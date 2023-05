Berit Kjøll (67) sier hun er ydmyk og tar selvkritikk, men at dette ikke handler bare om henne, men om et helt idrettstyre.

Det er maktkamp og splittelse i Norges idrettsforbund.

På toppen sitter Berit Kjøll som vil ha fire nye år som president, men hun mangler støtte og tillit, og er vraket av flertallet i valgkomiteen.

Hvorfor blir det så mange konflikter rundt henne?

Idrettspresident Berit Kjøll stilte i «Ærlig talt» på TV 2 Nyheter for å snakke om kritikken.

Veldig uenig

­­– Jeg er veldig uenig i at det har vært veldig mye kritikk, det har det ikke vært, sier Berit Kjøll.

­Det siste året har det vært flere saker i media der norske idrettstopper, enten det er styremedlemmer eller andre idrettsledere, har uttrykt en frustrasjon over Berit Kjølls lederstil. Det er brukt ord som at «norsk idrett er satt i et dårlig lys», «omdømmet ødelegges», og «sterkt kritikkverdig».

– Det er vel kritikk av din lederstil?

– Vet du hva, du siterte to presidenter, og du kunne sikkert funnet en håndfull til, sier Berit Kjøll.



Berit Kjøll mener kritikken kommer fra noen få, og viser til at i hennes periode som president har de vært gjennom ekstreme situasjoner og kriser, og at valgkomiteen har uttalt at det i all hovedsak har vært ro i denne perioden.

Skal ikke bruke PR-rådgiver

Valgkampen til Berit Kjøll tilbake i 2019 var også omstridt, og i ettertid ble tilliten svekket da det kom fram hvordan valgkampen var gjennomført med PR-rådgivere og en regning oppimot 100.000 koner som håndballforbundet dekket.

– Skal du bruke PR rådgivere denne gangen også ?

– Jeg skal ikke buke noen PR-rådgivere denne gang. Nå har jeg kunnskapen til å gjøre dette selv, svarer Kjøll.

Ingen idrettspresident er blitt gjenvalgt de siste årene. Kjøll håper å bryte den sirkelen og bli gjenvalgt.

Men hun er også en idrettspresident med en imponerende «track record» når det gjelder idrettstopper som kritiserer stilen hennes, som verken opplever henne som åpen eller tillitsvekkende.

– Det jeg lurer på er hvordan har du havnet i den situasjonen?

– Jeg syns når du kommer med den påstanden må du dokumentere den påstanden. Det har blitt kritisert nå i den siste saken vi har stått i, som er komplisert og konfidensiell og taushetsbelagt. Jeg blir litt sjakkmatt som leder når jeg ikke kan være åpen rundt hva som faktisk har skjedd i denne saken. Og at det har blitt kritisert fra noen ledere, det har jeg registrert, men jeg har også registrert 98 eller 99 prosent av de som ikke har kritisert meg, svarer Kjøll

– Det har vært mange flere saker enn den siste varslingssaken du viser til nå.

– Det er klart, jeg leder altså en av Norge største frivillige organisasjoner som har et stort fotavtrykk med 9500 idrettslag, 11 idrettskretser og 55 særforbund. Og 1,9 millioner medlemmer. Klart det er krevende saker som får kritikk og blir debattert, alt annet ville vært merkelig. Ledelse handler om å stå i den typen situasjoner, sette sjøbein og stå stødig.

– Hvorfor er du ikke da innstilt?

– Det må du spørre valgkomiteen om.

– Men det henger jo sammen?

– Nei, men hør. Vi har ingen tradisjon i norsk idrett om å gjenvelge en leder. Det har ikke skjedd på 40 år. At jeg blir utfordret er et sunnhetstegn.

Hva er det med lederstilen til Kjøll?

Kjøll blir presset på hva det er med hennes lederstil som gjør at hun havner i den situasjonen.

– Men dette er ekstremt krevende situasjoner, det er en maktkamp og det er en valgkamp, sier Kjøll.

– Så det er alle andre det er en feil med?

– Nei, nei, nei, langt ifra. Jeg sier også at jeg tar ansvar gjennom at jeg er leder, men husk på at i denne perioden har vi behandlet 460 saker hvor det er fattet gode solide vedtak. En håndfull saker er mer krevende enn andre.

Tar selvkritikk

Valgkomiteens innstilling er delt. Hun står overfor en krevende jobb for å bli gjenvalgt.

– Hadde det ikke vært klokere å være litt mer ydmyk, ta litt mer selvkritikk?

– Nei, men hør her, jeg er ydmyk og tar selvkritikk i forhold til det å håndtere vanskelige saker. Det er krevende, men dette handler ikke bare om meg, det handler om et helt idrettsstyre.

– Men hva er den selvkritikken da?

– Den er at når du står i krevende situasjoner, så er det ting du ser tilbake på som du helt sikkert kunne gjort annerledes.

– Og hva er det?

67-åringen svarer ikke på spørsmålet, men sier hun bestreber seg på å være åpen og ærlig.

– Jeg vil gjerne vise at jeg både er ydmyk og forståelsesfull, men når vi står i krevende situasjoner, blir man ikke alltid helt populær heller når man må ta vanskelige avgjørelser.

