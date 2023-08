– Jeg hadde en mistanke, sa han. Kort tid etterpå ble Jonas drept

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal torsdag forrige uke.



Tidligere denne dagen har Jonas delt hvor han befinner seg til en venn, så blir det stille fra ham. Etter flere forsøk på å få kontakt med Aarseth Henriksen, oppsøker vennen dette området.

Her finner han Jonas død i en bil.

Seks dager tidligere var Helge Moldver og Stein Morten Lier fra true crime podkasten «Avhørt» på besøk hos Henriksen, for å høre hans nærmest uvirkelige historie.



I første episode forteller Jonas om en rekke hendelser i forkant av at han ble drept.

Først forteller han om et brent verksted, så en brent arbeidsbil, så enda en brent bil, før han ble personlig angrepet.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker dødsfallet på Jonas Aarseth Henriksen som et drap, etter at de fant ham død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal forrige torsdag.

Trenger hjelp

– Det er kjipt at det må ut på podkast. Men jeg må bare ta den hjelpen jeg får. Kanskje hvis noen får høre alt, så kan de komme med noen ordentlige tips, sier han.

Moldver og Lier møtte Jonas hjemme hos sin far. Han forteller at han føler seg utrygg, og at han den siste tiden har bodd hos kompiser og familie.



I podkasten sier han at det er hele 14 hendelser hvor han føler seg forfulgt.

Det startet i 2021.

Da hadde han et verksted han leide. En natt sto verkstedet i fyr.

– Jeg hadde en mistanke da, at det var påtent, uten at jeg vet hvorfor. Jeg tok meg ikke så nær av det, selv om det var kjipt. Det er ikke noen som er ute etter meg, tenkte jeg, sier han til Avhørt.

Brannen hadde startet i en bobil som sto parkert like utenfor verkstedet. Et overvåkningskamera plukker opp at det blir kastet noe mot bobilen, så tar den fyr.

20.000 til «gutta»

Videre i episoden forteller Jonas om det han sier blir vendepunktet.

Aarseth Henriksen eide en betongbil som skulle selges, han hadde lagt mye arbeid i å pusse opp bilen. Men bare dager i forkant av salget tuller han med en kompis om at de heller burde sette fyr på den.

– Jeg sa at det skal bli godt å få solgt bilen fordi det har vært så mye dritt med den, og nå var det endelig i orden. Så drar jeg selvfølgelig den spøken at det beste var vel om den brant opp.

Ifølge Henriksen var det en spøk, men som til slutt ble til alvor. For dagen etterpå sto betongbilen i brann.



Stein Morten Lier, fra true crime podkasten «Avhørt», sammen med Jonas Aarseth Henriksen seks dager før Henriksen ble funnet drept.

I etterkant av brannen fikk Aarseth Henriksen et pengekrav. Han tror dette dreide seg om at kameraten faktisk trodde at han ønsket at noen satte fyr på bilen, og dermed ble skyldig 20.000 kroner til «gutta» for at det ble fikset.



En annen venn av Aarseth Henriksen la ut summen han uvitende skyldte.

– Da begynner hjertet å hamre. Hvem var disse gutta som fikk 20.000 for å brenne opp betongbilen.



Jonas hevder han ikke hadde noe annet valg om å betale 20.000. Til tross for at brannen ble etterforsket av politiet, nevnte ikke Jonas noe om pengesummen til etterforskerne.

Enda en brann

I mars i fjor på et nachspiel får Aarseth Henriksen en telefon om at Volvoen hans brenner. Bilen disponeres av personen som hadde lagt ut 20.000 ved forrige brann.

Det er nå Aarseth Henriksen forteller om spøken og pengesummen til politiet.

– Hvis jeg har gjort meg skyldig for forsikringssvindel, så får det heller bare være. Jeg har aldri med overlegg svindlet noen.

Han navngir kompisen og de andre, som ifølge Jonas Aarseth Henriksen, var innblandet i brannen.

«Tyster Jonas»

I dagene før Aarseth Henriksen ble funnet drept, har det dukket opp flere tagginger med «Tyster Jonas» rundt ved Hønefoss.



TAGGING: I Hønefoss kan man se at «Tyster Jonas» er tagget flere steder.

Til NRK bekrefter politiet at de er kjent med taggingen og at det er en del av etterforskningen.



Avslutningsvis sier Jonas Aarseth Henriksen i Podcasten at alt startet med brannene.