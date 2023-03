Det var barnebarnet hennes, artist Rasmus Thallaug (29), som delte nyheten på Instagram:

– Hvil i fred «mommoen» min. Tøffeste, snilleste og beste bestemoren noen kunne hatt.

Rasmus utdyper til TV 2 at bestemoren var en energibombe og full av liv, og sier hun alltid var på beina og at latteren aldri var langt unna.

– Hun hadde masse råd til meg om hvordan jeg skulle manøvrere bransjen. Hun har levd et innholdsrikt liv og gjort mer enn jeg kunne noensinne håpt å få gjort.

MGP: Anita Thallaug under den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1963. Foto: Arild Hordnes / NTB

– Høyt elsket

Anita Thallaug var både sanger og skuespiller. Hun vant Melodi Grand Prix i 1963 med låta «Solhverv». Hun har deltatt i MGP med syv forskjellige låter.

Rasmus deltok selv i MGP i vinter. En av årsakene til at han var med i konkurransen, var for å hedre bestemoren.

Han sier Anita i tillegg har deltatt i utallige NRK-produksjoner og revyer, både på Chat Noir og Edderkoppen/ABC-teatret.

– Hun ble fløyet ut til Sør-Korea for å synge for presidenten, hun var første Norske skuespillerinne som viste seg «uten klær» i den amerikanske, «erotiske» kultfilmen «Blonde In Bondage».

GODT FORHOLD: Rasmus hadde et godt forhold til bestemoren sin, Anita. Foto: Privat

Rasmus legger til at bestemoren også var en legende i jazz-miljøet i Norge og tidligere var pensum for jazz-studenter.

– Med andre ord: Jeg er utrolig stolt av henne. Jeg er stolt av å være barnebarnet hennes.



– Hun var høyt elsket av alle i familien. Hun var den tøffeste dama jeg kjente. Hun og Mamma.

Lang karriere

Thallaug debuterte under navnet Vesla Rolfsen i en barnerevy på Edderkoppen i 1945, og under samme navn spilte hun inn flere barneplater.

Hun hadde sin voksendebut under eget navn i filmen «I moralens navn» i 1954, og sin voksne scenedebut på Chat Noir i 1957.

I tillegg har Thallaug spilt hovedroller i musikalene «My Fairy Lady» og «Fantasticks» og medvirket i flere filmer.

Selvbiografien hennes «Veien mot mord» ble utgitt i 1978. Hun ga ut soloplaten «Me and my Friends!» i 1998.

Thallaug var søsteren til Edith Thallaug, som døde i 2020. Hun var blant annet hoffsanger for det Svenske slott .