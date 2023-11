– Spesielt, mener Rødts Seher Aydar om Raymond Johansens etterlønn. Den tidligere byrådslederen svarer at det er i tråd med reglene.

Mandag kunne NRK melde at tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ligger an til å få nærmere 400.000 kroner i etterlønn fra Oslo kommune.

Ap-profilen var ifølge NRK tydelig opprørt over rikskringkasterens spørsmål om saken:

«Du stiller meg spørsmål om jeg, etter åtte år som byrådsleder, bør få penger... fy faen. Fy faen», ble han sitert på.

VALGNEDERLAG: Raymond Johansen (Ap) måtte i oktober overlate byrådslederkontoret til Eirik Lae Solberg (H). Foto: Fride Sørensen / TV 2

Nå sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar at hun er overrasket over Johansen reaksjon på spørsmålet.

– Jeg vil be ham tenke over hvordan det ser ut, sier Aydar.



– Jeg synes jo det er spesielt i Raymond Johansens tilfelle, som jo har fått seg en jobb, at han ikke bare kunne tatt seg fri og begynt senere. Jeg synes egentlig ikke noe om at han skal få så mye penger for å få fri, utdyper hun.

Blir sjef i Norsk Folkehjelp

Bakteppet er at det kort tid etter valgnederlaget i høst ble kjent at Johansen overtar som ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Johansen sier til TV 2 at han har søkt om etterlønn på helt vanlig måte, i tråd med de reglene som gjelder.

– Jeg har søkt om det og fått det innvilget. Jeg forstår ikke helt kritikken hennes. Da er det i så fall regelverket om at politikere ikke skal ha etterlønn? Eller at man skal bli presset til å begynne i en ny jobb med en gang? spør Ap-politikeren.



VETERAN: Raymond Johansen (Ap) fikk sitte i åtte år som byrådsleder i Oslo. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han legger til at han også har en karantenesak til behandling i karanteneutvalget. Der er det ventet en beslutning torsdag. Johansen utelukker ikke en tidligere oppstart i Norsk Folkehjelp hvis situasjonen ligger til rette for det.

– Hvis det er sånn at jeg bestemmer meg for å begynne tidligere, så vil jeg gi beskjed om det.



I dag er planen å begynne rett over nyttår. Norsk Folkehjelp uttaler til NRK at det var Johansens eget ønske å vente med oppstarten.

Kritisk til signaleffekten

Aydar minner for sin del om at ordningen med etterlønn for politikere er ment å hjelpe folk som plutselig mister vervene sine og trenger tid til å finne seg ny jobb.

– Det er jo ikke helt tilfellet for Raymond. Når det er sagt, tror jeg ikke at han bryter noen lover. Men det sender signaler som viser avstand til folk flest, sier hun.



KRITISK: Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

– I en tid hvor mennesker sliter økonomisk, ville det ha vært mer smakelig om han hadde takket nei til etterlønn, og kommet i gang med sin nye jobb.

Johansen er uenig:

– Jeg sender ikke noen andre signaler enn at jeg følger den loven som har vært gjeldende i årtier.

Ønsker pause før jobbstart

Selv mener Johansen det bør være forståelig at han trenger litt tid før han begynner i den nye jobben.

– Jeg hadde ikke vært i stand til å starte dagen etter.

– Man kan jo velge ulønnet fri i mellomtiden?

– Jeg har fulgt det lovverket som er. Ditt spørsmål hentyder at det er noe moralsk galt? Hvis man mener det er noe i regelverket som bør endres, så kan man det.

– Men har du fulgt intensjonen med regelverket?

– Jeg har helt åpenbart tatt høyde for alle de tingene. Jeg har søkt, og jeg har vært åpen om at jeg skal i ny jobb. Da er det helt sikkert en del av det loven har tatt høyde for. Jeg har ikke noen tre måneders oppsigelsestid. Det har du! påpeker Johansen.

– Jeg har søkt på helt vanlig måte og fått innvilget den etterlønnen jeg har, og jeg kommer til å avkorte om jeg begynner i den jobben tidligere.