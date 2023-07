«Svein» er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og for å ha lurt barn til å utføre seksuelle handlinger på nettet. Han mener flere overgrep bør og kan forhindres.

– Fryktet du å bli tatt i løpet av disse årene?

– Ja. Jeg forsøkte å slutte mange ganger, men klarte det aldri.

– Til tross for bakteppet og alvoret?

– Ja, jeg hadde det ikke bra, som ikke er noen unnskyldning, men jeg var alvorlig deprimert. Jeg mestret ikke livet. Da jeg gikk inn i den verden, så kunne jeg glemme det.

Ødelagt mange liv

– Hvis du fikk muligheten til å snakke med noen av ofrene, hva ville vært viktig for deg å formidle?

– Å si unnskyld. Jeg vet at det ikke endrer ikke på noe. Men jeg kunne sagt «du gjorde ikke noe galt, det var jeg som utnyttet deg og lurte deg».

Han er redd for hvilke konsekvenser hans atferd har hatt.

– Jeg er redd for at jeg har ødelagt mange liv, sier han.

Fortjente fengsel

Mannen TV 2 treffer er i slutten av 20-årene. Han svarer på spørsmålene han får. Tar pauser. Og stopper opp.

Erkjennelsen av å ha ødelagt flere liv, er en tung bør å bære. Han har langt på vei også ødelagt sitt eget liv. En fengselsstraff på over 8 år er idømt og sonet ferdig.

«Svein» ønsker ikke å bli identifisert. Han vil spare familien for den belastningen det medfører å ha et familiemedlem som står bak forbrytelser som vekker avsky hos veldig mange.

Jeg har gjort forferdelige ting, jeg fortjente å sitte i fengsel. Svein

Han er opptatt av å ikke legge lokk over det også han ser på som et samfunnsproblem. Det trengs kunnskap, ressurser og effektive tiltak for å redusere omfanget av seksuelle overgrep mot barn og unge, sier han.

BLE SLÅTT NED: Den første tiden i fengsel var tøff. Da satt Svein isolert og forteller at han en gang ble slått ned. Foto: Ane Hem / TV 2

Hvorfor

– Mange ofre og pårørende har stilt spørsmålet: Hvorfor gjorde du dette?

– Jeg fikk det spørsmålet i retten. Det eneste jeg kunne si, er at det er ikke din skyld. Du ble bare et tilfeldig utvalgt fordi jeg synes du var kjekk. Jeg kan ikke gi et bedre svar enn det.

– Det finnes ikke en god grunn til at man gjør noe så forferdelig mot andre mennesker. Det handler om at jeg ikke hadde det bra med meg selv.

Men det er ingen unnskyldning påpeker Svein flere ganger i løpet av intervjuet og i våre telefonsamtaler i ettertid.

Han sier han ikke visste hvordan han skulle få til sosiale og romantiske relasjoner med folk på egen alder. Da ble det til at han oppsøkte de som var yngre.

Seksuelle overgrep

Frykt for hatmeldinger og represalier og den enorme belastningen saken allerede har medført for familiemedlemmer, gjør at Svein ikke ønsker å si hvor han nå bor eller gå detaljert inn i saken.



– Jeg er domfelt for både fysiske overgrep og nettovergrep, erkjenner han.

Vi treffes på et offentlig kontor et sted i landet. Svein sitter ved siden av sin psykolog. Han fremstår rolig, men tydelig nervøs innledningsvis.

– Det er noen titalls fornærmede, bekrefter han.

OMFATTENDE DOM: Svein er dømt for overgrep mot flere titalls ofre. De fleste av overgrepene ble utført via nettet. Foto: Ane Hem / TV 2

Falsk profil

Svein forteller at han har fått barn til å utføre seksuelle handlinger og til å filme seg selv.

I dommen påpekes det at han har både lurt, overtalt og presset barna.

Han har mottatt filmer med seksuelt innhold, lastet ned overgrepsmateriale fra nett og distribuert det han lastet ned videre.

Rettssaken varte i flere uker. Og mye handlet om hvordan Svein lurte barn ved å fremstå som en jevnaldrende jente.

