Solberg har møtt mediene hele torsdagen. I kveld snakker hun med Fredrik Solvang i Debatten.



Solvang åpner sendingen med å spørre Høyre-lederen om hvordan det går med ekteskapet til Sindre Finnes nå.

– Ha du vært sint på Sindre?

– Jeg er ikke typen som blir veldig sint. Jeg blir først og fremst veldig lei meg, sier Solberg.

Vil ikke skilles

Solvang spør om Solberg har vurdert å skille seg etter skandalen,

– Vi har et så sterkt ekteskap at jeg ikke har vurdert å skille meg, svarer hun.

Solberg vil ikke derimot ikke si at hun har tilgitt ektemannen.

– Veldig stort ord

– Jeg har på en måte akseptert at det som har skjedd har skjedd. Det er ikke noe som kan endre på det. Om det betyr at det er en tilgivelse? Tilgivelse er for meg et veldig stort og viktig ord, om det betyr at jeg ikke kommer til å være irritert, sint og litt sur over det som har skjedd fremover. Der er jeg ikke helt ennå.

Hun sier hun trolig fortsatt kommer til å være irritert over at Finnes sin aksjehandling.

– Tilgivelse betyr at du klarer å legge det bak deg. Jeg er ikke sikker på at jeg er helt der ennå, sier Høyre-lederen.