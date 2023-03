– Jeg hadde adrenalin langt over ørene

GIGANTFANGST: – Planen var å fiske på havisen etter torsk og sjøørret, men så beit kveita på. Vi hadde et bittelite håp om at det kunne skje, forteller Marius Berg. Foto: Marius Berg

Marius Berg og Martin Pedersen fra Bodø er lidenskapelig opptatt av fiske.

Forrige lørdag var de to kompisene på isfiske i en fjord utenfor Rognan i Nordland.

– Vi tenkte vi skulle gjøre noe vi ikke hadde gjort før. Tanken var vel først og fremst å få litt torsk, sei og sjøørret i fryseren, forteller Marius Berg.

De to hadde også et bittelite håp om at det var kveite i fjorden.

Marius hadde kjøpt seg et undervannskamera som hadde montert på snøret, men det de to kameratene ikke ser, er at det er flere kveiter som ligger på bunnen.

Trodde det var en torsk

Opptakene i ettertid viser at flere av dem er borte og snuser på kroken.

– Vi begynte med å lage noen normale hull, men så begynte Martin å gå bananas og lage gigantiske hull, forteller Berg.

Etter å ha gjort hullene enda større, skjer det plutselig noe.

– Etter en liten stund er det noe som tar kraftig tak i jiggen min der nede. Jeg tror umiddelbart at det er en torsk, men så begynner fisken å stikke av med snøret. Da tenker jeg at det kanskje kan være ei kveite, forteller han.

Opptak fra undervannskameraet viser at kveita plutselig hogger til mot kroken. Den prøver å riste seg løs, men klarer det ikke.

Spenningen stiger.

– Det er faen meg ei kveite. Satan. Kveite på isen. Hva i helvete?, roper Marius til Martin.

Men redskapet til å få fisken opp fra havet ligger i bilen. Martin må på en lang løpetur.

STORE HULL: – Martin gikk litt bananas, for han ville ha større hull. Heldigvis, humrer Marius Berg Foto: Marius Berg

Vill jubel

Etter en liten kamp dukker kveita opp i vannskorpen. De får lurt kroken i kjeften på fisken.

Det er vill jubel ute på isen.

– Dette er definitivt det største jeg har fått på isfiske noen gang, men jeg har heller ikke fått noe på havisen tidligere da, humrer Marius Berg.

Det er mye følelser.

– Jeg har jo adrenalin til langt over ørene. Det blir mye roping og greier. Satan, det er artig, forteller Berg.

Så finner de to fram vekten.

Den viser at ruggen veier over 11 kilo.

– Dette var nok en av de kuleste opplevelsene jeg har opplevd. Jeg har aldri stått på havisen og fisket før. Det var surrealistisk å ha en så stor fisk på kroken, forteller han entusiastisk.

STOR RUGG: Kveita Martin og Marius fikk på kroken veide 11,2 kilo. Foto: Marius Berg

Marius Berg har en egen kanal på Youtube som heter Fiskegal. Der deler han fiskehistorier som denne. Her har han publisert en lengre video av hendelsen.

De to kameratene har allerede bestemt seg for å dra tilbake neste vinter.

I stedet for torsk og sjøørret er fryseren nå fylt med kveite.

– Har du rukket å smake på kveita?

– Ja, den smakte helt nydelig, forteller Marius Berg.