– Jeg opprettet en falsk profil i sosiale medier og fikk mindreårige gutter til å sende video av seg.

Intensjon for å stille opp i et TV 2-intervju er klar:

– Jeg mener det er viktig at overgripere kommer til orde fordi vi sitter på unik kunnskap. Hvordan kunne jeg ha blitt forhindret? Og hvilken hjelp trenger jeg slik at jeg ikke begår nye straffbare og forferdelige handlinger?

Hatefulle blikk

I rettssalen møtte han foreldre og journalister. Enkelte av de fornærmede var også til stede. Svein kjente på skammen og følte seg truffet av hatefulle blikk fra mange fremmøtte.

– Forstår du at noen hater deg?

– Jeg forstår at hvem som helst kan hate meg, absolutt. Jeg hater meg selv også.

– Er du glad for at du ble tatt?

– Ja, for at da kunne jeg endelig prate om det å få hjelp, men jeg skulle ønske at jeg fikk muligheten til å starte og prøve ut behandling på et tidligere tidspunkt, for å se om det kunne ha fungert uten de konsekvensene jeg har opplevd.

Å få hjelpe og starte behandlingen tidligere, mener Svein kunne avverget overgrep. Men terskelen for å søke hjelp er høy. Og få personer har kompetanse på dette feltet.

LETTELSE Å BLI TATT: Svein mener som mange andre overgrepsdømte at det var en lettelse å bli tatt og har deltatt i en rekke programmer for å endre tankesettet sitt. Foto: Ane Hem / TV 2

– En lettelse å bli tatt

Svein har sonet med flere personer dømt for sedelighetsforbrytelser. Han ble kjent med både yngre og eldre sedelighetsdømte i Bergen fengsel.

– Alle sier det samme, at det var en lettelse å bli tatt.

I Bergen deltok Svein i ulike programmer som han mener har lært ham mye. Og som kan hjelpe ham å beherske og kontrollere tanker.

Et tips til politiet førte til at Svein ble pågrepet. Før dette hadde han delt sine tanker om egen legning med svært få. Skammen, redselen for å bli hatet og til slutt anmeldt, gjorde det svært vanskelig å søke hjelp.

– Hva var årsaken til at du startet med overgrepene?

– Jeg var umoden og følte meg annerledes. Så da trakk jeg automatisk mot folk som var yngre enn meg.

Hjelpeapparatet for barn og unge har en plikt til å varsle politiet når de blir kjent med alvorlige lovbrudd. Men balansegangen er fin.

– Hva skjer om jeg forteller noen om fantasier og tanker som omhandler barn? spør han.

Svein mener at dersom noen ønsker å snakke om sin egen legning, for å få hjelp, er det viktig å vite at man ikke blir varslet på.

– For det kan skape en frykt for å søke hjelp og for å involvere andre.

Ble slått ned

Svein mener han ble behandlet dårlig av politiet, med en slags forakt.

En innsatt i fengselet hvor han satt i varetekt, fikk via politiet vite om detaljene i hans siktelse. Det spredde seg fort.

– Soningsvilkårene mine forverret seg betraktelig.

– Hvordan?

– Jeg har blitt slått ned, trakassert og truet. Jeg ble derfor isolert og innelåst i lange perioder for min egen sikkerhet.

Det vedvarte til han ble overført til Bergen fengsel og en egen skjermet avdeling.

– Skift fokus

TV 2 har lest den rettskraftige dommen. Svein er dømt for flere overgrep mot gutter og jenter. Det groveste er voldtekt av barn under 14 år. Svein var da selv midt i tenårene og aldersforskjellen mellom ham og fornærmede var noen få år.



– Hvilke råd har du dersom man skal forebygge overgrep?

– Skift fokus i debatten, vekk ifra å straffe hardest mulig. Fokuset burde heller være å få redusert den enorme terskelen det tross alt er for å oppsøke hjelp, sier Svein.

– Straff er riktig

Han mener straff er riktig når man har gjort noe straffbart.

Men det er også viktig å forstå hvordan en best kan redusere overgrep, mener Svein.

– Tror du en som har seksuelle tanker om barn tør å oppsøke hjelp når man leser i kommentarfelt at man burde drepes og politikere kaller deg for monster? spør han retorisk.

