– Jeg hadde en litt gal idé

For første gang testes nå jetdrakt i Norge. Dette kan redde liv i fjellet, mener Kvæfjord Røde Kors.

Richard Browning jobbet tidligere i oljebransjen og i britiske Royal Marines, før han i 2016 hoppet av for å starte selskapet Gravity.

– Jeg hadde en gal idé om at jeg ville gi mennesker noen ekstra hestekrefter slik at man kunne fly. Jeg vet at det høres helt crazy ut, men til slutt klarte jeg i å bygge en jet suit. Innen utgangen av 2016 hadde vi etablert selskapet Gravity, forteller han.

Demonstrerte mulighetene i Ukraina



Det er som hentet ut fra en amerikansk actionfilm.

– Jeg er enig i at det ser ut som den amerikanske filmen Iron Man, men det er ikke derfor jeg begynte med dette eventyret, forteller Browning.

Han kler på seg drakten som skal ta han til værs.

Den består av en sekk med tre motorer. Han stikker så hendene ned i to «hansker» med to jetmotorer på.

De bruker han til å styre.

BYGD SELV: Utstyret som Browning har på seg har han utviklet selv. Selskapet hans har rundt ti slike jet-drakter rundt om i verden. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Den gale ideen er blitt til ett selskap som i dag består av rundt 20 ansatte både i USA og England. De har 600 kunder, og opererer nå i 42 land.

For noen uke siden var selskapet og demonstrerte mulighetene i Ukraina.

Militære kunder

Selskapet er ifølge gründeren vedsatt til 38 millioner dollar, og kundebasen er alt fra private folk som vil ha det gøy, til seriøse selskaper.

De største kundene er militæret i flere land.

Det er også derfor han er i Norge for aller første gang.

– Jeg og noen fra teamet mitt er her for å trene med allierte spesialstyrker fra andre land. Det har de gjort i noen uker nå, og det går veldig bra. Vi ønsker å avslutte treningen med å fly på helt spesielle lokasjoner i Nord-Norge, sier gründeren.

Han vil ikke si hvilke nasjoner som øver her, det er hemmelig, men det er ikke det norske forsvaret.

Se video av det noe uvanlige fartøyet her:

Tok kontakt på Instagram

Det er ikke bare det militære som kan bruke dette.

Da Kvæfjord Røde Kors i Troms fikk høre om jetdrakten, la de ut en kommentar på selskapets Instagram konto.

– Vi fikk kontakt, og da ballet det fort på seg, forteller Trond Almbakk, lokallagsleder i Kvæfjord Røde Kors.

DYRT: En jetdrakt koster 3,7 millioner korner stykket. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

De siste dagene har han vært sammen med gründer Browning.

– Det ser jo litt sprøtt ut da?

– Ja, det er som tatt ut av fantasien, men det er tøft da, sier Almbakk.

Tanken er at en slik jetdrakt også kan brukes i beredskapen når det står om liv i fjellet eller i ulent terreng.

REDDER LIV: – En slik drakt har store kapasiteter. Vi har hatt episoder der redningspersonell har brukt flere timer på å nå frem til en skadd person. Med en slik farkost kan det ta bare noen minutter, forteller Trond Almbakk i Kvæfjord Røde Kors. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– En slik drakt har store kapasiteter. Vi har hatt episoder der redningspersonell har brukt flere timer på å nå frem til en skadd person. Med en slik farkost kan det gjøres på minutter, forteller Almbakk.

– Jeg kan egentlig fly i alle slags værtyper. Teknisk sett så kan jeg fly til alle fjellene du ser rundt her, forteller Browning.

Store krefter

Hver motor har 170 hestekrefter, og det er syv av dem.

– Det skal mye krefter til for å løfte og bevege ett menneske, forteller gründeren.

– Hvordan er det å fly på denne måten?

– Det er som å kjøre ski eller snowboard. Du manøvrer med kroppen. Og du drar dit hjernen vil du skal dra. Når du har lært deg dette, er det som å sykle. Selv barna mine har lært seg å fly, sier Browning.

HESTEKREFTER: Jetdrakten har til sammen 1 190 hestekrefter! Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Under demonstrasjonen i Kvæfjord, har en markør fra det lokale Røde Kors lagt seg et stykke opp i fjellsiden.

En tur som tar rundt 20 minutter å gå.

Browning «tar av», og i løpet av 40 sekunder er han oppe ved markøren.

Det ser så forbausende lett ut.

Selve jetdrakten har ikke kapasitet til frakte skadde ned fra fjellet, men man kan ha med seg førstehjelpsutstyr, hjertestarter, eller annet medisinsk utsyr som kan redde liv.

– Er dette realistisk å ta i bruk?

– Jeg er veldig optimistisk med å si at dette kan være fremtidens redningstjeneste. Det er absolutt et redskap som kan benyttes når det står om liv, og det haster å komme fram i ulent terreng, mener Almbakk.

RÅTT: Det er nesten så man ikke tror det man ser når utstyret er i bruk. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

En jetdrakt koster i dag 3,7 millioner kroner.

– Har dere råd til dette da?



– Nei, det har vi ikke. Vi er avhengige av sponsorer og søknader som kan gi bidra til slikt utstyr. Dette viser bare hvilke muligheter vi har i fremtiden, forteller han.

Ordfører imponert

Almbakk uttaler seg kun på vegne av Kvæfjord Røde Kors, og ikke Røde Kors sentralt.



– Jeg har vært sammen med gründeren i noen dager nå, så vi får vi satse på at vi blir et pilotprosjekt. Det er jo litt uvirkelig og noe du bare har sett på TV før. Jeg har troen på at dette også kan redde liv, sier Almbakk.

Også ordføreren i Kvæfjord måtte droppe noen møter for å få med seg den litt noe spektakulære demonstrasjonen.

– Det er jo helt rått. For en kontroll de har på utstyret når de flyr oppover fjellsiden her. Jeg tror at til de rette formålene så er dette fremtiden, sier Torbjørn Larsen (Ap), ordfører i Kvæfjord kommune.

FREMTIDEN: – Det er jo akkurat som å se filmen Iron Man når man ser utstyret i bruk. Jeg kunne godt ha tenkt meg å prøvd, sier Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord kommune Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Kunne du tenkt deg å prøve?

– Jeg kunne egentlig det. Men det må nok litt øvelse til for å være trygg. Jeg har litt eventyrlyst i meg fortsatt, humrer han.

Så langt varer en flytur i 7 - 8 minutter før man må fylle drivstofftanken.

Gründeren jobber også med ulike versjoner av drakten. Blant annet kan det bli en elektrisk utgave.

STOR BEDRIFT: – Selskapet Gravity startet i 2016 og har vokst til over 20 ansatte i USA og England, forteller Browning. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Om dette kan bli et fremtidig transportmiddel for nordmenn, gjenstår å se.



– Man skal aldri si aldri om dette kan være noe for vanlig folk, men akkurat nå er dette utstyret laget med tanke på profesjonelle aktører som blant annet Forsvaret i mange land, sier Richard Browning, gründer og testpilot i selskapet Gravity.