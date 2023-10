– Jeg frykter terrorangrep

BEKYMRET: Maja Haaland er bekymret for «synlige» jøder som følge av situasjonen i Israel og på Gazastripen. Foto: Per Haugen / TV 2

Mens kampene raser på Gazastripen, har det jødiske miljøet her hjemme sterke følelser for tapene på begge sider. Nå frykter de hva som vil skje den neste tiden.

– Det er vanskelig på en annen måte enn jeg noensinne har opplevd. Jeg har aldri vært redd på måten jeg er nå, sier Maja Haaland.



Hun er jødisk veiviser og synger for sørgende jøder og fremmøtte i en fullsatt synagoge i Oslo.



MINNESTUND: Det var mange som møtte for å sørge over de døde etter terrorangrepet 7. oktober. Foto: Per Haugen / TV 2

Det er alvorstynget stemning. Synagogen holder minnestund etter terrorangrepet 7. oktober, som tok livet av over 900 jøder.

Reagerer sterkt

– Det er mange som sliter med å ha sympati for to folkegrupper samtidig. Så de reagerer sterkt når jeg sier at jeg er i sorg over tapet av israelsk sivilt liv, sier Haaland.

Hun opplever at mange tror hun automatisk er imot Palestina fordi hun sørger over tapet av jødiske menneskeliv, at hun ikke er i sorg og sjokk over det som skjer på Gazastripen.

– Det er selvfølgelig ikke der jeg er, eller noen av oss her. Deres skjebne er en stor del av vår sorg, sier Haaland.

Mer antisemittisme

I flere land merker jødiske samfunn at hatet mot dem har økt etter krigen brøt ut.

Antisemittiske hendelser i Storbritannia har økt med over 300 prosent siden Hamas angrep Israel i helgen, ifølge en jødisk sikkerhetsgruppe.

STØTTE: Flere politikere møtte opp i minnestunden etter terrorangrepet 7. oktober. En av dem var utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Per Haugen / TV 2

Mellom 7. og 10. oktober registrerte de 89 tilfeller som de mener er jødehat.

I samme periode i fjor var det kun 21 tilfeller, melder Sky News.

I Göteborg i Sverige har det jødiske trossamfunnet oppfordret medlemmene sine til å ikke bære kipa eller davidsstjerne. De oppfordres heller ikke til å snakke hebraisk, melder avisen Expressen.

Mobbing og utfrysing

– Akkurat nå er vi mest i sorg, og i sjokk, sier Ervin Kohn.



SKUMMELT: Ervin Kohn, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn, mener antallet nordmenn som aksepterer trakassering og vold mot jøder er skummelt. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er en markant skikkelse i det norske jødiske miljøet, og var forstander i Det Mosaiske Trossamfund fram til i sommer.

Han forteller at også de merker mer hat etter at krigen brøt ut.

– Ungdommene våre har allerede hatt negative opplevelser, mobbing og utfrysing på skolen. Jeg syns det er skummelt, sier Kohn.

Men det norske trossamfunnet vil ikke gjøre som de i nabolandet.

– Jeg oppfordrer til det motsatte. Alle bør bruke kipa nå. Vi må fortsette å bekjempe antisemittisme, sier Kohn.

Festning med politivakter

Studier fra Holocaust-senteret bekymrer imidlertid Kohn.

– Det er nedslående. I den generelle norske befolkningen viser det seg at ti prosent aksepterer trakassering og vold mot jøder. I den muslimske majoriteten er tilsvarende tall tjue prosent, sier Kohn.



Han syns det er skummelt, og tenker tilbake til hvordan situasjonen var da han vokste opp i jødiske miljøet på 60-tallet.

– Før hadde vi tredører her. Nå ser det mer ut som en festning med politivakter og egne vakter, sier Kohn.



VAKTHOLD: Det er strengt vakthold ved synagogen i Oslo. Her fra et tidligere besøk til synagogen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ervin Kohn understreker at alle bør bidra til å begrense hat mot minoriteter. Også de som ikke driver med hat selv.

– Jeg sier som Elie Wiesel: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er likegyldighet.

– Ikke vesentlig endret

PST mener at oppblussingen av konflikten mellom Israel og Palestina ikke har ført til en endret sikkerhetssituasjon for jøder og israelere i Norge.

– PST vurderer ikke sikkerhetssituasjonen for israelske og jødiske interesser i Norge som vesentlig endret, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

– Samtidig har oppblussingen av konflikten økt graden av usikkerhet knyttet til trusselsituasjonen for israelske og jødiske mål i Norge. Det innbefatter miljøer, objekter og enkeltpersoner.

PST er forberedt på at dette kan få en negativ utvikling avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg i konfliktområdet.

TV 2 har sendt en henvendelse til alle politidistriktene. Av de som har svart, er det kun Oslo politidistrikt som har registrert ett tilfelle av antisemittisme siden 7. oktober.

Tilløp til vold

Professor i religion og samfunn, Torkel Brekke forteller at krigen mellom Israel og Hamas har et stort potensial til å splitte grupper i samfunnet.

FARLIG TID: Professor ved Oslomet, Torkel Brekke, mener vi er inne i en farlig tid for jøder. Foto: Ingvild Gjersjoe

– Jeg tror vi er i en farlig tid akkurat nå, sier Brekke.



Jøder er særlig utsatt, mener han.



– Tidligere kriger i Gaza, for eksempel i 2008 og 2009, har vært ledsaget av større fiendtlighet både mot Israel, men også mot jøder i Norge og andre vestlige land. Og de har faktisk også vært ledsaget av tilløp vold, sier Brekke.

– Vi vet at når denne type konflikter finner sted, så er jøder mer utsatt for forfølgelse og diskriminering.

Kjipe kommentarer

Haaland håper og tror at hun fortsatt skal være trygg i Norge den neste tiden. Hun har imidlertid merket en endring den siste uken.

– Jeg, venner og familie har blitt møtt med ganske kjipe kommentarer til ting vi har lagt ut på sosiale medier, som har handlet om terrorhandlingene 7. oktober, sier Haaland.



FRYKTER TERROR: Den jødiske veiviseren Maja Haaland frykter terror som følge av situasjonen på Gazastripen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Mest bekymret er hun for det hun kaller synlige jøder i andre europeiske land med mer tilløp til antisemittisme.

– Vi er heldige som bor i et land med forholdsvis lite antisemittisme, men jeg frykter terrorangrep mot jøder og jødiske institusjoner, sier Haaland.