– Mange vil tenke at en streng straff i noen tilfeller gjør at folk ikke tråkker over grensen?

– Ja, jeg mener ikke at man ikke skal få straff for noe du begått. Har du gjort noe, så skal du få en straff. Det har også med hensynet til offeret å gjøre.

– Hvorfor sier du det?

– Jeg kan bare tenke meg hvis jeg hadde blitt utsatt for noe, og så skulle min overgriper slippe unna fordi at han sier «nå vil jeg ha hjelp».

Han mener straff er riktig. Men hjelp, støtte og behandling er også viktig.

– Jeg var 15, 16 år gammel når jeg skjønte at det var noe galt med meg og jeg begynte å gi små drypp til mitt hjelpeapparat rundt.

Men det ble i lang tid aldri fanget opp og tatt videre. Samtidig forklarer Svein at han lenge valgte å holde på hemmeligheten.

– For jeg tenkte at hvis jeg sier det så kom alle til å hate meg. Jeg turte ikke å si det rett ut med en gang.

Vær på vakt

– Min sak, og antallet saker ville ikke vært i nærheten av samme omfang hvis barn fikk lære seg hvordan de kan bedre beskytte seg selv på nett i skolen. Jeg mener ikke å flytte ansvaret over på barn, at det er deres feil at de blir lurt, men hvordan skal de vite at de blir lurt når de ikke vet hvordan de blir lurt, eller hva de skal se etter?



Han mener barn og unge trenger å lære seg hvordan de bedre kan beskytte seg mot overgrep.

– Før sa man at man ikke må gå inn i en fremmed mann sin bil eller ta imot godteri fra fremmede. Det er ikke relevant lenger. I dagens verden finner du barn ned i seksårsalderen med smarttelefon. Og de er tilgjengelige der, og det er så lett å lure barn der. Det er skremmende enkelt.

– Hvordan lurte du barna?

– Jeg la en gutt jeg syntes var kjekk til på sosiale medier.

Oppskriften videre var enkel. Det startet ofte med følgende melding: «Hei, du var kjekk og sorry, jeg la deg til feil, trodde det var noen andre.»

SAMME OPPSKRIFT: Svein utga seg for å være en jente og på den måten fikk han rekke gutter til å utføre seksuelle handlinger som i noen tilfeller ble filmet. Foto: Ane Hem / TV 2

Opptrådte som jente

Svein opererte med et jentenavn. Bilder fant han på nettet.

– Jeg googlet «blond jente» og fant bilder av en pen jente på 15 år og brukte det som profilbilde.

– Og så starter samtalen som etter hvert dreier mer og mer over på det seksuelle.

Han erkjenner at han utnyttet tankesettet til 13-14-15 år gamle gutter.

– De er i puberteten og har masse hormoner. Det er lett å spille på kåtheten og utnytte den.

Han fikk guttene til å utføre ulike seksuelle handlinger på kamera.

– Det er bare å spille videre på nysgjerrigheten deres. Det at de har så lyst på det puppebildet …

Han er overrasket over at så mange lot seg lure og lokke.

– Den profilen jeg opererte med, den «hylte» falsk profil.

Likevel falt mange unge for fristelsen.

– Tar heller livet mitt

– Når du nå har gått til behandling, er det mindre sjanse for at du begår overgrep?

– Ja, jeg har flere verktøy til å håndtere situasjoner, jeg har en psykolog jeg kan prate med og være ærlig og åpen med. Og det at jeg har sonet i fengsel, det spiller jo selvsagt inn.

ERKJENNELSE: Svein legger ikke skjul på at det er tøft å bli intervjuet og han innser hvilken skade han har påført sin ofre. Foto: Ane Hem / TV 2

– Men du kan jo begynne på nettet igjen? Hvordan skal du forsikre at det ikke skjer?

– Jeg har lovet meg selv at jeg aldri skal skade et annet menneske igjen. Jeg tar heller livet av meg før jeg gjør det.

Han erkjenner å ha påført sine ofre skader.

– På hvilken måte?

– Følelsen av at de har gjort noe galt, skammen de må kjenne på og ikke minst belastningen det må ha vært når rettssaken pågikk, sliter nok flere med.

