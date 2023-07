– Jeg er redd for å føde alene

LANG REISEVEI: Sandra Hansen må reise fra Kristiansund til Molde for å føde. For noen år siden ville hun hatt muligheten til å føde i Kristiansund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I fjor ble fødeavdelingen i Kristiansund permanent stengt grunnet lav bemanning. Gravide kvinner har nå en lang reisevei til nærmeste fødeavdeling.

Kvinnene blir sendt til Molde sykehus, over 75 minutter unna Kristiansund sentrum. Dette skaper stress for høygravide kvinner i byen.

– Det er potensielt dødelig for de fødende og for barnet at man ikke har et tilstrekkelig fødetilbud, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R).



I fjor holdt en kvinne fra Kristiansund på å miste livet etter at hun fødte hjemme uten assistanse.

Sandra Hansen er en av kvinnene som må reise den lange veien fra Kristiansund til Molde. Hun skal føde om kun kort tid.

FAMILIE: Hansen har hele livet sitt i Kristiansund og vil derfor ikke dra mer til Molde enn hun må. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Med en sønn på 16 måneder blir hun nødt til å skaffe barnevakt for hver tur hun og samboeren tar til Molde. Derfor vil hun bare dra til Molde dersom hun merker at fødselen er i gang.

Kan styrtføde – igjen

Hansen har tidligere hatt en styrtfødsel. Hennes yngste sønn ble født fire timer etter vannet gikk, og rundt to timer etter hun ankom sykehuset.



Hun har fått beskjed fra legene om at dette kan skje igjen.

– Legene har sagt at jeg må ringe så fort jeg føler noe skjer, men det vil jeg ikke. Jeg vil bare dra inn når jeg faktisk skal føde, sier Hansen.



STYRTFØDSEL: Det er sannsynlig at Hansen vil føde på få timer. Da øker også risikoen for at hun ikke rekker frem til sykehuset i tide. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fordi hun kanskje skal føde fort, føles den lange reisetiden enda lengre for Hansen. Hun frykter nå at hun kanskje må ha hjemmefødsel eller transportfødsel.

Hun føler hun er til bry for både barnevakt, samboer og jordmødre dersom hun skal dra til Molde for hver minste ting.

– Det er en større stressfaktor at vi ikke har fødestue her i Kristiansund, sier Hansen.



Hun skulle ønske hun fikk muligheten til å bli sjekket før hun dro inn til nærmeste fødeavdeling.

– Skummelt å tenke på

Hansen frykter at fødselen skal gå så fort at hun ikke rekker å få assistanse.

– Jeg er redd for å føde alene uten samboer til stede. Jeg er også redd for å føde uten jordmor, sier Hansen.



Hun har fått tilbud om å være på Molde sykehus eller på hotell i Molde frem til hun skal føde. Men med et lite barn og samboer i Kristiansund er dette uaktuelt for henne.

KOMMER SNART: Hansens tredje barn kan komme når som helst. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg vet ikke når jeg skal føde, så jeg vil ikke ligge to uker alene på hotell, sier Hansen.



Istedenfor denne løsningen vil en jordmor komme og møte henne på halvveien til sykehuset.

– Det er skummelt å tenke på hva som kan skje dersom jeg får komplikasjoner før jeg rekker frem til en jordmor, sier Hansen.

78 MINUTTER: Dette er reiseveien de fødende fra Kristiansund må reise til fødeavdelingen. Veien går over både hav og fjell. Foto: Apple Maps

Redd for konsekvensene

Grunnlegger og styremedlem av kvinneorganisasjonen Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, er redd for hvilke konsekvenser lange reisetider kan få for fødende.

– Lengre reisevei skaper mer stress for kvinnene, som igjen øker risikoen for skader på mor og barn, sier Solvik.



I Narvik, Harstad, Sandnessjøen, Rana og Gjøvik holder fødeavdelingene sommerstengt hvert år. Kvinnene der må, som kvinnene i Kristiansund, reise til andre steder for å føde.

– Det skaper uforutsigbarhet i en tid hvor det fødes flest barn, sier Solvik.

BEKYMRET: Anja Cecilie Solvik fra Bunadsgeriljaen frykter konsekvensene av stengte fødeavdelinger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Solvik trekker frem at det kan være kapasitetsproblemer på sykehusene som kvinnene kommer til. Dette mener hun kan skape enda flere problemer.

– Når flere føder på samme avdeling, kan det oppstå samtidighetskonflikter, og det blir færre ressurser fordelt per fødende, sier Solvik.



– En oppskrift på fødsel i gangen

Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R) ble selv født på et annet sykehus enn moren hørte til, da nærmeste fødeavdeling holdt sommerstengt. Hun mener dette er noe kvinner i distriktene har måttet leve med i mange år.

– Det skal ikke være postnummeret ditt som avgjør om du får en trygg fødsel, sier Bae Nyholt.



Hun trekker frem at kvinnene i Kristiansund har et mer utrygt tilbud enn kvinner i andre deler av landet. Hun frykter også konsekvensene dette kan få for kvinnene.

LANG REISEVEI: Moren til Hege Bae Nyholt (R) måtte reise langt da hun skulle føde. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er en oppskrift på fødsel i gangen, i bilen eller i busslommen. Det er mye mer utrygt der enn i fødestuen, sier Bae Nyholt.

I tillegg til utryggheten som følger med reiseturen, trekker hun også frem at situasjonen er belastende for de fødende.

Dette mener hun kan bli potensielt dødelig for fødende og barna.

Nå etterspør hun at fødeavdelingene skal sikres og at det sørges for at det er vikarer på avdelingene når jordmødrene tar ferie.

– Trygt og forsvarlig

Klinikksjef Britt Rakvåg Roald på Klinikksykehuset Nordmøre og Romsdal sier at kun kvinner med mer enn 90 minutters reisevei har krav på følge- og beredskapstjeneste.

– Til alle gravide som tidligere har hatt raske fødsler, har vi lav terskel for å sende jordmor i møte til, også om de har veldig kort reisevei, sier Rakvåg Roald.

Til de gravide kvinnene som har bekymringer rundt reisetid eller annet, har sykehuset en dedikert jordmor som har samtaler med de gravide.

MOLDE SYKEHUS: Til fødeavdelingen ved dette sykehuset blir de fødende fra Kristiansund sendt. Foto: Kristian Haug Hansen

– Vi forsøker hele tiden å tilrettelegge slik at kvinnene føler seg ivaretatt og får et trygt og godt opphold, sier klinikksjefen.

Hun sier at alle som er bekymret over reisetiden får samme tilbudet som Hansen. De får tilbud om overnatting på hotell når det nærmer seg fødsel. Dette gjelder også kvinnene med under 90 minutter reisetid.

– Vi vil understreke at tilbudet vi har nå er trygt og forsvarlig, sier Rakvåg Roald.