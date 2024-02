– Jeg er evig takknemlig

FLYTTES: Medisinsk personell løfter Oleksandr Vlasenko på båren i SAS-flyet og over til luftambulansen, som skal frakte han videre til et sykehus på Vestlandet. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Troppssjef Oleksandr Vlasenko har kjempet intense kamper i fronten for Ukraina i ett helt år. Starten på året ble skjebnesvangert for troppssjefen.

2. januar ble han skadet i kamphandlinger.

Selv om han er hardt skadet, føler han seg heldig. Heldig fordi han er en del av et viktig samarbeid.

HELIDIG: Oleksandr Vlasenko er en av 354 pasienter som har kommet til Norge for behandling. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Torsdag kveld var han om bord fly nummer 100 som landet på på norsk jord.

Et samarbeid med medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

– Jeg har ikke ord som kan beskrive hvor takknemlig jeg er. Den hjelpen og støtten Norge bidrar med er uvurderlig, sier Vlasenko.

– Sterkt inntrykk



Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fikk æren av å møte den skadde soldaten, da han landet på Gardemoen.

Det ble et sterkt møte.

– Det gjorde veldig sterkt inntrykk å møte han. Ukraina har måttet ofre mye, både skadde og drepte. Det var sterkt å snakke med ham etter at han nå har kjempet ett år i fronten, sier Gram.

PREGET: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte den skadde ukrainske troppssjefen, da han landet på Gardermoen torsdag kveld. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Forsvarsministeren syns det er flott at de, sammen med næringslivet og SAS, sivile og militære myndigheter, kan gjøre en innsats for å avlaste situasjonen

– Vi har all grunn til å takke alle som bidrar for å gjøre dette mulig, sier Gram.

Veldig viktig

Oberstløytnant Håkon Asak, som er medisinsk ansvarlig for luftevakuering i Forsvarets sanitet, er en av dem Gram takker.

Asak anser det som veldig viktig at den medisinske evakueringen av pasienter fra Ukraina fortsetter.

ANSVARLIG: Oberstløytnant Håkon Asak er veldig glad for at luftevakueringen fortsetter, så de kan avlaste tungt belastede ukrainske sykehus. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– Ved å fly ut så mange pasienter som vi gjør nå, avlaster vi et tungt belastet ukrainsk helsevesen. Dermed kan de starte rask akuttbehandling av sine egne soldater fortløpende, og så kan videre den avanserte behandlingen fortsette i de landene som tar i mot pasientene i Europa, sier oberstløytnanten.



– Hvor mye hjelper en slik ordningen for ukrainerne og angrepskrigen som pågår?

– Mange av sykehusene i Ukraina er fulle, på grunn av mange skadde pasienter. Med denne ordningen blir de ukrainske sykehusene avlastet, spesielt for de veldig krevende pasientene som trenger mye kirurgi over langt tid, sier Asak.

Forlenger

Siden august 2022 har Norge tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere pasienter fra Ukraina.

Nå har regjeringen besluttet å forlenge tilbudet om transport av pasienter til ut november 2024, etter anmodning fra EU.



TAKKER: Forsvarsminister Gram hilser på og takker mannskapet, som har flydd den skadde ukrainske soldaten til Norge. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– Norge støtter Ukraina på mange måter, både sivilt, humanitært og militært. Og et viktig bidrag er nettopp at vi kan transportere skade ukrainere til Norge og andre land i Europa. Det er det et stort behov for, og det er flott at vi kan bidra på den måten, sier Gram.



En bærebjelke

Siden Norge startet å evakuere ukrainske pasienter, har 2183 pasienter og pårørende blitt evakuert av Forsvarets luftevakueringsgruppe i tett samarbeid med norske helsemyndigheter, SAS og andre sentrale aktører.

Forsvarsministeren mener ordningen har vært en veldig viktig del av norsk støtte til Ukraina.

– Det er utrolig viktig for Ukraina at vi er mange som støtter dem i deres forsvarskamp. Men det er også viktig for sikkerheten og tryggheten i Europa. Derfor må vi i Norge, sammen med mange andre allierte og partnere, støtte Ukraina framover også, sier Gram.



GLAD: Forsvarsministeren er glad for at samarbeidet med EU om å fly ukrainske pasienter til behandling på europeiske sykehus videreføres. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

EU-kommisjonen har beskrevet ordningen som en bærebjelke i arbeidet med medisinsk evakuering av ukrainske pasienter.

Siden oppstarten av den medisinske evakueringen våren 2022, har 354 pasienter kommet til Norge for behandling.

Evakueringen skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

Norge tar imot medevac-pasienter etter en konkret vurdering av behandlingskapasitet og behovet til den enkelte pasient.

Om ordningen: EU-kommisjonen anslår at 7,7 millioner ukrainere har behov for helsehjelp i 2024.

Siden 24. februar 2022 har Verdens Helseorganisasjon registrert over 1500 angrep på det ukrainske helsevesenet.

Norge er et av landene som har tatt imot flest pasienter fra Ukraina. 359 pasienter er hittil evakuert til Norge for å få behandling ved norske sykehus.

Norge har i tillegg bidratt med transportkapasitet som har muliggjort evakuering av mer enn 1000 ukrainske pasienter som mottar behandling i Belgia, Tyskland, Danmark, Frankrike, Nederland, Kroatia, Finland og Ungarn.

Bedre utnyttelse

Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter for medisinsk evakuering.

Norges transportbidrag betyr at sykehuskapasiteten i Europa utnyttes.

Pasientene blir først transportert ut av Ukraina til et medisinsk knutepunkt i Polen.

Derfra evakueres de videre til sykehus rundt i Europa for behandling, inkludert med den norske flykapasiteten.