– Hva er planen videre i ditt liv?

– Bare prøve å mestre livet.

– Hvilket spørsmål er det vanskeligste å svare på?

– Kommer du til å gjøre det igjen …? Jeg føler det er et tapt spørsmål uansett.

Svein tillater seg aldri å si at: «det ikke vil skje igjen».

– For da kan jeg slappe av for mye, eller så tar jeg det ikke nok på alvor, forklarer han.

Soningsforhold

Spesielt i mindre fengsler i Norge kan sedelighetsdømte være utsatt for trakassering. Den første tiden satt Svein i et mindre fengsel.

– Løsningen var å låse meg inne. Jeg satt i lange perioder innelåst på cellen 24/7 og det gjør noe med psyken din. De fleste vil nok tenke at det fortjente jeg etter alt jeg har gjort, men jeg tror nok ikke det er så mange som tenker over hvor skadelig det er. Man skal tross alt ut en dag og bli noen sin nabo.

Han vil ikke at det skal oppfattes som sutring eller ansvarsfraskrivelse.

Svein er kjent med økningen av innsatte som soner sedelighetsdommer.

– Barn mer tilgjengelig på nett, kombinert med at dette er et satsingsområde til politiet, som er kjempebra.

– Hvor utbredt tror du det er?

– Mye mer omfattende enn hva folk tror. Det er ganske få ungdommer som enten tør å gå og si ifra til foreldrene sine at de har blitt lurt, eller som skjønner at de har blitt lurt. Jeg tror mørketallene er store. Og så har du overgriperne som sitter på «andre siden» og ikke tørr å si til noen at de trenger hjelp.

Ønsker debatt

– Hva ønsker du egentlig at en anonymisert artikkel og et intervju med deg skal bidra til?

– At det skaper en debatt om hvordan samfunnet håndterer denne utfordringen. At man skjønner at det ikke er noen som selv har valgt å være «pedofil». Men man velger selv om man handler på det og går over grensen, forklarer han.

– Hvordan kan en person som sliter – eller har slitt med seksuelle tanker og følelser rettet mot barn – best hjelpes?

– Det handler om at man finner årsaken, hva er grunnen til at man gjør dette? Hva prøver man å oppnå? Man snakker mye i behandling om grunnleggende behov, sier Svein.

Han mener tilgjengelig psykologbehandling er viktig og at man har folk rundt seg som støtter en. Slik at man kan dele sine innerste tanker, uten å frykte å bli avvist, utstøtt eller anmeldt.

Svein viser til kommentarfelt hvor mange tar til orde for at man må ha offentlig register over overgripere og at det må sendes ut nabovarsel.

– Det mener jeg virker mot sin hensikt. Hvordan skal den som kommer ut etter soning få mulighet til å starte et nytt og bedre liv, hvis man må informere alle om sin fortid? Grunnprinsippet i det norske straffesystemet er at man har gjort opp for seg når man kommer ut. Da må det gjelde for alle.

TØFFE RETTSFORHANDLINGER: Å se fornærmede og pårørende var en påkjenning og gjorde at Svein i enda større grad forsto alvoret i saken. Foto: Ane Hem / TV 2

– Vil ikke bli kvitt alle

Han etterlyser fokus på behandling og hjelp så tidlig som mulig.

– Vi kommer aldri til å bli kvitt alle. Det kommer alltid til å finnes noen som mener de har rett til det, eller mener at de ikke klarer å beherske seg.

– Hadde jeg blitt fanget opp og blitt tatt på alvor som ungdom, så hadde jeg kanskje aldri gjort noe, men heller fått hjelp til å håndtere det.

Svein har lært en ting i møtene med opp mot 40 andre sedelighetsdømte.

– En person så på overgrepsvideoer, grunnen til at han gjorde det var fordi han selv var utsatt. Når han så på videoer så følte han seg ikke alene.

Det kan være så mange forskjellige årsaker til at man gjør noe. De innsatte overgriperne Svein har møtt har én ting til felles:

– Jeg har enda til gode å møte noen som har sagt at jeg har ikke gjort noe galt.