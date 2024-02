TAKKER JOBBEN: Jobben som varehussjef i Biltema i Askim har vært svært viktig for Kristi Skogsholm etter at døtrene Mille og Mina døde. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg vil kjenne på det som ekstremt sårt og vondt hvis det avdekkes lovbrudd i denne granskingsrapporten. Jeg gruer meg til å få vite om det jentene mine var utsatt for og det jeg har vært gjennom, faktisk var slik jeg opplevde det, sier Kirsti Skogsholm.

TV 2 møter Skogsholm på jobb i Askim. Hun er varehussjef i Biltema, og kan ikke få fullrost hvor viktig jobben har vært i den krevende tiden etter at jentene hennes døde under dramatiske omstendigheter.



– Det å vite at jeg har noe å gå til hver eneste dag har vært ekstremt viktig for meg. Gode kolleger og kunder har betydd mye det siste året, sier Skogsholm til TV 2.

– Galskap!



Litt før klokken 12 i morgen setter hun seg ned i en sal i Oslo Kongressenter sammen med Kim André Hjalmarsen. De er foreldrene til Mille og Mina Hjalmarsen.

DØDE: Tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg. Foto: Privat

De 16 år gamle tvillingene ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg 8. januar i fjor etter å ha rømt fra en barnevernsinstitusjon.

Jentene døde trolig av en overdose. To menn er siktet i saken. Den ene er siktet for uaktsomt drap og den andre for å ha solgt narkotika til tvillingsøstrene.



Dødsfallene sjokkerte en hel nasjon. Bare få dager senere fortalte foreldrene til TV 2 hvordan jentene hadde blitt kasteballer mellom barnevernsinstitusjoner og manglende helsehjelp i psykiatrien.

Kirsti Skogsholm klaget på at jentene fikk manglende helsehjelp, men de ble likevel skrevet ut fra psykiatrien og plassert i ulike barnevernsinstitusjoner.

TV 2 har avslørt at de var på 12 ulike institusjoner og var i kontakt med langt over 100 behandlere.

– Alt det vi har opplevd og som TV 2 har avslørt i sine reportasjer er jo helt galskap. Det er virkelig ille, sier Kirsti Skogsholm.

– Horribelt



409 dager senere kommer «dommen» på behandlingen jentene fikk av hjelpeapparatet før de døde. Skogsholm er svært spent på konklusjonen.



– Jeg slo alarm en rekke ganger. Dersom de konkluderer med at Mina og Mille ikke fikk forsvarlig helsehjelp for spiseforstyrrelser, viser det at jeg har hatt rett hele tiden. Hadde jeg blitt hørt, kunne utfallet ha vært et helt annet. Jentene mine ville vært i live, mener tvillingmammaen.

Hun mener rapporten er viktig for alle barn og unge som lider av spiseforstyrrelser.

– Det er mange andre i samme situasjon. Rapporten må brukes på en slik måte at vi ikke ender opp med flere katastrofer som Mille og Mina. Det må få den konsekvensen at man bygger opp psykiatrien i Norge, og at man sørger for både langtidsplasser og helgetilbud for barn og unge lider av spiseforstyrrelser, mener mamma Kirsti Skogsholm.



Hun karakteriserer det som horribelt at den ungdomspsykiatriske klinikken jentene ble skrevet ut av i helgene, fortsatt holder stengt lørdag og søndag.

– Det er jo forferdelig med tanke på at helgeåpent kan være med å redde liv. Det kan også være med å gjøre at sykdomsforløpet til ungdom får et annet utfall, sier Skogsholm.

Det er statsforvalter Liv Signe Navarsete i Vestland som presenterer rapporten.



Det var Statsforvalteren i Oslo og Akershus som startet granskningen. Men de erklærte seg inhabile etter at TV 2 avdekket at de selv hadde avvist klager fra moren på mangelfull helsehjelp, blant annet da jentene ble skrevet ut av døgnplassene i psykiatrien.



– Hjerteskjærende



For Kirsti Skogsholm handler alt om å kjempe for at det som skjedde med døtrene hennes, aldri må skje igjen. Hun har stått i offentligheten rundt jentenes dramatiske dødsfall og blitt en viktig stemme for unge og foreldre med barn med psykiske lidelser.

KJEMPER: Kirsti Skogsholm har frontet tvillingdøtrenes manglende helsehjelp etter at de ble funnet døde. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Mange har et stort behov for å snakke om dette teamet. Det kommer enormt mange telefoner og meldinger etter at jeg valgte å være åpen om vår historie. Det er så mange hjerteskjærende historier rundt om i landet, men det er jo dessverre bare et fåtall som kommer frem i søkelyset, sier Kirsti.

I fjor høst ble hun tildelt åpenhetsprisen av Mental Helse for å ha rettet oppmerksomheten mot det hun har opplevd som store mangler i helseapparatet.



– Å motta denne prisen betyr ufattelig mye for meg og for så mange andre, sier Skogsholm.