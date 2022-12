FOR SEN: I dag kom nyhetsanker Rune Kjos 2 timer for sent til jobb. Foto: Privat/Erik Edland TV 2

TV 2-profil kom flere timer for sent til jobb:

– Jeg har aldri opplevd lignende

TV 2s nyhetsanker Rune Kjos kom i dag to timer for sent på jobb. Han kan ikke huske at det har vært så dårlige kjøreforhold noen gang.