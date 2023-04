– Jeg er ikke feit nok til å få ordentlig hjelp

NORSKE TILSTANDER: Niklas Silseth Baarli har kjent på kroppspress siden han var tenåring. Det gikk til slutt så langt at han kjøpte et omstridt dopmiddel.

I «Frokostshowet» på P5 Hits tar radiovert Niklas Silseth Baarli lytterne med på sine forsøk på å gå ned i vekt.

I den humørfylte spalten «Veie kua» deler han hvorvidt vekta har gått opp eller ned siden sist.

– Jeg veier meg hver mandag i et håp om å skape nok gruppepress til at jeg må gjøre noen livsstilsendringer og valg for å komme meg ned i vekt. Foreløpig er det med blandet hell, sier han i programmet Norske tilstander på TV 2 Nyheter.

Jojo-slanker

Baarli forteller at han har prøvd mange ulike dietter gjennom årenes løp, og at han nå har kastet seg på den nyeste trenden, periodisk faste.

– Jeg vet ikke om jeg gjør dette riktig, men jeg spiser i hvert fall én gang om dagen. Når klokka er rundt 17-18 spiser jeg hva jeg vil, resten av dagen holder jeg meg til flytende - altså kaffe, vann og Pepsi Max, sier han.

PEPSI MAX: Niklas Baarli faster store deler av døgnet, der han kun drikker kaffe, vann og Pepsi Max. Foto: Christer John Auger / TV 2

Han gikk ned 10 kilo med denne dietten, men la dem på seg igjen.

Nå har han gått ned seks kilo:

– Problemet er jo at idet jeg slutter med dette regimet, går jeg opp igjen. Fordi jeg elsker å stappe ting i trynet kontinuerlig gjennom døgnet, må jeg på en måte ha noen regler.

Setter grensen ved snorking

Han har en klar grense for når det er på tide å ta grep om vekten. Når han begynner å snorke, er det nok:

– Rundt 100 kilo, da sier ektemannen min ifra. Da er det enten slanking, eller så er det sofaen, smiler Baarli, og fortsetter:

– Da går jeg ned disse 10 kiloene mine før jeg setter i gang med «prosjekt bli feit» igjen, og sånn holder jeg på fram og tilbake.

Han erkjenner at dette ikke er en god måte å styre vekten på. Problemet er at det er vanskelig å få oversikt og informasjon som kan bidra til en langvarig løsning, understreker han.

– Hvis jeg går til fastlegen, er jeg ikke feit nok til å få ordentlig hjelp. Da er det treningssenter, ikke sant? Og treningssenter… da får jeg lyst til å knuse glass og skade kattunger, så sint blir jeg av det, sier han.

Ut mot trend-dietter

Maria Arlén Larsen er lege, forsker og forfatter av boka «En fet hemmelighet – et godt liv uten strenge dietter».

Hun er tydelig på at forskning viser at ingen av de såkalte «trend-diettene» på lang sikt gir gode resultater.

– De kan fremstå veldig fristende, sier Arlén Larsen.

IKKE LA DEG LURE: Forsker og lege Maria Arlén Larsen advarer folk om å la seg lure av dietter. Foto: Marius Fiskum

Hun viser til at 97 prosent av unge jenter er misfornøyd med egen kropp, og tenker på den minst én gang om dagen.

– 95 prosent av alle kvinner og halvparten av alle menn prøver å gå ned i vekt i løpet av livet. Så da er det klart at disse «lette» løsningene som tilsynelatende gir forbløffende resultater, kan være fristende.

Forskeren og legen mener at folk er for opphengt i kortvarige løsninger.

– Vi henger oss opp i at vi skal komme inn i den buksa eller den kjolen, men så glemmer vi dette med livskvalitet og det vi ønsker på lang sikt. Hva er det som gir oss et godt liv og en god helse på lang sikt, sier Arlén Larsen.

VEKTGRENSE: Niklas Baarli har en klar grense for når det er på tide å ta grep om vekten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Demotivert av sosiale medier

Det er forkjærligheten for det gode liv som er hans store utfordring, forteller Baarli.

– Jeg elsker kebab, jeg elsker pizza, jeg elsker å spise ute, jeg digger å ta meg en øl i sola, sier han i programmet, og fortsetter:

– Jeg er ikke villig til å ofre det for å bli tynn nok, samtidig som jeg blir mer og mer demotivert når jeg ser dansende, deilige gutter uten klær på TikTok - og så ser meg selv i speilet på morgenen.

Det er enklere å ty til raske og midlertidige dietter enn å ta ordentlig tak i livsstilen, sier han, og erkjenner at han blir påvirket av samfunnet rundt seg:

– Det er et stort nok problem til at jeg innimellom tar skippertak som hele tiden gjør at jeg går i sirkel.

Fikk Farmen-kommentarer

At han er en offentlig person som jevnlig er på tv, gjør nok at han kjenner ekstra mye på kroppspress, sier Baarli.

Han forteller hva han tenkte da han så seg selv på tv som programleder for Farmen i høst:

– Jeg følte selv at jeg var såpass stor at jeg fylte ruta, sier han og fortsetter:

– Jeg tenkte «Herregud, jeg håper ingen legger merke til det», men det første jeg fikk var meldinger om at tv-programledere ikke skal være så feite.

FIKK KOMMENTARER: Baarli forteller at han fikk meldinger om vekten sin da han var programleder i Farmen i høst. Foto: TV 2

Til tross for at han selv har valgt å være på tv, kjenner han mye på disse følelsene, erkjenner han.

Kjøpte «Barbie-dop»

Baarli mener det kraftige kroppspresset i samfunnet kan virke ødeleggende på selvbildet til mange. Selv følte han på det fra tidlig alder.

– Det startet tidlig, jeg husker jeg en gang kjøpte sånn «Barbie-dop» da jeg var 18 år.

Det såkalte «Barbie-dopet» melanotan skulle gjøre deg tynn, brun og øke sexlysten. At det skulle injiseres med sprøyte, var grunnen til at Baarli til slutt ikke prøvde det likevel.

PÅVIRKET: Niklas Baarli har selv kjent på kroppspress. Foto: Ola Thingstad / God Kveld Norge

– Heldigvis hadde jeg sprøyteskrekk, så jeg torde ikke sette den. Det er jeg veldig glad for i dag, men det viser jo at det starter veldig, veldig tidlig. Da jeg var 18, og enda tidligere nå.

Advarer

Arlén Larsen advarer om å falle for fristelsen ved å prøve lettvinte dietter.

– Forskning viser at de som går på flere dietter, har større sjanse for å veie mer når de blir eldre. Det å gå på dietter er også forbundet med lavere selvfølelse og en dårligere helse.

Hun påpeker at en lite gjennomtenkt diett ikke er å anbefale, men understreker heller viktigheten av å gjøre positive endringer for egen helse.

– Ta gjennomtenkte valg, få hjelp over tid og gjør det med dokumenterte metoder. Det er noe jeg kan anbefale, sier forskeren.

– Jeg gruer meg

Baarli tror presset om å se ut på en spesiell måte er enda sterkere nå, enn da han var tenåring.

– Jeg gruer meg til å se den unge generasjonen gutter som vokser opp nå. Man snakker mye om presset unge jenter opplever, men med sosiale medier går dette også utover guttene i større grad, sier han og fortsetter:

– Jeg tror vi kommer til å få en flom av unge gutter som sliter masse med selvbilde og kroppsbilde og spiseforstyrrelser.



Programmet Norske tilstander får du på TV 2 Nyheter hver torsdag kl. 17.30 og på TV 2 Play når som helst