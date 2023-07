— Jeg gruer meg alltid til juli

SÅRT: Det går ikke an å holde tårene tilbake. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Den står i kalenderen hvert år; Turen fra Askøy utenfor Bergen, til andre siden av landet.



Merete Stamneshagen er igjen tilbake på Utøykaia, hvor minnesmerket med de 69 søylene er det første som møter henne.

En for hver som ble drept på Utøya 22. juli 2011.

MINNESMERKE: Som styremedlem av den nasjonale støttegruppen for 22. juli, har Merete Stamneshagen bidratt i arbeidet med å få opp et minnesmerke på Utøykaia. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun trenger ikke lete.

På ren automatikk går hun bort til søylen med det fineste navnet hun vet; Silje Stamneshagen.

ROSE: – Jeg legger alltid ned en rose ved Siljes søyle, sier Merete Stamneshagen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

57-åringen legger ned en rose, og stryker varsomt hånden over datterens navn.

– De sier at hvis du gnikker på navnet, blir det lysere og navnet kommer mer frem. Så jeg må alltid klappe litt på navnet til Silje.

SILJE: 18-åringen fra Askøy var en av 69 personer som mistet livet på Utøya. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det knyter seg på «MS Thorbjørn»

– Takk for sist, høres det fra skipper Harald Gårdsvik på «MS Thorbjørn» som tar imot Merete Stamneshagen med en god klem og et vennlig, men sørgmodig smil.

GJENSYN: – Takk for sist, sier skipper Harald Gårdsvik på «MS Thorbjørn». Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ett lett dekke av tåke og rundt 650 meter, skiller nå Utvika fergeleie og Utøya.

En strekning som flere av de 564 personene som befant seg på AUF sin sommerleir 22. juli 2011, forsøkte å svømme da terroren kom til øyparadiset.

650: Flere svømte de 650 meterne fra Utøya til landssiden 22. juli 2011. En person druknet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

For Merete Stamneshagen, går tankene umiddelbart til dem som ikke kom seg unna.

– Jeg tenker veldig på alle ungdommene som tok båten ut til Utøya, men som aldri kom tilbake igjen. Så jeg kjenner at denne turen er veldig sterk for meg hvert år.

TUNGT: Merete Stamneshagen forteller hvordan fergeturen føles veldig tung, hvert år. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun holder blikket festet på Utøya, og på bare få minutter er fergeturen over.

Gangbroen heises ned, og Merete Stamneshagen går i land.

UTØYA: Det karakteristiske hvite hovedhuset kommer til syne. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

MÅL: Merete Stamneshagen har et tydelig mål for besøket. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Mot Kjærlighetsstien

Hun går forbi steder som var forbundet med lek og læring under AUF sine sommerleirer, men som i 2011 ble makabre åsted.

Hun går fordi det hvite hovedhuset.

Gjennom teltplassen.

TELTPLASSEN: Merete Stamneshagen går gjennom teltplassen, på vei til Kjærlighetsstien. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På vei til stien med det vakreste navnet og den tristeste historien.

– Silje ble funnet skutt og drept her på Kjærlighetsstien. De var flere som ble funnet i nærheten av hverandre, så jeg velger å tro at hun ikke var eller følte seg alene den siste stunden.

ÅSTED: Akkurat her ble Silje Stamneshagen funnet drept. Nå har det gått fra åsted til minnessted, for hennes mor. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Med ett ser hun at noen andre har pyntet stedet hvor Silje ble funnet, og tårene går ikke lenger an å holde tilbake.

RØRT: Merete Stamneshagen blir tydelig rørt av gesten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg var ikke forberedt på det, sier Merete Stamneshagen og forsøker å smile mens tårene triller.

– Jeg kjenner en stor klump i magen. I år hadde Silje vært 30 år hvis hun fikk leve. Jeg kjenner på alt hun har gått glipp av.

TÅRER: Til vanlig jobber Merete Stamneshagen som psykiatrisk sykepleier. Datterens død har gitt en ufrivillig men viktig kompetanse. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg gruer meg hvert år

Gjennom tolv år har Merete Stamneshagen gruet seg til den tyngste måneden i året.

Hverken hun eller ektemannen tar sommerferie før 22.juli er over.

For sorgen slipper ikke taket, og mer tid til å tenke opp mot datterens dødsdag er det siste hun trenger.



– I alle disse årene har jeg kjempet mot juli måned for at den skal bli bedre, men i år har jeg akseptert at juli er en grusom måned. Jeg tror det alltid vil bli det, og jeg må bare komme meg gjennom den.

AKSEPT: Merete Stamneshagen har akseptert at juli måned er og forblir en grusom måned, men forteller at livet igjen har blitt godt å leve. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det å snakke om datteren og holdninger som lå bak terroren 22. juli, beskriver hun som givende, viktig og terapeutisk.

Helt siden starten har hun engasjert seg i den nasjonale støttegruppen for 22. juli.

– Jeg synes det er viktig å stå frem og fortelle historien om Silje. Alle de som mistet livet skal ikke glemmes. Det skal ikke glemmes hvorfor de døde. Jeg kommer aldri til å tie så lenge jeg klarer å gjøre en jobb med å motvirke ekstremisme.

– Er det noen som har forsøkt å få deg til å tie?

– Ja, men da blir jeg bare enda mer sta og vil i hvert fall snakke.

18: Silje Stamneshagen ble bare 18 år. Foto: Privat

Hatmeldinger og hærverk

Men det har også kostet.

I fjor fortalte Merete Stamneshagen TV 2 om hvordan datterens grav, som den eneste på kirkegården, ble utsatt for hærverk 22. juli 2020.

Hun har også mottatt trusler, og det er hun ikke alene om;

En undersøkelse fra 2021 viste hvordan en av tre overlevende og etterlatte etter terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet, har blitt utsatt for hat og trusler.

– Silje var en sta person som sto opp for dem som var svakere enn henne selv, og det gjorde hun om hun så måtte stå alene i det. Jeg har som etterlatt fått en ufrivillig kompetanse, men den er viktig å lære bort. Derfor fortsetter jeg, og jeg tror Silje heier på meg.

STØTTE: – Jeg har fått både hat og støtte, og velger å fokusere på det siste, sier Merete Stamneshagen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ett siste stopp

På vei tilbake mot fergeleiet, blir hun også minnet på den støtten som finnes.

I treet ved teltplassen er det hengt opp lapper som er skrevet til alle ungdommene som ble drept for sitt politiske engasjement.

Hun leser dem høyt.

– Nyt dagen, du får den aldri igjen.



– Du var alltid der for meg.

– Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi kan vise sammen.

SLAGORD: Strofen er hentet fra diktet «Etter 22. juli» av Frode Grytten, og handler om hvordan Utøya ble tatt tilbake for å hedre ofrene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På den faste årlige ruten er det ett siste stopp; minnesmerket.

– Alle 69 navnene på dem som døde på Utøya står inngravert på ringen. Jeg synes det er så fint og verdig; Ingen først, ingen sist. Alle er like mye verdt og alle er like mye savnet.

MINNESMERKET: Navn og alder på de 69 som ble drept på Utøya er inngravert. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Her legger Merete Stamneshagen ned de siste rosene hun hadde med seg, før hun så setter kurs mot «MS Thorbjørn».

– En del av Silje vil alltid være igjen på øyen, så det er litt rart at jeg kan få dra tilbake på landssiden og fortsette livet.