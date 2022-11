– Jeg gikk fra å være verdens lykkeligste til å være ekstremt redd

Kjærlighetshistorien mellom Dora Thorhallsdottir og Jan Tore Borgersen startet, bokstavelig talt, med et kyss på første date for halvannet år siden.

– Det var ikke vanskelig å falle for henne. For det første så er hun dritvakker. Da vi begynte å skrive sammen, så skrev vi i tre dager, jeg var jo forelsket etter bare de første minuttene. Jeg visste at dette var noe, forteller han.

Lykkelige og nyforelsket flyttet de sammen i sommer, et år etter første møte. Men så kom beskjeden som snudde om på livet.

Mistet stemmen sin

Jan Tore hadde kreft i halsen. Etter hvert ble det klart at han kunne få en operasjon for å berge livet. På sensommeren ble han operert.

Men denne operasjonen innebar også at han mistet stemmen. Stemmen han har hatt hele livet og den som venner og familie kjenner.

– Han hadde en 6x3 centimeter stor svulst i halsen. Det er andre gang han har fått påvist kreft på samme sted. De fjernet en såpass stor svulst, så de måtte faktisk ta en del fra tynntarmen hans og sy det sammen med spiserøret, forteller Dora før hun fortsetter:

ETTER OPERASJONEN: Jan Tore forteller at Dora lå på en campingseng ved fotenden hans i to uker. Foto: Privat

– Det høres helt vanvittig ut. Han har rett og slett en tarm i halsen, og det er såpass trangt at han har ikke spist ordentlig på ni uker. Det er flytende føde og most mat, som ofte kommer opp, så det er mye styr rundt det.

Nå kan han prate, men med en helt annen stemme.

– Det er strupehodet og stemmebåndet og alt som har med stemmen som er tatt vekk. Så vi visste at han kom til å miste stemmen, så har han fått det som heter taleventil. Det er en knapp man trykker på, så kan han snakke – med en ganske hes stemme, forteller hun.

Se da Jan Tore og Dora gjestet God morgen Norge:

– I en tørketrommel av følelser

Jan Tore har vært flere uker på sykehuset etter operasjonen, og forteller at det tar tid til å vende seg til den nye stemmen.

– Jeg kan snakke, men det er litt hest. Men hvis det er stille og rolig, så prøver jeg å prate tydelig så de rundt meg forstår hva jeg sier. Og jeg gikk jo fem uker uten å ha noe stemme, så da hadde vi mimeleken hjemme. Og på sykehuset. Så Dora har blitt en reser til å lese på leppene.

Til sammen har de seks barn. Dora har to, Jan Tore har fire. I tillegg har det kommet et barnebarn inn i flokken.

De flyttet sammen et par uker før Jan Tore fikk påvist kreft for andre gang.

NY HVERDAG: De forteller at de har valgt å være åpne hele veien. Jan Tore håper at det kan bidra til at flere menn våger å prate om det som er vanskelig. Foto: Privat

– Det var en blanding av å være verdens lykkeligste mann, til å være sikker på at jeg skal dø og ikke oppleve dette her. Det lå jo ikke i kortene at jeg skulle få kreft en gang til. Jeg hadde litt halsvondt legene mente var senskader fra forrige gang, og det går jo greit. Men jeg gikk fra å være verdens lykkeligste til å være ekstremt redd, sier han.

Da de to møttes for første gang for halvannet år siden sa det pang, og de ble altså stormforelsket med en gang. De to opplevde den store kjærligheten. Så ble han alvorlig syk. Dora gikk fra å være en lykkelig kjæreste til en bekymret pårørende.

– Det har vært heftig. Vi har vært i en tørketrommel av følelser. Først var det veldig mye redsel, for det var usikkert om det ble operasjon. Så først var det en sånn planlegging av bryllup og begravelse på samme tid. Og så ble det operasjon.

I tillegg er det sorgen over å miste stemmen.

– Og så er det egentlig sorgen over å ha mistet den intuitive praten. Pludre når du ligger i senga, tulle og tøyse på badet – altså vi har det jo gøy fremdeles, men den vanlige samtaleformen har blitt endret. Så det handler om å finne en ny måte å kommunisere på, som er en sårbar prosess – for vi vet at dette er livet ut.

