Ahmad Charafeddine (47) var på telefonen med familien hjemme i Norge da han plutselig hørte et enormt smell.

HAVNET MIDT I KAOSET: Ahmad Charafeddine (47) satt på en kafé like i nærheten av eksplosjonen i Istanbul søndag ettermiddag. Foto: Privat

Dødstallet stiger og antall skadde øker etter en kraftig eksplosjon rammet en av hovedgatene i Istanbul søndag ettermiddag. Til stede var Ahmad Charafeddine (47).

– Det er et sjokk at dette kunne skje i en av de tryggeste gatene i Istanbul. Det er bare flaks at det gikk bra med meg, forteller han til TV 2.

Denne videoen, tatt av et overvåkningskamera i Istanbul, viser øyeblikket da det eksploderer. TV 2 advarer om sterke inntrykk.

Feiret farsdag

Charafeddine ringte familien hjemme i Norge like før det eksploderte i nærheten av Taksimplassen i Istanbul.

– Vi feiret farsdagen via Skype og barna mine sa jeg måtte kose meg med en kaffe på kafeen vi pleide å sitte på sammen, forteller han.

– Jeg satte meg ute i hovedgaten med en kaffekopp og familien på tråden da jeg plutselig hørte et enormt smell. Det var bare et par hundre meter unna selve eksplosjonen.

Charafeddine forteller at enorme folkemengder løp ut i sidegatene i full panikk.

– Mange skrek og var livredde. Barnefamilier og folk i alle aldre tok beina fatt.

PÅ PLASS: Politiet og krimteknikere jobber på stedet etter eksplosjonen. Foto: Kemal Aslan / Reuters

Charafeddine var selv på vei til Taksimplassen, der eksplosjonen skjedde.

– Jeg hadde englevakt. Det var bare snakk om tid. Hadde ikke familien bedt meg ta en kaffe først hadde jeg havnet midt oppi eksplosjonen.

– Jeg trakk meg raskt tilbake og dro til leiligheten min som ikke ligger så langt unna. Det har sirkulert helikoptre over her og det er mange nødetater ute i gaten nå, forteller han.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opplyste i en tale i 16.20-tiden at seks personer er døde og 53 personer er skadd i det han omtaler som et «angrep», melder AP.

– Sønnen min ble løpt over

Norske Paal Zandstra Krokeide og sønnen Ask på 14 år havnet også midt i kaoset som følge av eksplosjonen.

– Det var veldig skremmende. Vi gikk nedover Taksim-plassen, hvor det var tjåka fullt rundt oss med folk. Plutselig hørte vi et smell og det kom et voldsomt lufttrykk mot oss, forteller Krokeide til TV 2.

Se intervjuet med Krokeide i videovinduet under annonsen:

Det var VG som omtalte saken først.

Krokeide, kona og deres tre barn er i Istanbul på grunn av en jorden rundt-reise. Familiefaren og sønnen skulle bare en kjapp tur ut da dramatikken oppstod.

Skriking og panikk i gatene

– Jeg så eksplosjonen rundt 100 til 150 meter foran oss. Jeg gikk inn i en slags overlevelsesmodus. Sønnen min falt og ble løpt over av noen folk der, men kom seg heldigvis fort på beina igjen.

– Da kom vi oss ganske kjapt inn i en sidegate.

Store styrker fra tyrkiske politi er på stedet og evakuerer området av frykt for flere bomber.

SPERRET AV: Politiet og krimteknikere på plass. Foto: Kemal Aslan / Reuters

– Det har vært ganske stor panikk og mye skriking i gatene, men politiet kom raskt på stedet. Folk løp bort fra åstedet og oppfattet raskt hva som skjedde. Noen falt, men kom seg fort på beina igjen.

– Kontakt UD

Eksplosjonen skal ha funnet sted i en gågate nær Taksimplassen, og et stort antall ambulanser og andre utrykningskjøretøy kan sees i området. Bilder og videoer spredt i sosiale medier viser kaotiske tilstander og flere personer som ligger i gaten.

– Dessverre har Tyrkia blitt vant til slike hendelser. Det har vært mye sirener i Istanbul, men vi håper ting går tilbake mot normalen, sier Krokeide.

Familiefaren oppfordrer andre nordmenn til å ta kontakt med UD dersom de er i Istanbul.

– Nordmenn som er i Istanbul må registrere seg hos UD - slik at man kan få informasjon fortløpende. Jeg ble raskt kontaktet med beskjed om å kontakte operasjonssentralen. Systemet fungerer bra, så det er godt å se, legger han til.

SPERRE: Politiet i Istanbul sperrer av gaten etter eksplosjonen. Foto: Kemal Aslan / Reuters

Tyrkia har de siste årene vært rammet av flere bombeangrep. Det er foreløpig ikke bekreftet at dagens angrep var en terrorhendelse.

– Sønnen min og jeg kom oss heldigvis raskt hjem til familien og leiligheten vår. Vi hadde håpet det skulle bli en fin og spennende tur til Istanbul, men dette ble kanskje litt mer spennende enn vi hadde håpet på, sier han og legger til:

– Vi kommer nok til å kjøre hjemmeskole litt lenger i morgen før vi våger oss ut i byen igjen.