– Jeg har hentet både levende og døde

To personer har omkommet på fjellet Reinebringen i Lofoten de siste to årene. Nå mener den erfarne fjellguiden Audun Inge Rasmussen at tiden har kommet for å stenge det populære fjellet på vinteren.

– Det er farlig hvis du begynner å gli. Det er bratt, og du vil falle et langt stykke nedover.

Turgåer Olav Bunes speider oppover fjellsiden. Høyt over oss ser vi en gruppe turgåere.

Famlende og forsiktig forsøker de å ta seg ned den bratte og islagte steintrappa fra det populære fjellet Reinebringen i Lofoten.

Forholdene er krevende, og turistene ser ikke ut til å være verken turvant eller utstyrt for å bevege seg i det bratte terrenget.

To dødsfall på to år

Den eldre moskeneværingen ser mørkt på hva som vil skje hvis turgåerne skulle miste festet.

BEKYMRET: Olav Bunes fra Moskenes ser mørkt på hva som vil skje hvis turgåerne skulle miste festet på Reinebringen. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Dette er godt over grensen for hva som er forsvarlig, sier han.

Det gikk bra i dag. Men skulle noen miste festet, blir de i tilfelle ikke de første.

Siden 2017 har Hovedredningssentralen for Nord-Norge nemlig koordinert hele 19 redningsaksjoner på Reinebringen.

To mennesker har omkommet på fjellet de siste to årene.

TO DØDE: Langs stien mot Reinebringen er det plassert gravlykter for å minnes de som har mistet livet på Reinebringen. Foto: Robin Jensen / TV 2

Dramatisk redningsaksjon

Den siste redningsaksjonen var i januar i år, da en sørkoreansk turist utløste en dramatisk redningsaksjon, i full storm og i dårlig sikt.

Turisten la ut på tur til tross for krevende værforhold, og til tross for kommunens og reiselivsbedriftenes stadige advarsler mot å ferdes i det bratte og is- og snødekte fjellet på vinterstid.

ADVARER: «Reinebringen er farlig om vinteren», står det å lese på skiltene ved sherpatrappa. Foto: Robin Jensen / TV 2

For sherpatrappa på Reinebringen er ikke beregnet for vinterferdsel, ifølge den lokalkjente fjellguiden Audun Inge Rasmussen fra Sørvågen i Moskenes.

– Det er rein galskap. Det er ingen som er ved sine fulle fem som går opp i fjellet i et slikt vær. Det går nesten ikke an å tro dette, sa Rasmussen til TV 2 etter redningsaksjonen i januar.

Rasmussen selv har vært på Reinebringen over 300 ganger – også på vinteren. Men det har han sluttet med, og han anbefaler ingen å gå dit på vinterføre.

– De må i tilfelle være veldig turvante, og ha pigger eller stegjern på beina. Det er is og snø, og veldig glatt, sier han.

TROSSER IS OG SNØ: Tross advarslene går folk opp på Reinebringen om vinteren. Foto: Robin Jensen / TV 2

Magisk tiltrekning

Reinebringen har fått en nærmest ikonisk status internasjonalt, og sosiale medier er spekket med bilder og hyllester til fjellet, som har en nærmest magisk tiltrekning på tilreisende fra hele verden.

Mange gjør nesten hva som helst for å sikre seg bilder fra toppen av Reinebringen.

Så også den sørkoreanske turisten, som var inspirert av et nordlysbilde han hadde sett på nettsiden til Destination Lofoten.

– Bildene er «triggere» for å kunne dra dit, sa reiselivssjef Line Renate Samuelsen til NRK etter redningsaksjonen i januar.

IKONISK: Mange gjør nesten hva som helst for å sikre seg bilder fra toppen av Reinebringen. Bildet er tatt om sommeren. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Bare en advarsel

Om det er nordlysbilder som har trigget turgåerne Fabrice fra Sveits og Stefano fra Italia, vites ikke.

TV 2 møter de unge mennene i god fart ned de siste trinnene på sherpatrappa.

– Det var isete og litt eksponert, så vi gikk ikke helt opp, sier de andpustent.

– Så dere ikke varselskiltet på vei opp?

