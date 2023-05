For tre år siden var det få som visste hvem både Espen Rostrup Nakstad og Preben Aavitsland var.

Men så brøt koronapandemien ut over hele verden, og de to legene var å se i utallige nyhetssendinger og flere titalls artikler hver eneste dag.

Omtrent døgnet rundt jobbet de med å opplyse nordmenn om smitte, sykehusinnleggelser, isolasjon og koronatiltak.

Men nå er det slutt, trolig for godt.

20 millioner dødsfall

I Norge forsvant de siste restriksjonene i februar i fjor, men nå har også Verdens helseorganisasjon (WHO) satt en strek over pandemien.

– Korona er ikke lenger en global helsetrussel, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Det skjer etter at viruset kan ha tatt over 20 millioner liv, tre ganger så høyt som det offisielle tallet, ifølge WHO.

Beskjeden som kom på fredag, gjør godt for assisterende helsedirektør Rostrup Nakstad.

– Jeg er lettet over at vi nå er tilbake til en så normal hverdag at det ikke lenger er grunnlag for de ekstraordinære tiltakene som ligger i en erklæring om internasjonal folkehelsekrise, sier han til TV 2.

«Det var den pandemien»



Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, fikk mye oppmerksomhet da han erklærte pandemien for «over» med den berømte Twitter-meldingen «Det var den pandemien», allerede sommeren 2021.

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

Drøye to år senere, følger altså WHO etter:

– Vi er glade for at WHO nå omsider kom med denne erklæringen. Det kan bidra til at håndteringen normaliseres over hele verden, og at unødvendige krisetiltak fjernes, sier Aavitsland til TV 2.

Siden samtlige tiltak forsvant i Norge for over ett år siden, understreker Aavitsland at erklæringen ikke får en direkte konsekvens her hjemme.

FORNØYD: FHI-topp Preben Aavitsland er fornøyd med at WHO nå avblåser korona som en global krise. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Koronaepidemien er altså ikke lenger en krise, men en vedvarende utfordring.

– Det er det viktigste

Rostrup Nakstad tror vi vil merke stadig mindre til koronaen dette sommerhalvåret, i alle fall i form av sykefravær og innleggelser i sykehus.

– Om ikke veldig lenge vil vi forhåpentligvis også oppleve at koronaviruset går fra å være et pandemivirus til å bli et vintersesong-virus. Så langt ser det ut som om andelen alvorlig syke stadig går nedover – og det er det viktigste når man skal leve med et slik virus, forklarer han.



Aavitsland er klar på at koronaviruset ikke vil forsvinne, og at det vil fortsette å utvikle seg. Vi kommer også til å se nye varianter.

Men:

– Den utbredte immuniteten i befolkningen etter vaksinasjon og infeksjon gjør at viruset er en mye mindre trussel nå. Risikoen for alvorlig sykdom er nå mye mindre for de fleste, men det vil fortsatt forekomme noen alvorlige tilfeller, særlig blant de eldste.



– Blir ikke bare å kopiere

At det vil komme en ny pandemi, er udiskutabelt. Men når den kommer, er det store spørsmålet.

– Vi vet ikke om det vil ta ett år eller hundre år før neste pandemi, sier Rostrup Nakstad.

Men legger man erfaringene med svineinfluensa- og koronapandemien til grunn, er det sannsynlig at vi i fremtiden kan få nye globale pandemier hvert 10. – 15. år, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– De vil noen ganger bli bagatellmessige og noen ganger alvorlige, avhengig av hvilke smittsomme sykdommer det dreier seg om.

Til tross for at man har lært mye av koronapandemien, er det ikke bare å kopiere dette ved neste pandemi.

– Det neste pandemiviruset kan ha helt andre egenskaper. Derfor må risikoen vurderes og strategien legges opp etter disse egenskapene. Det blir ikke bare å kopiere tiltakene fra koronapandemien, sier Aavitsland.