– Jeg hadde tre elektrosjokk i uka

HJERTEOPERASJONER: Dag Otto Lauritzen forteller at han har vært gjennom flere operasjoner for sine hjerteproblemer. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Hver dag behandles åtte mennesker for hjertestans i Norge. Bare én overlever. Hvert minutt teller og man må handle raskt for å redde liv.

I en slik kritisk situasjon står det om minutter og alle har mulighet til å hjelpe – bare man vet hva man skal gjøre.

Dag Otto Lauritzen fronter juleaksjonen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som handler nettopp om hjertet og også hjertestans.

– Jeg brenner faktisk for det, for jeg har selv erfart problemer med hjertet. Jeg fikk hjerteflimmer for ganske mange år siden, og tenkte: «Det her skal jeg klare». Men etter hvert så ble det så heftig at på det verste så hadde jeg tre elektrosjokk i uka for å få nullstilt hjertet.

HJERTE- OG LUNGEREDNING: Dag Otto Lauritzen demonstrerer kompresjoner og innblåsninger. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Vært gjennom flere hjerteoperasjoner

Dag Otto har tatt en rekke kurs i hjerte- og lungeredning. Han forteller at han har vært gjennom flere operasjoner for hjerteflimmer.

– Jeg måtte operere og har hatt flere hjerteflimmeroperasjoner. Og da ble jeg mer interessert i disse tingene med hjertet. Så da skaffet jeg meg en hjertestarter, som jeg kjører rundt med i bilen, forteller han og fortsetter:

– Jeg har vel kanskje fått en tett lungevene inni her, som gjør at jeg har litt dårligere kapasitet. Men ellers så funker hjertet veldig bra. Jeg har ikke flimmer lenger og lever veldig godt med det. Jeg skulle jo ønske at jeg ikke hadde hatt det, men jeg ser hvor viktig disse tingene er og derfor brenner jeg for dette, sier han.

Hjertestarter i bilen

Den tidligere proffsyklisten oppfordrer alle til å trene på hva man skal gjøre i en kritisk situasjon, når det faktisk står om livet.

– Vi trener på brannalarm hjemme i huset og vi trener på alle mulige ting, men hvor mange mennesker trener på hva som skjer hvis noen får hjertestans? Og så er det jo så viktig at vi reagerer veldig raskt, understreker tv-profilen.

– Man blir jo litt obs på at livet virkelig kan være skjørt, da?

– Ja, du blir mer og mer obs på det, og du kan si at var jo en av grunnene til at jeg ville ha en hjertestarter. Jeg var jo klar over at i forbindelse med hjerteflimmer så kan du få hjertestans. Derfor så tenkte jeg at jeg og min kone Ellen skulle ta dette kurset og at vi skulle ha den hjertestarteren.

– Det er snakk om sekunder eller minutter

Ifølge en undersøkelse gjort av NorStat, på vegne av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, er én av fire er utrygge på hvordan hjerte- og lungeredning skal utføres. I tillegg er de bekymret for å påføre pasienten ytterligere skade.

Jostein Rødseth Brede er luftambulanselege og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han forteller at kunnskapen er ferskvare, og at man må trene på det.

RING 113: Luftambulanselegen understreker at man må ringe 113 og starte med hjerte- og lungeredning umiddelbart, dersom noen får hjertestans. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Hvis man kommer i en slik situasjon at du er vitne til en hjertestans, så er det viktig at du ringer 113. Ringer man 113-sentralen får du veiledning og du får hjelp, sier han og utdyper:

– Du får hjelp til hvor dypt og hvor raskt du skal komprimere. Du får hjelp på telefonen, og det tror jeg er viktig å huske på.

Han forteller at retningslinjene nå er at man skal trykke 30 ganger og gjøre to innblåsninger.

Hjerte- og lungeredning 1 av 4 er utrygg på hvordan HLR skal utføres og ville samtidig vært bekymret for å påføre pasienten ytterligere skade. Over 6 av 10 svarer at det er mer enn 12 måneder siden de sist gikk på kurs i HLR. 1 av 3 er usikre på om de ville ha brukt hjertestarter hvis de hadde en tilgjengelig. 3 av 4 vet ikke hvordan de raskt kan finne ut av hvor nærmeste hjertestarter er.

Kilde: Undersøkelse utført av Norstat på vegne av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Det er vel viktig å gjøre noe, selv om man ikke har detaljkunnskap om hvordan man redder et liv?

– Absolutt. Det å få hjertestans er en ekstremt dramatisk situasjon og det er veldig farlig. Hvis du skal ha sjanse til å overleve, så fordrer det at noen starter med å hjelpe så godt de kan, så fort som mulig. Her er det snakk om sekunder eller minutter, før man dør.

– Da må man komme tidlig til og gjøre det beste man kan. Og det er viktig å påpeke at man ikke kan gjøre noe feil. Det er ikke farlig å prøve på hjerte- og lungeredning. Og er du usikker, så er det hvert fall veldig viktig at man har ringt 113, for der sitter det spesialtrente og spesialutdannede sykepleiere som veileder deg med hvordan du skal gjøre det.

Luftambulanselegen understreker at du må søke hjelp, enten på telefon eller via appen «Hjelp 113».

– Bruker man 113-appen får sentralen også opp koordinatene til akkurat hvor du er, så man får sendt ut en ambulanse eller luftambulanse – så du får raskt hjelp.