– Jeg har hugget av meg en anselig del av tommelen

Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24 og tidligere stortingspolitiker, hadde nyttårsaften et uhell med øksa.

– Jeg skulle hugge kvistved på tur og bommet, forklarer han til TV 2.



På Instagram fleiper han om hendelsen med følgerne sine.

– Jeg hugget av meg en anselig del av tommelen i dag. Med øks. Tøffest slik. Neste runde vurderer jeg tattis – greenlandstyle, skriver han.



Samtidig ønsker han alle et godt nytt år.

Til TV 2 sier han at det går bra med ham nå.

– Litt sying hos legevakten, men det gikk bra.



Han sier at blåveisen heller ikke er noe å bekymre seg over. Det var bare et uhell under lek hjemme.

I kommentarfeltet er det mange som kjenner seg igjen i uhell med øksa når de skal hogge ved. Han får sympati og gode ønsker for det nye året.

TV 2 benytter også anledningen til å si takk for det gamle, og ønske alle et godt nytt år i 2024.