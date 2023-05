– Jeg er redd for verdenskrig

Det er ikke alle som er fornøyd med at Oslo denne helgen har besøk av flere tusen soldater. Selma frykter at faren for verdenskrig øker.

Verdens største krigsskip USS Gerald R. Ford er på besøk i Oslo, som første stopp på reisen.

5000 amerikanske sjøfolk har fått lov til å gå i land i Oslo. Det har ført til at flere barer og utesteder gjør seg klar for storinnrykk for festglade soldater.

Ekspertene mener at Oslo-borgere bør være glad for at skipet kommer til hovedstaden, og ikke overvurdere betydningen av at skipet ligger til akkurat i Oslo.

KLAR TALE: Budskapet til aktivistene er klar. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Men det er ikke alle som er like fornøyd med besøket.

Fredsaktivistene Selma, Peder og Markus henger opp plakater da TV 2 møtte på de. Sammen med 20 andre planlegger de å henge opp rundt 200 plakater i Oslo sentrum.

Med teksten «Yankees go home» er budskapet krystallklart. Soldatene er ikke ønsket i hovedstaten.

– Jeg er redd

De kaller det amerikanske besøket for en unødvendig provokasjon, og mener at det fører til at Norge nå blir et større militært mål.

– Dette er mer for at USA skal få vise seg frem som en stormakt, enn det er en trygghet for Norge, sier Selma.

Onsdag ble det klart at det enorme krigsskipet skal seile videre nordover etter helgen. Det er ikke klart hvor og når de drar, men TV 2 har fått bekreftet at ferden går mot arktiske farvann.

BEKYMRET: Selma er redd for at en verdenskrig nærmer seg. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Russland har tidligere kalt besøket en skadelig maktdemonstrasjon.

Det gjør Selma redd.

– Vi vet ikke hvor langt nord den skal. Men det gjør meg utrygg og det gjør at jeg sover dårlig om natta.

– Jeg er ordentlig redd for verdenskrig, sier Selma.

Hun forklarer at frykten startet da en forsvarsavtale åpnet for ytterlige amerikanske nærvær i Norge, gjennom amerikansk infrastruktur på norsk jord.

Dette ble bare forsterket da krigen i Ukraina brøt ut.

– Noe som ikke stemmer

Også Peder mener at krigsskipets tilstedeværelse i Oslofjorden er bekymringsverdig, og at det ikke gir en trygghetsfølelse.

– At verdens største hangarskip er her gir oss ikke en større trygghet. Personlig blir jeg mer redd at nordområdene opprustes og vi skal bli med i dette våpenkappløpet.

ENGASJERTE: De tre aktivistene har tidligere hengt opp plakater om andre saker. Denne gangen planlagte de aksjonen samme dag som plakatene ble hengt opp. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Aktivistene kan forstå at mange synes det er kult med verdens største krigsskip. Og de håper på at de amerikanske soldatene vil komme tilbake til Norge en annen gang, men da som turister.

– Det er noe som ikke stemmer med at et krigsskip, skal skape fred, sier Selma.

– Mer spenning

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener det er viktig å se på politikken som ligger bak. Han trekker frem at ulike regjeringer gjennom tidene har bygget ned det norske forsvaret, og heller gitt USA flere oppgaver.

Dermed har det blitt større amerikansk tilstedeværelse nærme den russiske grensen.

– Det er ikke oppskriften på mer trygghet, men en oppskrift på mer ustabilitet og økt spenning, sier Moxnes.

Han etterlyser nå en debatt om forsvarspolitikk, med fokus på om vi skal styrke vår egen forsvarsevne eller om vi skal lene oss mer på det amerikanske forsvaret.

Åsmund Aukrust, første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet, mener at skipet er et klart symbol på at vi er avhengig av USA.

– Vi ønsker å styrke Forsvaret, og kommer til å bruke penger på det. Men når vi ser det skipet er det helt klart at vi klarer oss ikke aleine, selv om vi hadde brukt hele statsbudsjettet.

– Vi er avhengig av andre om det blir krise og konflikt. Og vi er avhengig av at vi øver på at det kan bli krise og konflikt, sier Aukrust.