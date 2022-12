– Jeg er ikke redd for å vise flere sider av meg selv

TV 2 møter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på kontoret i Nydalen, der julekortene bugner både på arkivskapet og på møtebordet.

Og Mehl har rukket å skrive tilbake.

– Jeg har sendt ganske mange julekort. Jeg syns det er koselig. Det er en refleksjonstid rundt det for meg, sier hun.

– Har du tid til det da?

– Jeg har brukt noen kvelder. Men man må ta det som kos – ta en kopp kaffe og sette seg ned og fokusere på det. Da kan man tenke på alt det man har opplevd sammen i året som har gått.

JULEKOS: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ryddet plass til både julekort og familiebilder på arkivskapet bak kontorpulten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Og det er ikke lite Mehl har opplevd i året som har gått.

Hun tiltrådte som justis- og beredskapsminister dagen etter Kongsberg-drapene. Så kom krigen i Ukraina. Mer enn 35.000 ukrainske flyktninger. Pride-skytingen. Droneobservasjoner.

Nye runder i både Baneheia-saken og Tengs-saken. Og en strøm- og priskrise som har ført med seg en vesentlig strammere budsjettsituasjon enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok så for seg da de overtok.

MATPAUSE: Justis- og beredskapsministeren tar seg en pepperkake mellom slagene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Du har holdt på med dette i et år nå. Hvordan syns du det går?

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg får fylle rollen. Det er et stort ansvar. Det har vært et år med store endringer i sikkerhetssituasjonen for Norge, sier Mehl.

– Er arbeidspresset håndterlig?

– Det er absolutt håndterlig. Jeg håndterer det jo!

Nådeløs dom fra velgerne

Men velgernes dom, den har vært nådeløs.

For to år siden fløy Senterpartiet høyt med en oppslutning på over 20 prosent på gallupen, og partiet fikk sitt beste valgresultat siden 1993 med en oppslutning på 13,5 prosent i stortingsvalget i september i fjor.

Men siden den gang har fallet bare fortsatt, og i Norstats desembermåling for Vårt Land faller Senterpartiet under sperregrensa med en oppslutning på bare 3,8 prosent.

Mehl innrømmer at det har vært krevende.

– Det er helt klart at vi bare må levere politikk og styre trygt. Jeg er opptatt av å gjøre en så god jobb jeg kan, sier hun.

SAMMENSATT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener Senterpartiets fall på gallupen skyldes flere forhold, men trekker fram strømpriser og inflasjon som en viktig del av forklaringen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er jo et år hvor forutsetningene for samfunnet har endret seg radikalt. Og det påvirker folk. Det har vært økte strømpriser, kostnadsvekst som folk merker i lommeboka si, og det er trange budsjetter. Det er mange medvirkende faktorer.

– Opplever du at dere gjør noe galt?

– Jeg opplever at vi tar ansvar. Det er vår jobb som regjering, fastslår Mehl.

– Når dere får så dårlige tilbakemeldinger fra velgerne, hva gjør du med motivasjon?

– Jeg er veldig motivert. Det å sitte i regjering er et stort ansvar, og det er mitt fokus og har vært det hele tiden. Det er å gjøre en så god jobb som mulig. Så er det valg om tre år, og da får vi en tilbakemelding. Det er det er sånn det er.

En framtidig partileder?

Mehl gir samtidig ros til partilederen i Sp, finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Trygve er en mann jeg virkelig ser opp til. Han er raus, han er klok, og han tar aldri en avgjørelse som ikke er veloverveid og grundig.

Om sine egne ambisjoner svarer hun derimot forsiktig.

– Jeg ønsker å fylle den rollen jeg har nå, med trygghet, med integritet, med solid sikkerhets- og beredskapspolitikk, og med en omsorg og varme for alle de som er i vår sektor.

FORSIKTIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl svarer uforpliktende når hun får spørsmål om sine egne ambisjoner i politikken. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Er du en fremtidig partileder?

– Jeg er veldig tilfreds med rollen jeg har nå. Jeg er valgt inn på Stortinget for Senterpartiet. Så er mitt fokus å håndtere det vi står i nå. Så den type ting... det ligger eventuelt i framtida.

Mehl sier hun syns det er gøy å jobbe. Slik har det vært helt siden ungdommen.

– Og jeg tror mye av nøkkelen til det er å fokusere på det man gjør og finne glede og motivasjon i det. Så har jeg satt pris på muligheter som har åpnet seg. Men det er viktig å være til stede der man er.

Nekter å kommentere kjolen

Mehl er ikke bare til stede i norsk offentlighet som justis- og beredskapsminister.

Hun har tidligere deltatt i realityprogrammet Anno på NRK, som hun vant. I år var hun med i Kompani Lauritzen på TV 2, som hun også vant. Programmet ble spilt inn under valgkampen i fjor høst.

GALLAANTREKK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl dukket opp på Elle-festen 24. november i en delvis gjennomsiktig kjole. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

TV-rollene har gitt Mehl en kjendisstatus som få andre i regjeringen kan matche.

I høst fikk hun stor oppmerksomhet i pressen da hun dukket opp på Elle-gallaen i en dels gjennomsiktig kjole som hun hadde leid fra Handmade Dresses. Når TV 2 tar opp kjolen, blir Mehl ordknapp.

– Vi må snakke om den kjolen?

– Vi må ikke det, svarer Mehl bestemt.

– Er du lei av å snakke om kjolen?

– Jeg har ikke snakket om kjolen. Nesten ikke i det hele tatt.

– Hva tenker du om alle reaksjonene som har vært etter at du gikk med den kjolen?

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere det. Jeg er opptatt av å gjøre jobben min, og det er mitt fokus.

Politiker med flere sider

Mehl sier hun syns det er fint at hun gjennom realityprogrammene har fått vist noe av bredden av hvem hun er som person.

– Jeg er glad for at folk har hatt mulighet til å bli kjent med meg på ganske mange forskjellige flater, egentlig. Og det ser på som en styrke. Jeg er ikke redd for å vise flere sider av meg selv, fastholder Mehl.

KAFÉBESØK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl drikker kaffen svart. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun påpeker at den politiske debatten ofte kan være tøff og satt på spissen, men at det er mennesker bak alle som uttaler seg.

– Og jeg tenker det er positivt at jeg også kan vise folk at jeg er et menneske som alle andre.

– Er du redd for å ikke bli tatt seriøst?

– Jeg er den jeg er. Og jeg er opptatt av å være en justisminister med verdighet, med integritet, med ønske om å gå grundig inn i de sakene jeg jobber med og ta veloverveide beslutninger. Det er veldig viktig for meg i politikken.

– Men er det vanskelig å balansere justisministeren Emilie Enger Mehl med realitydeltakeren og kjendisprofilen Emilie Enger Mehl?

– Jeg er justis- og beredskapsminister. Hver dag, hele døgnet. Og det er mitt fokus.