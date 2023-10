– Jeg hadde full panikk og tenkte at livet var ødelagt

ILLUSTRASJONSBILDE: Det er ofte på Snapchat unge gutter opplever denne formen for utpressing, ifølge Politiet. Foto: Jan Eivind Bertelsen/TV 2

Politiet får ukentlige meldinger fra unge gutter over hele landet som blir seksuelt utpresset.

Tobias (19) utsatt for «sextortion»:

Da «Tobias» var på ferie sammen med kompisen sin i sommer, ble han lagt til på Snapchat av en tilsynelatende søt og normal jente. Umiddelbart gjorde han en kjapp bakgrunnssjekk på vedkommende før han godtok henne på appen.

– Jeg fant henne på Instagram, og kontoen hennes så legitim ut, sier han.

Tobias er ikke 19-åringens ekte navn, men han ønsker å være anonym i denne artikkelen.

De to chatter fram og tilbake på dagtid. Etter at Tobias kommer tilbake fra en bytur på natten, chatter de videre. Da begynner han å motta nakenbilder fra jenta.

Dette er sextortion «Sextortion» er en form for utpressing. Det innebærer trusler om å publisere seksuell informasjon, bilder eller videoer av noen. Dette kan være for å presse penger eller for å tvinge offeret til å gjøre noe mot sin vilje. Kilde: Metropolitan Police

– Etter at hun hadde sendt meg noen bilder, ville hun ha det samme i retur. Hun var egentlig ikke helt min type jente, men jeg tenkte «hvorfor ikke?», jeg kan jo gjøre det bare på gøy.

Under påvirkning av alkohol og nattens festligheter, sender Tobias både nakenbilder- og videoer av seg selv til det han tror er en ung jente.

Opprettet chatgruppe med vennene hans

Det viser seg at vedkommende bak denne Snapchat-kontoen overhodet ikke har gode intensjoner mot Tobias.

– Da hun hadde fått det hun ønsket seg av innhold, sendte hun meg et skjermbilde av en gruppe hun hadde opprettet på Instagram med alle mine nærmeste jentevenner. Da begynte pulsen min å øke.

ILLUSTRASJONSBILDE: Å bli utsatt for seksuell utpressing kan få konsekvenser for psyken. Foto: Jan Eivind Bertelsen/TV 2

Det neste som skjer er at jenta ber Tobias om å overføre et beløp penger til henne, hvis ikke vil hun dele alle bildene i denne gruppen.

Da innser Tobias at personen han har snakket med er en helt annen enn den vedkommende utga seg for å være.

– Hele kroppen min stopper opp i sjokk, og jeg innser hva som har skjedd. Jeg begynner å se for meg de verst tenkelige scenarioer i hodet mitt. Jeg får full panikk og tenker at livet mitt er ødelagt.

Tobias lover først å betale summen, men da ønsker utpresseren bevis.

– Jeg vet jo hva som skjer hvis jeg betaler beløpet. Da vil de jo bare presse for mer. Så jeg vet at jeg ikke kan betale, forteller Tobias.

Etter en stund med sterk fortvilelse, skriver han til utpresseren at han ikke kommer til å betale, at vedkommende får dele det de vil og at han kommer til å gå til politiet med det. Så kutter han kontakten og blokkeren brukeren.

Kan få enorme konsekvenser

Politiet får ukentlig meldinger om seksuell utpressing fra gutter fra hele landet . Noen av dem er i 13-14 års alderen.



– Det er et stort problem, og det ser dessverre ikke ut til å stoppe, sier operatør i Politiets nettpatrulje Vest, Maren Gjesdal.

Hun forteller at det å bli utsatt for sextortion kan få enorme konsekvenser for den psykiske helsen.

– De opplever gjerne at de ikke får sove om natten, de slutter å gå på skolen og er livredd for at disse bildene skal bli spredt videre.

Dessverre er det lite politiet kan gjøre med saken, dersom bildene allerede har havnet i gale hender. De har likevel klare råd for hva man bør gjøre.

– Bryt kontakten, dokumenter, ikke betal og kontakt politiet. Så anbefaler vi på det sterkeste at man snakker med noen. For det å sitte på disse tankene alene kan gjøre vondt verre, sier Gjesdal.

HYPPIGE MELDINGER: En stor del av arbeidshverdagen til nettpatruljen går ut på å svare på meldinger. Foto: Guro Halleraker/TV 2

I tillegg tipser politiet om at man bør gjøre kontoen sin på sosiale medier privat, slik at utpresseren ikke får tilgang til vennelisten.

Varslinger trigget angst

Tobias har ikke hørt noe mer fra utpresseren siden han kuttet kontakten.

– Den natten var jeg sikkert én av ti andre som vedkommende snakket med, så da jeg kuttet kontakten, valgte de nok heller å bruke energien sin på noen av de andre som kanskje falt for triksene. Jeg tror det er derfor jeg slapp unna, sier han.

I tiden etterpå trigget alt av varslinger og meldinger på mobilen en angstfølelse hos Tobias. Men nå, få måneder etter hendelsen, tenker han ikke så mye på det lenger.

– Jeg har bestemt meg for at hvis bildene blir spredd, så blir de det. Da må jeg bare stå i det.

Tobias er lettet og glad for at han taklet situasjonen slik han gjorde.