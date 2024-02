På gården til Sunniva Laupsa Torvik i Tørvikbygd i Kvam kommune i Hardanger, dukket det denne uken opp en haug med «snøsmultringer» som resultat av et sjeldent værfenomen.



– Jeg så noen merkelige ruller på bakken mandag kveld og skjønte ikke helt hva det var. Da det ble tirsdag, bestemte jeg meg for å gå ut og se på det, sier Torvik til TV 2.

Ingen fotspor

Det hun fikk se, var snø som antagelig hadde rullet ned en liten bakke og formet smultringer i varierende størrelser.

– Det var ganske mange av dem. Jeg har aldri sett dette før. Jeg er over gjennomsnittet glad i natur og har bodd her siden jeg var tre år, forteller hun.

KREVER SPESIELLE FORHOLD: Dette værfenomenet er avhengig av både vind, kram snø og helling for å kunne finne sted. Foto: Sunniva Laupsa Torvik

– Det må ha vært perfekte forhold mellom vind og kram snø. Jeg vet ikke, sier Torvik, halvt spørrende.

– Du var ikke redd for at det var utenomjordiske krefter i sving her?

– Nei, sier Torvik før hun begynner å le.

– Men jeg konstaterte at det ikke var noen fotspor der, verken jordiske eller andre. Jeg er ikke helt på det sporet der.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.



Krever spesielle forhold

Magnus Haukeland, som er meteorolog ved Meteorologisk Institutt, forteller at dette absolutt er et sjeldent værfenomen.



– Dette er noe vi kaller for «naturskapte snøballer». For at et slikt værfenomen skal skje, så trenger man en snødekt bakke med hard snø under og krammere snø på toppen, som enkelt kan rulles til snøballer av vinden, sier Haukeland til TV 2.

Selv ikke meteorologen har sett dette før.

– Det er nok fordi forholdene må være helt riktig for at det skal slå til. Her har alt klaffet på én gang. Det er ganske stilig, og ser nesten ut som en dorull.

Da han fikk se bildene, satte han selv i gang med undersøkelser.

– Jeg har jukset og googlet litt, og ser at en annen meteorolog har uttalt seg om dette før. En person fra Mjøsa og en person fra Salten har rapportert inn noe lignende for noen år siden.

Turistmål?

Hele mysteriet er imidlertid ikke løst.

– Jeg er usikker på hvorfor det blir et hull i midten, og at det ikke bare blir en rundt ball, sier Haukeland.



SVÆRT MANGE: På gården til Torvik er det utallige snøsmultringer. Foto: Sunniva Laupsa Torvik

Da hun fortalte om fenomenet til sin far, som ferierer på Gran Canaria, fikk hun beskjed om å legge noen i fryseren, slik at han får se dem med egne øyne.

– Kanskje jeg skal satse på turisme, fleiper Torvik.