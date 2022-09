– Jeg har kun passet på og stelt for min mor (99)

– Datteren som jeg representerer fastholder at hun ikke har gjort annet enn å passe på å stelle for sin mor, sier advokat Lars Mathias Enger til TV 2.

Også søsteren hennes har gjennom sin advokat sterkt benektet å ha noe med saken å gjøre.

Begge de mistenkte er i 70-årene. Den angivelige volden skal ha skjedd i hjemmet til moren på Hedemarken.

De to er siktet for mishandling i nære relasjoner, etter at moren ble lagt inn på sykehus med skader som kunne være forenelige med vold.

Hun hadde brudd i lårbenet, hevelser på kroppen og i hodet, samt skade på en finger.

Advokaten til den ene datteren i 70-årene, Lars Mathias Enger, mener politiet kan ha oppfattet saken feil. Foto: Privat

Advokat Enger mener saken kan være bygd på feiloppfatninger. Og forteller at datteren han representerer er sterkt preget av den alvorlige siktelsen.

– Hun opplever å ha gjort alt som er mulig for å passe på moren sin. Og flyttet hjem til henne for å bistå med stell og omsorg. Så blir hun plutselig siktet for vold og satt på glattcelle. For henne er det helt uforståelig. Det er vanskelig for henne å sette ord på det som har skjedd.

De to søstrene ble løslatt etter en uke i varetektsfengsel.

Politiet har i snart to måneder ventet på å få avhøre den 99 år gamle kvinnen. Men det har ikke vært forsvarlig. Og i går ble det kjent at helsesituasjonen til kvinnen har forverret seg.

– Slik det ser ut nå er det lite sannsynlig at vi får gjennomført avhør og får hennes forklaring, sier politifullmektig Ingrid Hagen.

Hun legger ikke skjul på at dette gjør etterforskningen vanskelig, men understreker at siktelsen mot de to søstrene likevel opprettholdes.

Advokat Enger er kritisk til politiets arbeid med saken.

– Saken synes bygget på det som for min klient er svært alvorlige feiloppfatninger. Og dette standpunktet mener jeg har blitt styrket gjennom etterforskningen politiet har foretatt.

Ingrid Hagen ved Innlandet Politidistrikt sier etterforskningen fortsetter og at siktelsene opprettholdes. Foto: Olav T. Hustad Wold, TV2

Politiet opplyser at de nå avventer en sakkyndig vurdering av skadene den gamle kvinnen hadde da hun ble lagt inn på sykehus.

– Søstrene har fortsatt besøksforbud og 99-åringen får nå medisinsk oppfølging og behandling på et sykehjem, sier Ingrid Hagen.

Det var helsepersonell som varslet politiet om saken.

– Basert på informasjonen vi har i saken mener vi at søstrene var de eneste til stede i huset den dagen dette skal ha skjedd. De er avhørt og nå avventer vi de sakkyndiges rapport, sier politifullmektig Ingrid Hagen.

Hun har tidligere understreket at også andre teorier enn mishandling og vold blir undersøkt.