg, mener han det er en fornuftig tilnærming.

– Jeg har som motto at speed is a mindset, og jeg tenker det er viktig å føle at tiden går, og at vi ikke har all verdens tid til å utføre det vi skal gjøre. Det tenker jeg sunt for alle å tenke på.

Laserfokus på jobben

– Og har du planen klar når de 900 og noen dager er over?

– Jeg har laserfokus på jobben min, og jeg har ingen planer om noe annet, forsikrer Tangen.

Men inntil videre er han urolig for fremtiden. Det til tross for at inflasjonen ser ut til å dempes flere steder i verden, og sentralbankene går saktere frem i rentehevingene.

– Vi er bare en måned inn i året, og jeg tenkte at det er mange grunner til å være bekymret, så vi har ikke tatt noen seier på forskudd her.

– Dette kan bli ruskete fremover også, sier oljefondsjefen.