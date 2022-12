– Jeg er vant til å gjøre alt sammen med Daniel

ÅPNER OPP: Bjørn Gunnar og Simen Andersen åpner opp om tapet av Daniel. Foto: Thuy My Do Thi/ God morgen Norge

Man har vært vant til å tenke på dem som «Daniel og Simen» eller «Simen og Daniel», de to gaming- og humorglade guttene fra Bamble i Telemark som har drevet en YouTube-kanal siden barneskolealder, og som etter hvert sikret dem titusenvis av følgere – og en pris.

En augustdag i 2022 sovnet Daniel fredelig inn på Skien sykehus.

En fellesnevner for brødrene var den sjeldne og alvorlige sykdommen kalt Duchennes muskeldystrofi: en feil i muskelcellene gjør at muskelfunksjonen blir svakere. Nesten bare gutter rammes, og med årene vil de slite med løping, hopping og trappegåing – blant annet.

Dette gjorde at Simen og Daniel ble avhengige av rullestol allerede som barn.

Fatal lungebetennelse

I juli fikk Daniel gjort noe han hadde gledet seg stort til: Å dra på Stavernfestivalen.

PÅ FESTIVAL: Én måned før Daniel døde, var han på Stavernfestivalen. Dette var høydepunktet for ham denne sommeren. Foto: Privat

Men en måned senere ble han innlagt på sykehuset med lungebetennelse. Duchennes gjør nemlig at kroppen takler forkjølelser og virussykdommer svært dårlig.

Pappa Bjørn Gunnar forteller at de holdt på å miste Daniel vinteren 2021, og at 18-åringen prøvde å «klamre seg fast».

– Man klarer aldri å forberede seg helt, selv når man vet at endestasjonen nærmer seg. Etter hvert kunne vi ikke lenger love Daniel at han kunne komme hjem til Simen, fordi han kanskje ville være for syk til å bo hjemme.

19. august sovnet Daniel inn.

Simen er åpen om at Duchenne har ført til endringer i kropp og førlighet for ham også:

– Jeg kjenner jo at kroppen forandrer seg. Jeg blir fortere sliten og bevegeligheten i armene har blitt dårligere. Det er jo sånn Duchenne er, man blir verre og verre.

God blodsirkulasjon og trening bevegelse kan imidlertid stilne noe av smerten.

– Overveldende respons

Brødrene har gjennom sin mangeårige fartstid på YouTube måttet tåle stygge og hetsende kommentarer om funksjonshemningen sin, men også mye ros for åpenheten om å leve med alvorlig sykdom.

– Jeg fikk nesten bare god respons på videoen om at Daniel var død. Det var litt overveldende. Det rant inn med meldinger på Instagram, Snapchat og TikTok.

20-åringen medgir at han ble «ganske overrasket» over hvor mange som la igjen kommentarer og meldinger.

– Mange skriver om Daniel og hva han har betydd for dem.

«Takk for at dere var en del av barndommen min», skriver en.

«Daniel vil bli husket som et veldig fint menneske».

«Hvil i fred, takk for en fin barndom og for gleden du har spredd».

«Du vil bli savnet som et forbilde for ditt sterke initiativ og meninger rundt mobbing».

«Det har vært gode år. Takk for barndommen, Daniel!».

Pappa Bjørn Gunnar Andersen (52) har etter Daniels død forstått at sønnen var i kontakt med – og hjalp – mange mennesker på nettet.

– Daniel har visst hatt masse kontakt med folk. Blant annet har han ringt folk som ikke har hatt det så greit og som trengte å prate. Jeg kunne jo bli irritert på ham hvis han var mye på telefonen, det har jeg tenkt på i ettertid, forteller Bjørn Gunnar.

– Flere skriver at det føles tomt og rart å ikke kunne ringe Daniel lenger.

STILTE OPP FOR ANDRE: Daniel ringte jevnlig dem som trengte noen å prate med. Her sammen med pappa Bjørn Gunnar og Simen. Foto: Privat

Fortsetter å lage innhold

YouTube-kanalen «Daniel Simen», med 62 000 følgere, har vært noe brødrene har holdt på med sammen. Men Simen er fast bestemt på å fortsette med hobbyen:

– Jeg har en plan om å fortsette å lage innhold så lenge jeg kan. Gjerne mer musikkrelatert, sier telemarkingen som har laget noen låter, og som har flere på lager.

Sønnenes utfordringer har også hatt sin pris for pappa Bjørn Gunnar Andersen (52): I slutten av november, omtrent da Daniel skulle ha fylt 19 år, fikk Bjørn Gunnar hjerteinfarkt og er i dag ufør.

– Det ble en vekker om at det koster veldig mye å være pårørende i en sånn situasjon. De har vært et slags 20 år langt traume. En unntakstilstand. Vi har kjent på tunge ting, og jeg er opptatt av å være en stemme for familier som lever sånn. Man kan bli helt utladet og tom, sier 52-åringen.

En viktig utvikling i familien Andersens liv er at Simen nå har fått sin egen leilighet, som skal tilrettelegges for behovene han har. En kort kjøretur unna bor Bjørn Gunnar og kona Ida.

– Det er veldig, veldig deilig. Jeg koser meg. Og jeg kan innrede som jeg vil, jeg liker jo at det ser bra ut rundt meg.

– Tja, du er ganske ryddig, men det bærer jo litt preg av «ungkarsrede» nå, syns jeg, skyter pappa Bjørn Gunnar inn.

– Kanskje litt, svarer Simen.

Brenner for inkludering

Planen fremover er å fortsette arbeidet som brødrene og pappa har brent for i flere år: Å skape en fast, årlig «inkluderingsdag» som skal forebygge at annerledeshet, etnisitet, legning, funksjonshemninger og andre faktorer bidrar til utestengelse og mobbing.

Målet er å besøke skoler og holde foredrag. På den måten kan de også jobbe for verdier som var viktige for Daniel.

– Jeg er jo vant til å gjøre alt sammen med Daniel. Nå må jeg venne meg til å gjøre ting uten ham. Jeg har vært litt i en sjokkfase. Nå som jeg har skjønt at han ikke er her mer, så kommer savnet. Det er rart og veldig tungt.

– Hva er det dere håper folk vil tenke på når de tenker på Daniel?

– At de husker han for personligheten hans, og hvor snill han var, sier Simen.

– En veldig snill gutt, men også utrolig inkluderende og engasjert, sier pappa Bjørn Gunnar.