– Jo, men det er bare en advarsel, sier Stefano, som mener at han og vennen er trent og erfarne nok til turen.

TURVANT: Fabrice fra Sveits og kameraten Stefano mener de er trent og erfarne nok til å gå på Reinebringen på vinterstid. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Som med alle andre fjell er det alltid en fare ved å gå opp. Men med skikkelig kunnskap og utstyr kan du gjøre det, hevder de.

– De bare går

– Folk vi møter sier de er fjellvante og tar forholdsregler. Overvurderer de seg sjøl?

– Jeg mener de gjør det, sier fjellguiden Rasmussen.

– Det er mange erfarne lokale som ikke går på tur under disse forholdene. De kan jo spørre oss om råd. Men det gjør de ikke, de bare går, sier han.

– Bør foten settes ned for vinterturer på Reinebringen?

– Jeg mener det. Dette er ikke en vinterrute, sier Rasmussen, som frykter flere ulykker og redningsaksjoner i framtiden.

– Jeg har selv vært med på å hente både levende og døde. Det er ikke noe jeg vil fortsette med. Man har mange dårlige dager etter slike hendelser, sier han.

Jussekspert: – Kan stenge Reinebringen

Rasmussen tror imidlertid det kan bli vanskelig å finne et juridisk grunnlag for å stenge et fjell.

– Hadde det vært mulig, hadde det vel vært stengt for lenge siden. Det spørs hvor mange ulykker vi kan tåle. Men jeg tror må finnes et smutthull for å stenge fjellet, hvis de vil, sier han.

I likhet med flere andre medier, har TV 2 tidligere skrevet at det ikke er adgang til å «stenge» fjell, fordi allemannsretten setter en stopper for dette.

Dette stemmer ikke, ifølge jussekspert Marianne Reusch.

– Det er en utbredt misforståelse at fjell ikke kan «stenges» av sikkerhetshensyn, skriver Reusch i en epost til TV 2.

Hun er ofte omtalt som en av landets fremste eksperter på dette fagområdet, men jobber i dag med andre ting.

Mange veier til målet

Reusch forteller at ferdselsforbud og sperring av naturområder kan lovlig vedtas – som for eksempel i Trollveggen, der forbudet mot fallskjermhopping er et nasjonalt kjent eksempel.

JUSSEKSPERT: – Det er en utbredt misforståelse at fjell ikke kan «stenges» av sikkerhetshensyn, ifølge jussekspert Marianne Reusch. Foto: Privat

Årlig vedtar flere norske kommuner midlertidige ferdselsforbud i områder med snøskredfare. Forbud mot ferdsel på vann med usikker is og i områder med flomfare er andre praktiske eksempler.

– Det er mange veier til målet, skriver den erfarne juristen.

– Jussen står i hvert fall ikke i veien for å «stenge» et fjell. Men det er ofte forskjell på hva som er lov og hva som er en klok og praktisk løsning.

Mange som misforstår

Hun uttrykker forståelse for at lokale turlag og reiseliv kan ha ønske å unngå forbud mot å besøke populære turmål.

– Det er et valg mellom kryssende hensyn og interesser. Dessverre er det mange som misforstår, og tror at fri ferdsel går foran alt, uansett, sier hun.

Hensynet til redningsmannskapenes sikkerhet veier tungt, skriver Reusch – og med hjemmel i politiloven og politiets generalfullmakt har politiet adgang til å forby ferdsel i bestemte områder.

Skredfare, usikker is eller naturfare som innebærer sikkerhetsrisiko er sentrale momenter.

– Slike forbud går alltid foran allemannsretten, skriver hun.

Hun legger til at kommunene også har flere andre muligheter på menyen, hvis de skulle ønske å benytte seg av det.

– Grensesetting er gjerne upopulært, men ofte nødvendig. Men for å sikre en effektiv gjennomføring av sikkerhetstiltak og sperringer, er man avhengig av at rett instans vil ta den vanskelige avgjørelsen, avslutter jusseksperten.

TV 2 gjør oppmerksom på at journalist Karianne Laagstein har vært involvert som prosjektleder for sherpatrappa til Reinebringen, gjennom sitt tidligere arbeid i Lofoten friluftsråd i perioden 2013-2017.