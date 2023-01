Nataliia Skoghøy ble anklaget for å ha forgiftet mannen sin, den kjente høyesterettsdommeren, Jens Edvin Skoghøy. Etter dagens henleggelse av saken gleder hun seg over å kunne se fremover.

FORNØYD: Nataliia Andreassen Skoghøy er glad for at forgiftningssaken er overstått, og benekter å ha noe med den å gjøre. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det var i desember i fjor at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (67) skapte overskrifter da han anklaget kona, Nataliia Andreassen Skoghøy (41), for å ha forgiftet han.

I dag ble saken henlagt på bevisets stilling.

– Nå er jeg fornøyd med situasjonen. Jeg føler meg bra, sier Nataliia Skoghøy til TV 2.

Når TV 2 møter henne fredag ettermiddag, er hun ikke overrasket over politiets beslutning.

– Jeg er renvasket. Jeg var forberedt på dette.

Se intervjuet her:



Den ukrainske 41-åringen har hatt status som mistenkt og ble avhørt av politiet. Etter å ha etterforsket saken i to måneder, mener politiet at det ikke er bevismessig dekning for anklagen.

– Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffeskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2 fredag.

Har ikke kontakt

Nataliia Andreassen fastholder overfor TV 2 at hun ikke har forgiftet høyesterettsdommeren.

– Hva tenker du da om beskyldningene?

– Han har sine personlige motiv.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy er den dommeren med lengst ansiennitet av samtlige i Norges øverste domstol.

PROFILERT DOMMER: Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy er en av Norges høyest rangert dommere. Foto: Lise Åserud/NTB

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Skoghøy gjentatte ganger, både før og etter henleggelsen ble offentliggjort fredag, uten hell.

Skoghøys arbeidsplass, Høyesterett, vil heller ikke kommentere saken i dag.

Nataliia Skoghøy forteller at hun og ektemannen som har søkt om skilsmisse, ikke har noen kontakt i dag.

– Jeg vil ikke ha kontakt med ham heller, sier hun og legger til:

– Jeg vil glemme denne relasjonen for alltid.

Tøffe måneder

Flere medier publiserte høyesterettsdommerens historie i desember, og Nataliia Skoghøy gikk senere ut i VG for å avvise anklagene.

Hun beskriver de siste månedene som vanskelige.

VANSKELIG: Nataliia Skoghøy og sønnen håper å kunne fortsette å etablere seg i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det har vært et sjokk. Det har vært stress. På to uker mistet jeg fem kilo, forteller hun.

Nå håper hun å kunne gå videre med livet sitt i Norge.

– Nå bor jeg og sønnen min et fint sted. Vi skal gå på norskkurs og ta ting steg for steg. Målet er å få en jobb eller starte opp en business i Norge.