GIFTEMÅL PÅ TRAPPENE: Etter tre måneder som kjærester fridde Jan Tore til Dora. Foto: Privat

– Vi bruker jo stemmen til å kommunisere, det er hovedredskapet for kommunikasjon. Og når det blir frarøvet deg, og du bare har ett stemmeleie, så blir alt litt hardt på en måte.

Jan Tore forteller at det kan være utfordrende når folk ikke skjønner hvilket stemmeleie han egentlig vil bruke.

– Folk rundt deg tar liksom ikke spøkene så veldig lett. For jeg har ikke noe stemmeleie, så jeg må jobbe mye med mimikk i ansiktet. For å få de til å forstå at det jeg sier er tøys.

Han har også mistet smakssansen og luktesansen. Det å tilpasse seg den nye hverdagen og det nye livet – det har vært tøft. Han forteller også at han skal blokke ut spiserøret i flere omganger slik at han etter hvert skal kunne spise normal mat.

Åpenhet har vært viktig

Da han fikk kreft for første gang i 2015 valgte han å ikke dele det med noen. Han ville holde det hemmelig og han ville ikke belaste andre med det.

– Fordi jeg er mann og man skal skjule ting som ikke er så positivt. Vi mannfolk er jo innmari teite og ikke så innmari kloke, så jeg tenkte at; «Dette her ordner seg. Det blåser over, jeg skal bare gjøre noen greier og det er ikke noe vits å gjøre noe nummer ut av det her». Så jeg satt jo og jobbet mens jeg var innlagt på Radiumhospitalet – og hadde styremøter og medarbeidersamtaler og var egentlig helt idiot.

Dette hemmeligholdet førte også til at han holdt folk på avstand.

– Jeg ville ikke si det til noen. Så på den måten så skjøv jeg jo mennesker fra meg, fordi jeg ikke ville dele. De som visste om det visste ikke hva de skulle si, fordi jeg ikke var åpen. Og det var vel den tingen jeg sa at, er det noe jeg angrer på da jeg hadde kreft sist, så var det at jeg ikke var åpen.

Kreftforeningen har en kampanje som heter «Menn snakk om det». Med det så ønsker de å skape åpenhet, slik at færre føler seg alene og flere oppsøker hjelp.

Og for Jan Tore ble nettopp det annerledes denne gangen han ble syk. Da bestemte han seg tidlig for å være åpen og dele med de rundt seg.

ÅPENHET: Han mener åpenheten har hjulpet ham og han ønsker å inspirere andre menn til å åpne opp om det som er vanskelig. Foto: Privat

– Jeg valgte tidlig, etter en klok prat med Dora, at vi skulle være åpne. Fordi dette gjelder så mange menn. At de ikke tør å være åpne og ikke tør å vise følelsene sine, forteller han og fortsetter:

– Jeg gråter hver eneste dag. Jeg er skikkelig lei meg over at jeg ikke har stemme. Og at jeg var så nære å dø. Det var snakk om uker. Jeg er veldig glad for hva jeg har, men allikevel så er jeg skikkelig lei meg. Det hadde vært mye verre om jeg ikke hadde vært åpen om det, for jeg har en fantastisk heiagjeng. Så hvis bare én mann som har kreft tør å være åpen om det, så er det verdt det. Du får så mye mer igjen. Du får hjelp.

Fortsatt nyforelsket

De to har hverandre. Og er fortsatt et nyforelsket par. Det har vært en fordel oppi alt, mener Dora.

– Vi har jo ikke en historie med mye irritasjon og krangler, så da er det jo fremdeles lett å flørte og ha den gode tonen vi hadde. For vi var på et så godt sted. Så det syns jeg faktisk har vært noe bra oppi alt sammen, den forelskafølelsen og gleden.

KJÆRESTER: Her er Jan Tore og Dora før han ble syk. Foto: Privat

Ingen visste hva som ville skje da de falt for hverandre for halvannet år siden. Han forteller at Dora har vært en enorm støtte.

– Etter operasjonen så lå hun på rommet mitt i 14 dager. Hun lå på en campingseng ved fotenden. Hun sto opp midt på natta for å masere beina mine og for å rette på puta, når jeg ikke kunne røre meg. Hvis ikke det er ekte kjærlighet så vet ikke jeg. Det går ikke an å sette ord på hva Dora betyr for meg, det går ikke an.