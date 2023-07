– Jeg gikk konstant rundt og bekymret meg for økonomien

FØRSTEGANGSKJØPER: Amika Fendi kjøpte sin første leilighet for over ett år siden. Siden har renten tredoblet seg. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Førstegangskjøper Amika Fendi bestemte seg for å ta et drastisk valg da renten på boliglånet gikk opp.

– Det var en milepæl i livet mitt, sier Amika Fendi (30) til TV 2.

Slik beskriver han følelsen av å kjøpe sin første leilighet for litt over ett år siden.

Med litt hjelp av venner, familie og en god jobb i Cappelen Damm, klarte Fendi å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo.

Vinteren 2022 kjøpte han seg en 29 kvm stor leilighet sentralt i Oslo.

Da betalte Fendi 3682 kroner i renter. Ett år senere betaler han 8685 kroner. Det er over en dobling på ett år.

Norges Bank anslår at boliglånsrenten vil fortsette å øke årene fremover.

STRESSET: Fendi beskriver hvordan følelsen over å ha kjøpt sin første leilighet plutselig ble en stressfaktor i livet. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Raskere renteoppgang

Men ikke lenge etter at han kjøpte leiligheten, varslet sentralbanksjefen en renteøkning fra 0,75 til 1,25.

Det var 20 år siden sist Norges Bank hevet renten så mye. Samtidig varslet de at renten skulle videre opp.



– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått, sa Ida Wolden Bache til pressen i juni i fjor.

Selv om renten økte, gikk det foreløpig greit for Fendi å få økonomien til å gå rundt.

– Renten var fortsatt lav og kjæresten min bodde sammen med meg, så det hjalp veldig, sier Fendi.

RENTEOPPGANG: Kort tid etter at Amika kjøpte sin første bolig, begynte Norges Bank å heve styringsrenten. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– Preget av angst

Men renten fortsatte å øke. I løpet av august og frem til juni i år har renten gått opp tre prosentpoeng. Det er det høyeste siden 2008. Sentralbanksjefen anslår at boliglånsrenten stiger til 5,4 prosent i løpet av dette året.

For Fendi ble det vanskelig å få økonomien til å gå rundt. Han fikk ikke fornyet arbeidskontrakten og måtte be kjæresten om å betale mer i leie.

BEKYMRET: Renteøkningen gikk utover livskvaliteten til Amika. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– Dagene mine var preget av angst og overlevelsesmodus, sier han.

Han forteller at den økonomiske utryggheten gikk utover hans relasjoner og sosiale liv.

– Jeg gikk konstant og bekymret meg for det, og jeg merket at det begynte å hemme meg i hverdagen, sier han.

Flytter inn i kollektiv

Etter hvert kjøpte kjæresten hans egen leilighet hvor hun leide ut ett av soverommene til tvillingbroren.

På grunn av den økonomiske situasjonen, snakket kjæresteparet om at Fendi heller skulle flytte inn hos henne, og leie ut hans leilighet.

SAMHOLD: Selvom Amika i utgangspunktet var skeptisk til å flytte inn i et kollektiv, merker han at samholdet gjør godt for psyken. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– Jeg var litt skeptisk til å flytte inn sammen med kjæresten min og tvillingbroren hennes, sier Fendi og smiler.

Selv om det i utgangspunktet ikke føltes gunstig, opplever Fendi løsningen som god.

– Det eneste som hjelper mot angsten som preger vår tid er å være sammen med folk man er glad i, og vi tre har fått det veldig fint sammen, sier han.

Tror det blir mer vanlig

Psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv skryter av løsningen Fendi og kjæresten har funnet, og understreker at gode relasjoner er det aller viktigste for psyken.

– Det er en vinn-vinn-situasjon for dem. De deler på utgiftene og er sammen med mennesker de er glad i.

– Det er en måte å møte den nye virkeligheten på, og jeg tror det kommer til å bli mer vanlig, sier hun.

KOLLEKTIVET: I kollektivet har de ofte besøk av venner. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– En trussel mot vår eksistens

Hun kjenner igjen det Fendi beskriver, og sier det er typisk.

– Når en opplever å ikke klarer å betale for helt grunnleggende behov som mat, strøm og klær, så begynner det å bli en trussel mot vår eksistens - eller verden slik du kjenner den. Det fører med seg en kronisk bekymring for å miste «alt», sier hun.

– Dette kan gjøre at folk får problemer med å konsentrere seg, sover dårlig og får nedsatt impulskontroll, som igjen kan medføre dårligere økonomiske valg. Da kan man lett pådra seg større økonomiske problemer.

Hun understreker at dårlig økonomi og uhåndterbar gjeld er noen av de sterkeste faktorene for psykiske lidelser.

PSYKOLOG: Psykologspesialist og dagligleder i Reynold AS roser løsningen til Fendi, kjæresten og svigerbroren. Foto: Privat

– Vi ser en klar sammenheng mellom uhåndterbar gjeld og psykiske lidelser som angst og depresjon. Økonomiske problemer øker også selvmordsrisikoen.

Et samfunnsproblem

En rapport fra SIFO i juni viser at 18 prosent av husholdninger har økonomiske utfordringer, og av disse svarer over 150.000 husstander at de er «ille ute». Ni av ti av de sier pengeproblemene går utover psyken.

– Det å ha dårlig råd påvirker ikke bare enkeltmennesket, men kan redusere evnen til å stå i jobb eller utdanning. Det kan også påvirke relasjoner til familie og venner negativt. Og det øker behovet for helsehjelp. Nettopp derfor er økonomisk stress i høyeste grad et samfunnsproblem.

Hun oppfordrer folk som har kommet i et økonomisk uføre om å være åpen om det. - Du kan ringe en venn, familie, banken, eller snakke med NAV. Økonomiske problemer løser sjelden seg selv og du trenger støttespillere.

– Å åpne seg opp for noen er skummelt fordi det ofte oppleves skamfullt, men det gir også mulighet til å erfare at andre gjerne vil hjelpe, avslutter Tisløv.